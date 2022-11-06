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Новости Война
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Администрация Байдена в частном порядке просит Украину показать открытость к переговорам с Россией, - Washington Post

сша,дім,білий

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По словам источников, просьба американских чиновников направлена не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, а на то, чтобы обеспечить сохранение Киевом поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются "с опасениями избирателей по продлению войны в Украине на годы".

Читайте также: Салливан о предложениях РФ по переговорам: Все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины и без участия Украины не будут проходить

"Администрация Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранен от власти", — говорится в сообщении газеты.

Автор: 

переговоры (4986) россия (95660) США (26835)


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Топ комментарии
+52
А как насчет открытости к переговорам уцелевших жителей Бучи, Мариуполя, Херсона. На доброжелательность людей которые потеряли дома, работу, все имущество. Открытости родственников людей из захоронений в Изюме. На открытости жителей сотен уничтоженных сел, поселков и так далее... На открытость полуразрушенной экономики и энергосистемы целой страны. На открытый террористический захват атомных станций. На угрозы применения ядерного оружия. Неплохо было-бы десятки тысяч убитых и замученных гражданских тоже опросить, *****. Может они что-то подскажут. Спиритическую доску в зубы и вперед. На убитых и покалеченных военных, бывших бизнесменов, врачей, программистов, рабочих...

Так-то конечно да. Ну чо, постреляли маленько, давайте договаривайтесь теперь. Это-ж как пейнтбол, ****. Пипец... Хер там. Эта ненависть, жуткая, яростная, теперь на поколения. Нет хороших россиян. Есть нация ********* которая мыча в своих стойлах и допустила все что сейчас происходит.
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06.11.2022 03:09
+46
Так никто ж не против. Даже наш Зеленский говорил - Милости просим. Поменяйте президента, выведите войска и с новым руководством готовы начинать говорить.
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06.11.2022 02:07
+42
Вам просто намекают что нужно быть умнее. Не кричать я не поеду на саммит 20тки если там будет куйло. Злость свою на поле боя показывайте. На международной арене демонстрируйте преступление русни в Украине. На двадцатку привезите доказательства пыток и убийств. Обвиняйте русню в нацизме и геноциде безостановки, вам есть что представить в качестве доказательств. Войну не только выигрывают на поле боя.
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06.11.2022 06:25
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начинается *** зна шо......................................
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06.11.2022 10:58 Ответить
консервы в бидоне...
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06.11.2022 11:01 Ответить
годуйте і далі "клована-юриста-прораба...."
а США? - США як сказали так і зроблять.
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06.11.2022 11:03 Ответить
От я не розумію, невже із Байденом все гаразд? Чому б вам на нього увагу не звернути? Що ви команди роздаєте що до президента, якого обрали 73%. Розумних 73% чи ні- то інше питання. А нашого нам всучили. Чи ви за нього свій голос віддали? Якщо так, то нічого не муляє
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06.11.2022 11:54 Ответить
Та вами вибраний Байден не пам'ятає у кого яке ім'я, а не тільки що сказа
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06.11.2022 13:33 Ответить
а ви по памяті чемпіонкиня?
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06.11.2022 13:36 Ответить
боже яке щастя...
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06.11.2022 13:45 Ответить
Аааа, то ви слова поодинці розумієте. А в реченні ніяк? Мої співчутт
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06.11.2022 13:49 Ответить
я за вас голосну - ви з якого штату оріоте, танія?
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06.11.2022 13:56 Ответить
А ви за себе проголосуйте. Або за сусідського собаку. Може тоді прокинетес
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06.11.2022 14:14 Ответить
ясно - з ніякого....
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06.11.2022 18:44 Ответить
патрони не під шкафом і кепка не на сtолі - не мечіся....
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06.11.2022 13:38 Ответить
Всі ці Washington Post, NYT, CNN і їм подібні давно не є рупорами свободи і демократії . Їх журналісти і керівники давно працюють на путлєра ! З цим всім думаючим людям ясно.. А на кого працює влада Києва на чолі з Кличком розповсюджуючи паніку ? Суцільна брехня і істерика ( і укладка мільйонів під асфальт ) замісь реальних дій по виходу із дійсно складного становища. Яке чомусь стало погіршуватись через декілька днів після атак. А може має місце саботаж? Чи диверсанти працюють? Цв безглузді хаотичні відключення більше схожі на сплановані акції по знищенню інфраструктури . Ніякі ракетні атаки не здатні стільки шкоди принести. ..
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06.11.2022 11:06 Ответить
Спчатку на кордоном 1991року, а потім переговори !!!!
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06.11.2022 11:10 Ответить
суки
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06.11.2022 11:20 Ответить
США, зокрема, просять президента України Володимира Зеленського відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, поки диктатор Володимир Путін при владі в РФ.
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07.11.2022 06:57 Ответить
может нам еще ляжки раздвинуть?
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06.11.2022 11:29 Ответить
Им просто в открытую говорят «сговорчивее надо быть, гибче. Сказано приехать- езжайте. Сказано руку пожать- жмите. Сказано отдать территорию- отдайте. От вас не убудет, Украина большая, всем желающим хватит, если что» Рупор Белого дома доносит до американской общественности идею, что Белый дом старается- старается, из кожи вон лезет, а Украина не побеждает. Пора с войной заканчивать, сезон американских праздников начался, не омрачайте радость. Я когда американцам говорю, что по ленд-Лиз НИЧЕГО не получено, то вижу круглые глаза. Ведь телевизор рассказывает о невероятных поставках, ведь Белый дом из кожи вон лезет
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06.11.2022 11:49 Ответить
Им просто в открытую говорят «сговорчивее надо быть, гибче. Сказано приехать- езжайте. Сказано руку пожать- жмите. Сказано отдать территорию- отдайте. От вас не убудет, Украина большая, всем желающим хватит, если что» Рупор Белого дома доносит до американской общественности идею, что Белый дом старается- старается, из кожи вон лезет, а Украина не побеждает. Пора с войной заканчивать, сезон американских праздников начался, не омрачайте радость. Я когда американцам говорю, что по ленд-Лиз НИЧЕГО не получено, то вижу круглые глаза. Ведь телевизор рассказывает о невероятных поставках, ведь Белый дом из кожи вон лезе

