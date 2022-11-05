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Германия и еще восемь стран ЕС планируют расширить санкции против Ирана: пакет содержит 31 пункт, - Reuters

іран

Германия и восемь других стран-членов Европейского Союза планируют расширить санкции против Ирана, включив в них лиц и организации, причастные к насилию против протестующих в стране.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

В частности, в Брюсселе был представлен пакет, содержащий 31 предложение, нацеленное на отдельных лиц и учреждения в сфере безопасности, а также на компании, ответственные за подавление протестов в Иране.

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Санкции включают в себя замораживание активов и запрет на поездки чиновникам. Сообщается, что у нового санкционного пакета есть хорошие шансы быть одобренным министрами иностранных дел ЕС на их следующей встрече 14 ноября.

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Германия (6979) Иран (1807) санкции (11314) Евросоюз (17145)


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Ну чекаємо бо цю голубянтню бачу постійно в Болгарії
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05.11.2022 22:52 Ответить
Тиснуть брат брата аж кабіна гнеться
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05.11.2022 22:55 Ответить
знаем єти санкции...запретят аятолле вьезд в ЕС
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05.11.2022 22:58 Ответить
Дивно, Бен Ладена вбили,бо терорист . Иран визнан країною терористичною Алеж всі дивляться як там виробляють дрониякі вбивають українців та балістични ракети і чомусь ніхто не б'є по стратегічним цілям Ірану по заводам які все це виробляють.
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05.11.2022 23:47 Ответить
Немецкая фирма поставляла топливо для российских истребителей Су, которые бомбили Украину, - расследование Der Spiegel.

«Газпром» получал от Wintershall Dea газовый конденсат, который в свою очередь отправлялся на российские авиабазы. Сама немецкая компания отрицает это.

Отрицание: уровень «Иран»
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05.11.2022 23:50 Ответить
Ох и перересрали в Иране с перепугу- перэляку! Та дроны с ракетами, как давай клепать 15 лет продолжая это, и в Сирии им клепают, и таджики клеют хвостовики--- помогают морально страх подавить. Ой!
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06.11.2022 08:22 Ответить
 
 