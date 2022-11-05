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Новости Война
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Вскоре ожидаем хорошие новости относительно ПВО и ПРО для Украины, - Зеленский после Ставки Главнокомандующего. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждали противодействие ракетному террору и ситуацию на энергетическом фронте.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего - достаточно длительное, три часа. Очень детально проанализировали ситуацию на передовой, по всем направлениям, на энергетическом фронте, ситуацию на границах... Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю. Также очень детально проанализировали все, что касается поставок Силам обороны: это техника, боеприпасы, связь, зимние вещи. Отдельно рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору - уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент сбивания стал больше, но есть еще над чем работать", - сказал президент.

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По его словам, необходимо обеспечить полную защиту украинского неба и для этого будет делаться все возможное и невозможное.

Также Зеленский сообщил, что в ближайшие недели ожидаются хорошие новости относительно ПВО и ПРО для Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) ПВО (2774)


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Топ комментарии
+26
ціна цього зеленого непорозуміння 500 000 життів українців.
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05.11.2022 20:05
+25
Цей відосик запізнився на три роки. Про ціну навіть страшно казати.
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05.11.2022 20:00
+18
накуа об этом так громко квакать??? надо по факту!!! а не для "ожидаем хорошего" ...
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05.11.2022 19:54
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накуа об этом так громко квакать??? надо по факту!!! а не для "ожидаем хорошего" ...
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05.11.2022 19:54 Ответить
Фактів немає, а ******* треба.
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05.11.2022 20:39 Ответить
Но это всего лишь,ведущий новостей!при этом гнусный,серливый,да к тому же ещё и наркоман хронический!
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06.11.2022 07:48 Ответить
Добре хоч новини хороші будуть на 9 місяць війни чи 9 -й рік щодо ППО і ПРО. Почекаєм з півднем поки Трамп вибори виграє і підем в контрнаступ.
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05.11.2022 19:59 Ответить
Цей відосик запізнився на три роки. Про ціну навіть страшно казати.
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05.11.2022 20:00 Ответить
ціна цього зеленого непорозуміння 500 000 життів українців.
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05.11.2022 20:05 Ответить
Звідки ці цифри?
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05.11.2022 20:15 Ответить
не від мосійсучки. більше 120 000 загиблих від ковіду завдяки тупіздню зеленському. далі будемо рахувати?
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05.11.2022 20:24 Ответить
Загиблі в дтп на відбудованих дорогах теж на совісті Зеленськоно?
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05.11.2022 22:35 Ответить
ні. на Порошенку як і склади з ************ які він підірвав.
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05.11.2022 22:39 Ответить
а може все таки пару лярдів в асфальт закатаємо?
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05.11.2022 20:03 Ответить
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05.11.2022 20:10 Ответить
"хороші новини щодо ППО та ПРО для України" - бісить, коли влада продає як власе досягнення допомогу від Заходу.
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05.11.2022 20:13 Ответить
За його словами, необхідно забезпечити повний захист українського неба, і для цього буде робитися все можливе і неможливе. західними друзями України і США і палець о палець не вдарить "зе влада" ,але не виключено що ще й нашкодить
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05.11.2022 20:17 Ответить
может раскроете этот клоповник...?\двусмысленно выражовываетесь...\
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05.11.2022 20:33 Ответить
Телепень телепнем..... , змагається з своїм офісом в інсайді а ближче до вечора *************** штовхає на черговий відосик.
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05.11.2022 20:25 Ответить
Чи хворий, чи дурень. Ну для чого передчасно кричати про поставки зброї. Да і взагалі такі речі не обговорюються,бо це дає ворогу змогу готуватисвою контрвідповідь Але що поробиш--при владі 95 квартал,де цінується базікання ,піар і брехня.
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05.11.2022 20:43 Ответить
Хто перший прокукурікав, той і маладєтс. Піар понад усьо.
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05.11.2022 20:51 Ответить
Друже, не знаю - чи то день такий, чи то ти такий, не маю приємності уявити співрозмовника, але до сліз ти мене вже сьогодні раз довів, так іржати не можна, хлопцям там важко, а тут антидепресант такий....хух тай годі
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05.11.2022 20:56 Ответить
Звичка така - аби шо і шо попало
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05.11.2022 20:53 Ответить
То він партнерів по офшору попереджує, мабуть зелене лайно в кооператив "Озеро" прийняли.
Є така гіпотеза.
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06.11.2022 00:20 Ответить
Оманське тріпло.
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05.11.2022 21:05 Ответить
.!..
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05.11.2022 21:13 Ответить
Цікаво,як швидко всі наші детальні плани дізнаються кацапи? Чи може вони в онлайн режимі засідання ставки спостерігають? Ходять слухи, що нам SCALPи підганяють, але ОПу цим не радували, щоб для москалів сюрприз зробити. Наразі підгон вже на такому рівні, що витік інформації зробили спеціально аби ***** задумався чи хочеться йому отримати відповідь по енергосистемі рашки в глибині десь так на 1000 км?
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05.11.2022 21:16 Ответить
"Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача - доволі тривале, три години (...) очікуються хороші новини щодо ППО та ПРО для України." Джерело:

Невже відновиш ракетну програму, трєпло боневтікове?
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05.11.2022 21:19 Ответить
У 18 році МО України дало добро на запуск виробництва відчизняної системи ППО то ПРО дального радіуса дії - "Кільчень". І у 19 прийшов зелений змій і... все. По деяким параметрам навіть креща за Пєтріот. Там розробники такого наробили, шо за три роки можна було закрити повністю всю Україну від летаків та всіх ракет. Десятки тисяч українців вбиті ракетами, багато чого зрівненно з землею.... Боже покарай винних у цьому. Кільчень - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

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05.11.2022 21:35 Ответить
Тобі там на e mail медалька від Зе влади прийшла, подивись.
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06.11.2022 00:17 Ответить
Не зрозуміло. Це населення має очікувати бо влада вже щось знає? Чи це влада очікує в надії що хтось із партнерів можливо щось підготує?
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05.11.2022 22:20 Ответить
На часі брати за горло, щоб замовкнув і не палив контору
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05.11.2022 22:24 Ответить
Маленьке ти ***** зелене
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06.11.2022 00:16 Ответить
Невже зелена мерзота скинулася?На ППО,ПРО?Важко мабуть головному говнокому мошонку відкрити.Там же яйця залізні.
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06.11.2022 03:32 Ответить
Та заткніть йому пельку...
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06.11.2022 05:57 Ответить
 
 