показати
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06.11.2022 11:55 Ответить
НУ идиот на дураке!
Вы ЧИТАТЬ умеете?
" показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией" это вовсе не "начать переговоры"
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06.11.2022 11:59 Ответить
Это как быть немножко беременной.
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06.11.2022 12:08 Ответить
ні. це просто бути дипломатами.
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07.11.2022 06:59 Ответить
Дожилися . Кацапія вже розповсюджує свої наративи через Вашингтон Пост . ! Це ж треба ..
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06.11.2022 12:21 Ответить
ХТО ЗНАЄ СКІЛЬКИ МІЛІОНІВ ДОЛАРІВ КАЦАПСЬКІ ДЕЛЕГАЦІЇ ОПУСТИЛИ В КИШЕНІ ПРОКРЕМЛІВСЬКИХ ЛОБІСТІВ США ?
Цифра там може бути обубенною.
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06.11.2022 13:35 Ответить
Іншим чином признати за ху...лом захоплені райони і іншиі кацапськи умови? Тут і Саліван у Київ прмїхав. Це такий мир пропонується?
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06.11.2022 12:35 Ответить
Похоже Байден хочет свалить всю вину на беднягу Зеленского. Потому что европейцы все больше задаются вопросом - какого хрена? Леонид Ильич Джо не поджигатель войны.
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06.11.2022 12:44 Ответить
Ты русский агент влияния? Сообщаешь фуфло точно по методичке ФСБ.
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06.11.2022 17:23 Ответить
Но для Америки эта война имеет даже большее значение чем для Украины. Так что паниковать не надо.
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06.11.2022 12:47 Ответить
Ну если это появилось в национальной газете то вряд ли это можно считать уже частным порядком. Цели и причины "слива" такой информации могут быть разными, неизвестно кто источник. Но если исходить из достоверности утверждения то это скорее относится к отказу Зеленского говорить именно с Путиным даже после остановки боевых действий, выведения всех войск и возвращения всех территорий. Пожелания продиктованы интересами третьих стран занимающих нейтральную позицию к Украине и для того чтобы принять ее сторону Банковой нужно смягчить требования к условиям начала проведения переговоров.
Мое мнение: сейчас Путина могут сменить один из 4х пауков в банке Патрушев Пригожин Кадыров и Суровикин, не думаю что кто нибудь из них лучше для Украины чем Путин разве что тупее. Путин рано или поздно осознает поражение и захочет переговоров для спасения своей шкуры. Для Банковой лучший вариант это посредник допустим в лице Польши или Британии. Поэтому Зеленский может не отказываясь от своих слов о невозможности переговоров с Путиным доверить это своему посреднику с четкими требованиями и таким образом показать открытость но не гибкость.
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06.11.2022 13:05 Ответить
сменят когда будут бомбить Москву - не раньше.
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07.11.2022 01:46 Ответить
Маячня якась!!!!
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06.11.2022 13:40 Ответить
Щось так думаю Україну ************ до конкретної здачі як територій, так і принципів.
