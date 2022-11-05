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Соратника Шольца Мютцениха не вносили в Украине в список террористов, - МИД

мютценіх,рольф

Министерство иностранных дел опровергло слова лидера фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Рольфа Мютцениха о том, что украинское правительство якобы внесло его в список террористов.

Об этом спикер МИД Олег Николенко написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследованиях со стороны украинской власти не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

Читайте также: Лидер фракции партии Шольца Мютцених утверждает, что в Украине его внесли в "список террористов"

Ранее на дебатах своей партии Мютцених заявил: "Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я работаю над прекращением огня или над возможностью осуществления дальнейших дипломатических шагов через локальные перемирия".

Автор: 

Германия (6979) МИД (6966) опровержение (172) Николенко Олег (301) Шольц Олаф (909)


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Топ комментарии
+14
Херсон. В мене одного відчуття що кацапам скоро буде дуже боляче?
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05.11.2022 21:16
+14
Вам товаріщ Мютценіх -

- .. .
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05.11.2022 21:26
+13
ткнуть ****** єтого фрица и требовать публичного опровержения его наглого ******* в стиле кацапов!
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05.11.2022 21:20
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Херсон. В мене одного відчуття що кацапам скоро буде дуже боляче?
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05.11.2022 21:16 Ответить
Місцеві кажуть, що орки перевдягаються у цивільний одяг і розселюються по пустих квартирах. У Херсонській області пастка для зсу.
Як вихід - взяти у кільце, вимкнути світло і воду та випускати з оточення тільки місцевих. Як закінчиться провізія, то орки самі за місяць повилазять...
Але ж як то зробити...
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06.11.2022 02:29 Ответить
Ну цей Мютценіх напевне дуже хоче, щоб його внесли в список. От створили і внесли. А то якось образливо виходить - всі кореша в списках, а про нього забули)
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05.11.2022 21:18 Ответить
ткнуть ****** єтого фрица и требовать публичного опровержения его наглого ******* в стиле кацапов!
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05.11.2022 21:20 Ответить
Вам товаріщ Мютценіх -

- .. .
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05.11.2022 21:26 Ответить
Рольф...не неси пургу...не письков жеж)))
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05.11.2022 21:27 Ответить
А може треба внести?
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05.11.2022 21:32 Ответить
Довбойоб **************... Небож фрау Ріббентроп?
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05.11.2022 21:33 Ответить
Якщо цей Мютценіх хотів пропіаритися, він своєї мети досяг!
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05.11.2022 21:42 Ответить
Ще нічого не втрачено для цього невротика. Сам же визнав, що таки ставить палки в колеса Вікторії для України. Схоже, що на внутрішньо партійних дебатах, його спитали про таку недолугу позицію. А він почав брехати - мені погрожують невідомі, мене Україна внесла в списки терористів. Нікчема.
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05.11.2022 22:58 Ответить
Думаю, Мютценіх знає про злодіяння, вчинені російськими окупантами в Україні після неодноразових переговорів з Росією на різних рівнях.

В зв'язку з вищезазначеним його позиція щодо "локального перемир'я" тощо є, - м'яко кажучи, - дуже дивною. Виникає питання, навіщо він це робить, що спонукає його робити такі заяви?

У Президента Німеччини Штайнмаєра вистачило сили й мужності визнати помилковість своїх попередніх поглядів, ілюзій, щодо Росії.

Канцлер Шольц на власному досвіді теж переконався у тому, чого варті переговори з Путіним.

Чи зможе/буде вимушений Мютценіх відмовитись від своїх хибних поглядів (ілюзій?) - покаже час.
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05.11.2022 23:42 Ответить
ще один відробляє бабло х!йла,

багато ж таких пропагандонських повій
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06.11.2022 01:37 Ответить
Забагато честі для таких "соратників".
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06.11.2022 08:14 Ответить
Вот жеж беда - не преследуют
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06.11.2022 11:26 Ответить
 
 