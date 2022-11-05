Соратника Шольца Мютцениха не вносили в Украине в список террористов, - МИД
Министерство иностранных дел опровергло слова лидера фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Рольфа Мютцениха о том, что украинское правительство якобы внесло его в список террористов.
Об этом спикер МИД Олег Николенко написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследованиях со стороны украинской власти не соответствуют действительности", - подчеркнул он.
Ранее на дебатах своей партии Мютцених заявил: "Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я работаю над прекращением огня или над возможностью осуществления дальнейших дипломатических шагов через локальные перемирия".
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Як вихід - взяти у кільце, вимкнути світло і воду та випускати з оточення тільки місцевих. Як закінчиться провізія, то орки самі за місяць повилазять...
Але ж як то зробити...
- .. .
В зв'язку з вищезазначеним його позиція щодо "локального перемир'я" тощо є, - м'яко кажучи, - дуже дивною. Виникає питання, навіщо він це робить, що спонукає його робити такі заяви?
У Президента Німеччини Штайнмаєра вистачило сили й мужності визнати помилковість своїх попередніх поглядів, ілюзій, щодо Росії.
Канцлер Шольц на власному досвіді теж переконався у тому, чого варті переговори з Путіним.
Чи зможе/буде вимушений Мютценіх відмовитись від своїх хибних поглядів (ілюзій?) - покаже час.
багато ж таких пропагандонських повій