ПАМЯТАЄТЕ ДОНБАС І КРИМ ВСІ ЦІ РОКИ ? Що Захід казав - мацква, будь ласка поверни Україні території, на тому все закінчивалося. Південь, Крим і Донбас Захід не проти залишити за кацапами (неофіційно), офіційно будуть волати мацква поверни Україні території - так буде дешево для всіх і для Європи і для США
Сценарій запровадження замороження війни пробують запровадити зараз, а щоб Українці були більш договірні, відключають електрику зимою.
Дуже схоже на правду.
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06.11.2022 13:53 Ответить
У вас есть выбор разве, показать готовность к переговорам, не значит согласиться на условия России, у американцев выборы на носу, и избирателей-республиканцев явно не прельщает длительная война, и связанные с ней траты.
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06.11.2022 14:19 Ответить
Сегодня сказали пофлиртуй с ним, потом скажут трусы снять и жопой покрутить а когда чпокнут, а чего ты хотела сама напросилась.
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06.11.2022 14:25 Ответить
це ж було вже..
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07.11.2022 01:29 Ответить
З перемовини і їх видимістю ідіть на х*й всі оптом, а про респбліканцев теж не питання - ХАЙ ПОВЕРНУТЬ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ ЯКУ УКРАЇНА ЗДАЛА НА ПОЧАТКУ 90 Х І ТОДІ РЕСПУБЛІКАНЦІ МОЖУТЬ ЙТИ НА Х*Й РАЗОМ З КАЦАПАМИ, бо Україна буде взмозі захистити себе сама.
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06.11.2022 14:23 Ответить
Ядерну зброю в України забрали касапи а не США, які хотіли прибрати з України стратегічну зброю націлену на них, а не тактичну.
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06.11.2022 18:08 Ответить
А хто настояв на тому щоб ядерну зброю Україна віддала ?
Хто тоді мав вплив на те що відбувалося - США чи кацапи, які кінець тоді сосали і Ножкі Буша отримували з США, бо жрати в Кацапії було нічого.
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06.11.2022 19:35 Ответить
Що не зрозумілого у фразі - США не вимагали в України віддавати комусь тактичну зброю? Надайти факти, якщо такі вимоги були.
Питайте у своїх комуністів Кравчука з Кучмою, чому і на якій підставі Україна віддала свою тактичну ядерну зброю касапам.
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06.11.2022 20:53 Ответить
Андрєйка нє тупі - коли говорять А, слідом кажуть і Б, не пиши муйню.
В курсі скільки США дали Україні за позбавлення ядерної зброї ?
Аж цілих 800 млн доларів, красота, а чому такі зговірдиві, бо час був тяжкий - ЖРАТИ нічого не було як в Кацапії, та і в Україні була фінансова жопа. Тому не пиши тут муйню "Навіщо віддали тактичну ядерну зброю". І комуністи то скоріше твої ніж мої, бо у них з Бушем була одна мова.
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07.11.2022 13:54 Ответить
Це ти муйню пишеш Гаррік. Забий в гуглі якщо не знаєш хто в України забрав і хто віддав тактичну ядерну зброю.
Нема чого гнати свою фейкову пропаганду на найбільшого союзника України і братського народу США.
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07.11.2022 17:42 Ответить
Ох, ця американська "література" WP...на таку реакція, як в коментаріях, вона розрахована))

Після війни буде багато цікавих книжок типа "Байден проти Орвелла" чи "Вашингтон проти Орвелла"...

Що було напередодні? Візит радника з національної безпеки Джейка Саллівана. Приймали на найвищому рівні, сам не зеленський!!! Заява, що США допоможуть звільнити Херсон. Таке збуджує...

Було просте питання, що напише WP? Ясно, що буде вистава. Анонімні джерела?! Ну є і такі, що кажуть Пентагон збирається перекидати війська в Україну. Яким вірити? Ніяким!!!))) Це вистава для третьої сторони, вимоги там знають.

Не вірите, що вистава? Читаємо оригінал. Там є таке - Пресс-секретарь Зеленского Сергій Нікіфоров не відповів на запит про коментарій))
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06.11.2022 15:17 Ответить
"If the conditions become more propitious for negotiations, I don't think the administration is going to be passive," Vershbow said. "But it is ultimately the Ukrainians doing the fighting, so we've got to be careful not to second-guess them." А це суть статті, не анонімна.
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06.11.2022 15:20 Ответить
Це якась маячня. Стільки людей втратило здоровя та життя. І все злити?! Поговорити можна, але ніякої здачі територій, а головне, зміни політичного курсу!!!.
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06.11.2022 15:23 Ответить
Анонім. Таке рідне і великозначне слово. Як воно було популярне в часи СРСР. Особливо у людей з чистими руками, гарячим сердцем та холодною головою. І як йому тепер вірити. У цих людей давно вже брудні руки, замість серця камінь, а у голові тільки інстинкти стойбіща. Авторів видає одна фраза, що війна затягнеться на роки... Наївні жаби. Видно хочуть до весни спокійно перейти а анабіоз.
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06.11.2022 15:49 Ответить
…радник президента США з національної безпеки прибув настільки раптово, що секретар ( єрмак)
не наважився будити Бубочку і сам провів із ним важкі перемовини 😱
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06.11.2022 16:41 Ответить
Бублик звучить краще і влучніше
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06.11.2022 18:10 Ответить
Им просто в открытую говорят «сговорчивее надо быть, гибче. Сказано приехать- езжайте. Сказано руку пожать- жмите. Сказано отдать территорию- отдайте. От вас не убудет, Украина большая, всем желающим хватит, если что» Рупор Белого дома доносит до американской общественности идею, что Белый дом старается- старается, из кожи вон лезет, а Украина не побеждает. Пора с войной заканчивать, сезон американских праздников начался, не омрачайте радость. Я когда американцам говорю, что по ленд-Лиз НИЧЕГО не получено, то вижу круглые глаза. Ведь телевизор рассказывает о невероятных поставках, ведь Белый дом из кожи вон лезет
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06.11.2022 16:45 Ответить
Отказ от дорогостоящей помощи далеким иностранцам чрезвычайно легко продать собственным избирателям. Каждый может вспомнить пример из собственного опыта, когда он думал: они там охренели, в стране проблем выше крыши, а власти деньги швыряют непонятно кому и зачем.

