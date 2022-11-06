Войска РФ ударили по Запорожью: под обстрелами жилой квартал, там возник пожар

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ночью оккупанты атаковали Запорожье, под обстрелами оказался один жилой квартал.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Рашистские чудовища снова коварно атаковали Запорожье. Вражеским обстрелам подвергся один жилой квартал", - сообщил он.

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По его словам, в квартале возник пожар, соответствующие службы уже работают на месте.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняются.