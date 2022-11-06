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Новости Война
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Войска РФ ударили по Запорожью: под обстрелами жилой квартал, там возник пожар

запоріжжя

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ночью оккупанты атаковали Запорожье, под обстрелами оказался один жилой квартал.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Рашистские чудовища снова коварно атаковали Запорожье. Вражеским обстрелам подвергся один жилой квартал", - сообщил он.

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По его словам, в квартале возник пожар, соответствующие службы уже работают на месте.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняются.

Автор: 

армия РФ (19358) Запорожье (2667) обстрел (27336)


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Мокшанські пітараси!
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06.11.2022 02:00 Ответить
Нелюди цапи, самі не живуть і сусідам не дають.
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06.11.2022 03:07 Ответить
Майже кожен день ця підарва їбашить по Запоріжжю.
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06.11.2022 07:23 Ответить
 
 