«Америка фёрст. Кругом дармоеды, оседлавшие американскую шею. И это в условиях рекордной инфляции и роста цен. Измена, Долой транжиров-демократов, разрушающих Америку! Займемся нашими проблемами, которых множество.» Такая риторика республиканцев, к сожалению, находит отклик у массы напуганных и невежественных избирателей.
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06.11.2022 17:52 Ответить
Безмежний інтелект. Або все, чим багатий
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06.11.2022 18:16 Ответить
Мабуть саме для цього приїзджав проросійський Джейк ,котрий Селіван і отримав орден з рук "зе".Не за горами буде і результат цього візиту .
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06.11.2022 17:00 Ответить
8 ноября выборы промежуточные в США ...в Палате Представителей республиканцы могут набрать большинство...,эту мульку разгоняют Трамписты путлера типа Украина больше не получит и цента помощи...
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06.11.2022 17:05 Ответить
Чекаю з нетерпіням вівторка. Піду голосувати просто з ранку. Мій штат має стати червоним. А головний демократ сидить в Білому домі, Він-головна причина ненадходжень по ленд-ліз, і кладе він все, що може на долю України
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06.11.2022 18:29 Ответить
Поздоровляю, вас успішно зазомбували кацапи. Тепер ви в неї хіба що їсти і можете.
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06.11.2022 18:46 Ответить
Дякую за турботу. Відключила телебачення ще в 2014 щоб не бачити та не чути тих саміх кацапів
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06.11.2022 23:51 Ответить
Нажаль, по вашому ж прикладу видно, що роzzійська пропаганда проникає в людину і без телебачення. Наприклад, поцмережі. Або колега на роботі. Або то, що кажуть рідні за вечерею...
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07.11.2022 09:45 Ответить
Роспропаганда на моєму прикладі? Обгрунтуйте. По пунктах.
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07.11.2022 14:27 Ответить
Звісно, не мені розказувати громадянці найдемократичнішої країни світу. як працює демократія. Але я впевнений, що демократія точно не працює, коли ви на вибори йдете голо сувати проти іншого кандидата, бо це контрпродуктивно. Ви йдете на вибори, щоб підтримати того кандидата, який буде опікуватися вашими питаннями. Так мало б бути. Замість цього політтехнолухи чудово навчилися маніпулювати виборцями, заставляючи їх ходити голо сувати ПРОТИ іншого кандидата. Таким чином, так, ви не даєте іншому кандидату перемогти, але це абсолютно не означає, що то, що прийде до влади, буде опікуватися вашими проблемами...
В Україні ми вже таке бачили неодноразово. І результатом голо сування ПРОТИ завжди були 4 викинуті в помийку роки.
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07.11.2022 15:22 Ответить
Ви не привели жодного аргумента, доказів того що рашка пропаганда попрацювала із моїм мозком. Я, як продукт совка, звикла до того, що мій голос нічого не важить. Бо все вирішено без мене. Жила в США і жила, політичним життям аж ніяк не цікавилась. Жила при Клінтону, при Буші молодшому. Потім прийшов Обама, і я бачила в якому екстазі бились чорні, коли він одержав перемогу. Нічого проти нього не мала, симпатичний та усміхнений він, симпатична дружина та діти. І тут настав 2014. А він НІЧОГО не робить. Просто абсолютно нічого. Він певно не одержує правильної інформації від своїх помічників, думала я. Коротше, симпатичний усміхнений Обама, демократ, став голубом мира, ні **рена не зробивши для України. Потім нові вибори, Хіларі-Трамп. Оскільки тема виборів мене ніколи не цікавила, розмови про це я ні з ким не вела. Кілька разів розпитувала американців про демократів та республіканців, хотіла зрозуміти в чому різниця, чому так важливо голосувати саме за тих чи інших. Адже обидві партії- це на благо країни. Ясності не було. Але в 2016 навіть я відчула передвиборчий вогонь. Рудий, сексуально стурбований, грубий, жадібний Трамп хоче стати президентом. Я мала проголосувати проти. Не сталося, не маю гріха. Пізно зареєструвалась на вибори. І ви знаєте, країна не розсипалась, життя не погіршилось, а навіть навпаки. Я повністю змінила думку про нього, про Хіларі. Бо скелети посипались із іі шафи. Наступні вибори я не мала сумніву за кого . Але мій голос вкрали. І доказів тому повно. Вам в Україні про це не розказували. Один із вагоміших має тисячи свідків. Кожен має змогу спостерігати підрахунок голосів в прямому ефірі. І коли було 100 відсотково зрозуміло, що Трамп попереду, щось на екрані сталось і в секунди Байден одержав сотні тисяч голосів. Як пізніше стало відомо, за Байдена проголосували мертві, не громалдяни, дублікати . Головне чому я буду голосувати за республіканців і проти демократів- я не хочу жити при соціалізмі. Мені не подобається цензура, диктат, корупція та контроль. Мені відомо тільки дві статі- жінка та чоловік, мене не влаштовують терміни батьки #1 та батьки #2, або «воно». Я не бажаю відчувати себе винною за те, що я маю білу шкіру, а наркоман, злочинець Флойд не є моїм героєм. Я не бажаю, щоб мій онук, навчаючись у початковій школі на уроках арифметики вивчав расову теорію. Ви навіть не уявляєте в якій *раці знаходиться країна за час перебування Байдена при влад
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07.11.2022 16:49 Ответить
Голосуйте, як вважаєте за потрібне, це ваш святий обов'язок як громадянина.
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07.11.2022 17:03 Ответить
@

Головне після ВАШОЇ перемоги це не забудьте запастись презервативами.

