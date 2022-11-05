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Новости Война
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Эрдоган благодаря войне в Украине расширяет свое влияние и укрепляет Турцию, - WSJ

ердоган,туреччина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усиливает военную поддержку Украины со стороны своей страны, сохраняя открытую линию связи с президентом РФ Владимиром Путиным. Эти отношения помогли сохранить поток украинского зерна. Поэтому ему удается усилить свое влияние и расширить возможности Турции.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В последние месяцы самый известный турецкий производитель оружия Baykar приступил к строительству нового завода, который удвоит свои мощности по производству вооруженных беспилотников. В прошлом месяце Турция передала новый корвет ВМС Украины на церемонии, в которой принял участие министр обороны Украины Алексей Резников.

Турция также поставила бронежилет, который носил президент Украины Владимир Зеленский, а также бронежилеты и военную технику для украинских сил. И когда Путин пригрозил снова ввести блокаду украинского экспорта зерна через Черное море, Эрдоган вмешался, чтобы сохранить поток важнейших поставок и сдержать рост мировых цен на продовольствие.

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Тем самым Эрдоган укрепляет репутацию Турции как важного регионального игрока, и эта задача облегчается одним ключевым элементом: его готовностью допустить поступление российских денег в страну после того, как западные санкции отрезали РФ от большей части мировой экономики.

"Это кажется несовершенным, но идеальным с точки зрения продвижения собственных интересов Турции в контексте баланса, который она пытается установить между Россией и Украиной", - заявил бывший глава отдела международной безопасности турецкого МИД Альпер Джошкун.

Война в Украине предоставила Турции возможность развивать свою растущую оборонную промышленность, одновременно продвигая свои внешнеполитические цели после проведения серии опосредованных военных операций с Россией в Сирии, Ливии и регионе Южного Кавказа.

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Эрдоган не скрывает своих глобальных амбиций, продавая беспилотники турецкого производства в 24 страны мира, укрепляя дипломатическое влияние в Центральной Азии через совет тюркских государств и углубляя отношения с рядом ближневосточных государств в этом году в рамках дипломатической перезагрузки.

Автор: 

Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+15
кожна країна діє в своїх інтересах... Ізраїль,Швейцарія,США,Туреччина, а у нас ніхто ніколи за інтереси України не хвилювався,все розбазарювали,продавали і крали,тепер пожинаємо плоди...
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05.11.2022 22:26
+8
Зачекайте, цей султане ще премію миру Нобелівську отримає за те, що однією хитрою дупою одночасно був на двох базарах. Заробляв гроші на кацапах та постачав нам дрони, щоб їх вбивати.
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05.11.2022 22:28
+5
Ну Кавказ він вже майже віджав у московії. Чорне море теж вже його. Може вже й на Крим око поклав... Час покаже...
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05.11.2022 22:29
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кожна країна діє в своїх інтересах... Ізраїль,Швейцарія,США,Туреччина, а у нас ніхто ніколи за інтереси України не хвилювався,все розбазарювали,продавали і крали,тепер пожинаємо плоди...
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05.11.2022 22:26 Ответить
Ага. Ага...
Привет тебе от Януковича. Тот профехсор тоже так говорил:
» Бабло побеждает фсё»
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05.11.2022 22:32 Ответить
У вас как пришли руки, которые мальчиков лапали, так и до сих пор у власти.
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05.11.2022 22:50 Ответить
Правильно!своя рубашка ближе к телу!но только не в Украине.
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05.11.2022 23:03 Ответить
Зачекайте, цей султане ще премію миру Нобелівську отримає за те, що однією хитрою дупою одночасно був на двох базарах. Заробляв гроші на кацапах та постачав нам дрони, щоб їх вбивати.
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05.11.2022 22:28 Ответить
Ну Кавказ він вже майже віджав у московії. Чорне море теж вже його. Може вже й на Крим око поклав... Час покаже...
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05.11.2022 22:29 Ответить
ну, на Крим воно ще в 1990-х оком кидало... і не тільки оком
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06.11.2022 21:02 Ответить
Бо Туреччина це нова регіональна держава. І навіть якщо таки повернемо Крим, треба завжди чекати, що по-турецькі почуємо про історичні землі і притисканння кримських татар...
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05.11.2022 22:30 Ответить
100%.

После освобождения Крыма, вдруг...»неожиданно» возникнет тема о «турецких интересах, исторической справедливости»...

А потом по этапам:

- административная автономия для крымских татар

- плавное смещение ( культура, религия, экономика) Крыма в сторону Турции

- объявление как с Азербайджаном :
» один народ- две страны», « единый Тюрский мир»
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05.11.2022 22:40 Ответить
єдине, чого б я не казав, - те, що він намагається встановити якійсь "баланс" між Україною та паршнею... тупо використовує максимально ситуацію у своїх цілях...
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05.11.2022 22:30 Ответить
Та шо там якісь Шольци-шмольци, які несуть десятки міліардів збитків виключно через допомогу "якісь там" Україні та надають найновішу свою артилерію, ПРО і т.д. Ну тупиє...
Ех, перевелись фріци справжні... Хватить валяти Шольца, Пєрдогана б їм попєрдоганити
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05.11.2022 22:46 Ответить
On ***** , no toka hitrii i umnii , i netu virusa ruski ....no tak ***** v astalnom .
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05.11.2022 22:48 Ответить
Это могли быть мы, ну пусть будет хоть Турция, раз своей элиты нет и мозгов тоже.
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05.11.2022 22:48 Ответить
це тому що Ердрган збив кацапський бомбардувальник а не висловив занепокоєність, ось путіну і доводиться "зберігати відкриту лінію зв'язку" а не класти болт як завжди

бомбардувальники в кацапів не безкінечні, на відміну від брехні
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05.11.2022 22:51 Ответить
Эта война полна абсурда: фактически ВСУ спасает Путина от табакерки. Чтобы избавиться от Путина Пригожину и генералам против СС "Таманская дивизия" надо снять с фронта самые боеспособный части, а это мгновенное освобождение Крыма и не только.
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05.11.2022 23:15 Ответить
"Ердоган не приховує своїх глобальних амбіцій" - за счёт чего именно он хочет это сделать? Микрочипы, Космос, нанотехнологии, инновационная медицина? Что из этого есть у Турции? Или "глобальные амбиции" будут реальзовываться банально среди стран и народов, которых гнобят и убивают соседи? Страная ниша для реальзации " глобальних амбіцій "
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06.11.2022 00:16 Ответить
Эрдоган- авторитарный лидер.
ни один авторитарный режим не в состоянии создать сильную экономику. Она создаётся только демократическим. Государствами.

Про космос, чипы и высокие технологии Турция Эрдогана может забыть
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06.11.2022 01:08 Ответить
Сам удивляюсь--- нет чтоб в офшоры лярдик закинуть, или в Маями домик купить, в Испании там чего, паспорт другой в карманчик вкинуть--- турками он интересуется! Турок--- что с такого взять?
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06.11.2022 08:28 Ответить
не то что наш, в Омане распиливал страну
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06.11.2022 08:40 Ответить
Тому що Турки хитрожопі
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06.11.2022 16:29 Ответить
 
 