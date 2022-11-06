Администрация Байдена в частном порядке просит Украину показать открытость к переговорам с Россией, - Washington Post

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По словам источников, просьба американских чиновников направлена не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, а на то, чтобы обеспечить сохранение Киевом поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются "с опасениями избирателей по продлению войны в Украине на годы".

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"Администрация Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранен от власти", — говорится в сообщении газеты.