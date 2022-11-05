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Новости Война
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Иран лжет, что дал РФ немного дронов. Мы ежедневно сбиваем по 10, - Зеленский

дрон,іранський

Президент Владимир Зеленский назвал ложью заявление Ирана о том, что тот поставил России "небольшое количество" беспилотников за несколько месяцев до полномасштабного вторжения.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня появились сообщения из Ирана, от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они солгали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения", - сказал Зеленский.

Он добавил, что точно известно: иранские инструкторы учили россиян пользоваться дронами, а об этом Тегеран вообще молчит.

Читайте также: Иран впервые признал, что предоставлял России дроны, но "ограниченное количество и до войны в Украине", - Associated Press

По словам президента, если в Иране и дальше будут "лгать об очевидном", то мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и "то, чем Россия платит Ирану за такое сообщество".

"Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Иран (1807) россия (95660)


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Топ комментарии
+6
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05.11.2022 21:39
+4
Щось в Донецьку якась панічна атака, єслі шо!🤷‍♂️

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05.11.2022 21:41
+3
І що далі? Дипломатичні відносини з Іраном розірвали?
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05.11.2022 21:34
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І що далі? Дипломатичні відносини з Іраном розірвали?
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05.11.2022 21:34 Ответить
А далі треба робити свої мопеди тисячами...
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05.11.2022 21:47 Ответить
Алах навєрна разрєшаєт врать када ета вигадна...
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05.11.2022 21:35 Ответить
Ну тобі, ЗЕ, в брехні рівних немає! Ти - найвеличніший у Всесвіті експерт з цього питання! Так брехати навіть Станіславський не міг - бо не вірили, а тобі пофіг. Просто брешеш і все. А повірять чи ні - то дєрьмака проблеми. Як ванна, не прочахла, ще тепленька? Тоді додам льоду - ми не гупі: пам'ятаємо і "нагнєтаніє істєрікі", і "готуйьесь до травневих шашликів", і зупинку ракетної програми, і скорочення армії, і "велике крадівництво" і... Йой, як багато в тому переліку, якщо починати з призначення А.Богдана головою АПУ...
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05.11.2022 21:38 Ответить
взагалі то починати треба з новорічного звернення, але не розумію чим твій праведний гнів зарадить наразі?
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05.11.2022 21:42 Ответить
Просто хочу і сам не забути, і решті нагадати про злочини цих "нових облич"... Може хто з тих, що були "какая разніца", а стали "я за нєго нє галасавал" чи "я вабще на вьібарьі нє хаділ" нарешті почнуть користуватися мізками для того, щоб думать, а не знімати їх (мізків) контейнер (голову) у всіляких тік-токах, інстаграмах чи інших відосиках-хриплосиках...
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05.11.2022 21:54 Ответить
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05.11.2022 21:39 Ответить
два тижні тому Кулеба підіймав перед Зе питання про розрив дипломатичних стосунків. Тож що далі?
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05.11.2022 21:40 Ответить
"злой дерьмак ползёт к ирану, точит свой кинджаль,...." ))
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05.11.2022 21:41 Ответить
Щось в Донецьку якась панічна атака, єслі шо!🤷‍♂️

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05.11.2022 21:41 Ответить
невже брудна бомба вирвалась з каналізації?)))
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05.11.2022 21:43 Ответить
Колективний метеоризм?

Нехай щі свої лаптем не сьорбають.
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05.11.2022 21:48 Ответить
А тепер порахуйте якщо щодня по 10 мінімум збивають, то чи відповідає дійсності те применшення про пару сотень що заявили деякі наші політики?

Чи може були праві ті хто казали що рф отримала пару тисяч?
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05.11.2022 21:46 Ответить
Иран и Иран.......Иран и Иран....Ну и что?Ну даёт Иран кацапам БПЛА ну даст КНДР боеприпассы.Нам даёт и помогает весь мир.Что Ирану войну обьявить?Или вон Лукашенко похлеще Ирана помогает.....К чему эта истерика за Иран?Нет больше проблем,или перестанут кацапне помогать???)))Вы Зеленский,лучше дайте задание,разобрать кто в 90 лихих....продал этом Ирану ракеты х 55 вроде......На ту 22м3 у нас были.Кравчука нет уже,но кто попускал наши ЗСУ остались.....Пользы больше будет.
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05.11.2022 22:10 Ответить
А де те падло було, коли український літак ті іранські підари збили? Чи всі забули вже? Коротка пам'ять у українців виходить.
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05.11.2022 22:12 Ответить
Шмаркля сам збиває???
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05.11.2022 22:19 Ответить
"Ми" це хто? Офісні партизани?
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05.11.2022 22:35 Ответить
Один лох на третій день вторгнення кричав з екранів телевізорів, що вони ( конкретно не назвав ) брехали ( я зрозумів, йому, лоху, брехали ), що не будуть стріляти по цивільному населенню. Коли йому таке набрехали він теж не сказав, але брехню, це очевидно, виявив після вторгнення. Лох засвітився перед всім світом, то чому іранцям не спробувати теж збрехати?
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06.11.2022 19:39 Ответить
 
 