Бо аборти оголосять кримінальним злочином вже по усьому США.
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06.11.2022 20:28 Ответить
Ніколи не думала, що аборт-це засіб контрацепціі. В 21 сторіччі навіть тупі знають про презервативи. Не розумію істеріі що виникла навруги цієї теми. У більшості, або багатьох штатах, аборти дозволені до 24 тижнів!!! В Україні, якщо нічого не змінилось під впливом "США, найкращої із медицин", аборти дозволдені до 12 тижнів. Щось я не чула про вимоги збільшити цей термін вдвічі https://www.cnet.com/health/abortion-laws-in-every-state-where-is-abortion-legal/
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07.11.2022 00:19 Ответить
Хтось комусь повідомив, що адміністація .... тощо. Це повне фуфло і публікалося на правах реклами за гроші, тобто місце куплене московю. А тут вже підхопили московську пропаганду із задоволенням. Байден чекає на нашу перемогу, впевнений в ній і збирається допомогати до неї.
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06.11.2022 17:26 Ответить
Виборцев обманывать не хорошо и надо правду сказать , что Украина не проситель , а кредитор безопастности всего Мира , а долги надо отдавать , когда оказалась от третьего ядерного потенциала - 2 тыс. зарядов и не получила взамен ничего что нужно было народу - это план Маршала - тогда глядиш не было бы коррупции и как следствие войны, зато керманычи-так званая власть избранная народом со своими подельниками получили возможность грабить Украину и защиту награбленного за границей.
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06.11.2022 17:29 Ответить
стала медиапомокой куда смотрит ФБР.
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06.11.2022 17:37 Ответить
Лицеміри...
А де-факто чи є сенс комусь вірити??
Де-факто кожна розумна країна вже повинна створювати хоч якусь ядерну зброю.., і приходити посміхаючись в ООН кажучи що в неї нічого немає, бо гаранти КИНУЛИ УКРАЇНУ НАПРИЗВОЛЯЩЕ з Буддапештким меморандумом!
Правильними кроками після вторгнення були б:

1. До 15.04.2022 - десант НАТО на ЗАЕС, повна зачистка 30 км. зони навколо станції від русні - заради планетарної безпеки.
2. Після Маріуполя - створення 300 км. демілітаризованої зони від кордону України на території ********** та самої РФ.
3. Після Харьківа - фізична ліквідація всієї кремлівської верхівки.
4. Після ядерних погроз від РФ - засадити в Гуантанаму всіх дітей кремля по всьому світу, а не пускати дочку пуйла Тихонову в Мюнхен на потрахушки до Зеленського балеруна.

Доки західний світ грає в захист на полі бою який знаходиться в Україні будь який військовий крок пуйла буде кроком попереду реакції на нього.
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06.11.2022 17:56 Ответить
Поки що не хочу це коментувати, але не завадить запропонувати цим газетярам, взяти інтерв'ю у тих чиновників на тему - Чи сподобалось би американцям, якби Франклін Рузвельт чи Гаррі Трумен сіли за один стіл з Гітлером?
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06.11.2022 19:22 Ответить
@

>Чи сподобалось би американцям, якби Франклін Рузвельт чи Гаррі Трумен сіли за один стіл з Гітлером?

Трамп сідав за один стіл переговорів з Кім Чен Ином, а він що, кращий за Гітлера?
І нічого, американці прохавали.
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06.11.2022 20:33 Ответить
Некорректне порівняння. Він не кращий, але війни між США та Північною Кореєю не було
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07.11.2022 00:26 Ответить
Не кращий, але тиранить свій народ у своїй країні і не нацист.
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08.11.2022 23:46 Ответить
Ми бачимо як Орел повільно перетворюється на курку. Щодо Європи - то вона завжди була старою шльондрою і повією, яку не трахав тільки дуже гидуючий!
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06.11.2022 19:39 Ответить
А я вижу очередного тупого зрадобота что даже не читал короме заголовка.
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06.11.2022 21:19 Ответить
Опять у зрадойобов обострение. А статейка, заказуха от Респов.
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06.11.2022 21:21 Ответить
Ти глянь, я думав Україну почнуть зливати десь по весні, а воно вже почалося, до весни терпіння не вистачило.
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06.11.2022 22:31 Ответить
так приватно, шо всі то знають?
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06.11.2022 23:16 Ответить
Ну да.... Открыты мол к переговорам о капитуляции , репарациях и полном выходе войск со всей (включая Крым и Донбасс) территории Украины.
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07.11.2022 00:14 Ответить
Байден произошел от миротворца Обамы. Желание стать в коленно-локтевую позу по отношению к диктаторам у демократов в крови. Им нужен мир, а не победа Украины. Надеюсь, Зеленский хоть раз сдержит свое обещание.
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07.11.2022 01:49 Ответить
Їм потрібно, щоб зеленський не кричав на весь світ-----вбийте путіна, тоді я піду на переговори.=========США, зокрема, просять президента України Володимира Зеленського відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, поки диктатор Володимир Путін при владі в РФ.==========а не заявляти----де буде путін, туди я не поїду.
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07.11.2022 07:10 Ответить
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