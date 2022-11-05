Германия и еще восемь стран ЕС планируют расширить санкции против Ирана: пакет содержит 31 пункт, - Reuters

Германия и восемь других стран-членов Европейского Союза планируют расширить санкции против Ирана, включив в них лиц и организации, причастные к насилию против протестующих в стране.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

В частности, в Брюсселе был представлен пакет, содержащий 31 предложение, нацеленное на отдельных лиц и учреждения в сфере безопасности, а также на компании, ответственные за подавление протестов в Иране.

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Санкции включают в себя замораживание активов и запрет на поездки чиновникам. Сообщается, что у нового санкционного пакета есть хорошие шансы быть одобренным министрами иностранных дел ЕС на их следующей встрече 14 ноября.