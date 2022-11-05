Вскоре ожидаем хорошие новости относительно ПВО и ПРО для Украины, - Зеленский после Ставки Главнокомандующего. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждали противодействие ракетному террору и ситуацию на энергетическом фронте.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего - достаточно длительное, три часа. Очень детально проанализировали ситуацию на передовой, по всем направлениям, на энергетическом фронте, ситуацию на границах... Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю. Также очень детально проанализировали все, что касается поставок Силам обороны: это техника, боеприпасы, связь, зимние вещи. Отдельно рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору - уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент сбивания стал больше, но есть еще над чем работать", - сказал президент.

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По его словам, необходимо обеспечить полную защиту украинского неба и для этого будет делаться все возможное и невозможное.

Также Зеленский сообщил, что в ближайшие недели ожидаются хорошие новости относительно ПВО и ПРО для Украины.