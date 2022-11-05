Соратника Шольца Мютцениха не вносили в Украине в список террористов, - МИД

Министерство иностранных дел опровергло слова лидера фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Рольфа Мютцениха о том, что украинское правительство якобы внесло его в список террористов.

Об этом спикер МИД Олег Николенко написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследованиях со стороны украинской власти не соответствуют действительности", - подчеркнул он.

Читайте также: Лидер фракции партии Шольца Мютцених утверждает, что в Украине его внесли в "список террористов"

Ранее на дебатах своей партии Мютцених заявил: "Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я работаю над прекращением огня или над возможностью осуществления дальнейших дипломатических шагов через локальные перемирия".