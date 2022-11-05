Иран лжет, что дал РФ немного дронов. Мы ежедневно сбиваем по 10, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал ложью заявление Ирана о том, что тот поставил России "небольшое количество" беспилотников за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня появились сообщения из Ирана, от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они солгали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения", - сказал Зеленский.
Он добавил, что точно известно: иранские инструкторы учили россиян пользоваться дронами, а об этом Тегеран вообще молчит.
По словам президента, если в Иране и дальше будут "лгать об очевидном", то мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и "то, чем Россия платит Ирану за такое сообщество".
"Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным", - подчеркнул Зеленский.
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Нехай щі свої лаптем не сьорбають.
Чи може були праві ті хто казали що рф отримала пару тисяч?