Войска РФ ударили по Запорожью: под обстрелами жилой квартал, там возник пожар
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ночью оккупанты атаковали Запорожье, под обстрелами оказался один жилой квартал.
Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Рашистские чудовища снова коварно атаковали Запорожье. Вражеским обстрелам подвергся один жилой квартал", - сообщил он.
По его словам, в квартале возник пожар, соответствующие службы уже работают на месте.
Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleg Zaporogec
показать весь комментарий06.11.2022 02:00 Ответить Мне нравится 6
Lada2014
показать весь комментарий06.11.2022 03:07 Ответить Мне нравится 5
xoxoxo
показать весь комментарий06.11.2022 07:23 Ответить Мне нравится 7
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль