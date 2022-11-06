ВСУ отразили атаки оккупантов возле 14 населенных пунктов в 4 областях, - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы отразили атаки оккупантов возле населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 6 ноября по поводу российского вторжения.
Начались двести пятьдесят шестые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.
Захватчики пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка в Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестово, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опытное, Павловка, Яковлевка и Ямполевка Донецкой области, Щербаки Запорожской области.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ударам противника подверглись районы более 35 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка и Сеньковка Черниговской области, Студенок Сумской области;
на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зыбино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелечье и Уды Харьковской области;
на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское в Луганской области и Лиман и Торское Донецкой области;
на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Ивановка, Клищиевка, Майорск, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;
на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области;
на Новопавловском направлении – из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Водяное, Угледар, Времевка, Павловка и Пречистовка Донецкой области;
на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Зализничного, Ольговского, Щербаков и Юрьевки Запорожской области.
На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов, расположенных недалеко от линии столкновения.
Российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения из временно занятых территорий Херсонской области. Так называемой "эвакуации" подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровая зона левобережья. По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым, с последующим переселением на территорию Российской Федерации.
5 ноября текущего года абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке Вооруженными силами Украины массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города. В то же время, в некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают вышки украинских мобильных операторов.
По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей. В частности, в населенном пункте Чулановка Херсонской области нанесен удар по району сосредоточения подразделения оккупантов. В населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил Российской Федерации, уничтожены до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 7 ударов. Под удары попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БПЛА.
Воины наших ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.
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О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области «Вёрстке» рассказал один из выживших военнослужащих Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек.
Командир батальона мобилизованных, которые проходили подготовку в воинской части 2079, обещал, что военных привезут в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды «территориальной обороны», рассказал Агафонов. Однако в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны.
«Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел - артиллерия, «грады», миномёты, коптеры, нас просто расстреливали. Когда всё началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, ещё 12 ранены, остальные - всё», - рассказал Агафонов.
О сотнях погибших «Вёрстке», рассказала супруга другого мобилизованного - Злата. «Погибших, конечно, больше половины», считает она со ссылкой на мужа.
Агафонов также добавил, что до этого на этих же позициях разбили как минимум ещё один батальон из мобилизованных. Агафонов рассказал, что видел десятки трупов, у некоторых «даже торчат из карманов военники».
«По телевизору показывают, что всё красиво, а на самом деле тут в Луганской области на передок кидают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные», - рассказал Агафонов.
По его словам, местные и контрактники не хотят воевать, а в район Сватово свозят мобилизованных со всей страны, чтобы закрывать бреши в обороне. В Сватово, куда после обстрела отступили выжившие из батальона Агафонова, «ходят группы от 2 до 5 человек» из других разбитых батальонов.
«Здесь полная неразбериха и раздрай. Всех выживших и вновь прибывших группируют в новые батальоны и закидывают на передок, чтобы закрыть линию обороны». По его словам, украинцы зачистили всю территорию, где воевали мобилизованные.
Информацию «Вёрстке» также подтвердила жена ещё одного выжившего мобилизованного - Людмила Черных.
«Он позвонил мне утром с чужого номера и рассказал, что произошло, что их бросили копать линию обороны, их накрыл миномётный обстрел и они из Краснодона добрались каким-то образом до Сватово, где сейчас прячутся. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блокпостам боятся выйти. Руководство их бросило и они не знают, что делать, просто просят помощи», - рассказала Черных.
Родственники нескольких мобилизованных, которые попали под обстрел, в субботу устроили сход у здания воронежской прокуратуры, требуя рассказать им правду о судьбе близких.
«По телефону нам говорят, что наши сыновья живы, здоровы и даже выполняют воинский долг. Какие к черту живы и здоровы, когда их там всех поубивало?», - рассказала Оксана Холодова, мать военнослужащего Андрея Холодова
Супруга другого мобилизованного - Анна - сказала «Вёрстке», что выжившие мобилизованные просят, чтобы их отпустили домой.
«Они сейчас просят о помощи, чтобы их просто выпустили. Они сейчас не могут там находиться, им страшно. Их там бомбят. Ни начальства, никого там нет. Мы хотим, чтобы это стало известно всем, как поступили с мальчиками. Их бросили как котят, без подготовки, без ничего. А у нас с мужем дочь, ей полтора года», - рассказала Анна.
В условиях военных действий «Вёрстка» не может верифицировать точные цифры потерь, данные приводятся со слов родственников и мобилизованных, издание продолжает изучать ситуацию.
Ужас, ужас. Но самое страшное, что это не закончится. Будет Лугандония в России. Пока несогласные с мобилизацией ещё могут возразить, спрятаться, не ходить в военкомат. Но это пока. А потом нельзя будет выбрать жизнь. Будут дубинками лупить и в автобусы, а там сразу на фронт. Как в Луганске летом. Весь город зачистили. Водоканал, энергетиков, всех мобилизовали и утилизировали уже.
Just 7 sorties for Ukraine Air Force.
7:19 sorties. Almost 1:3.
When the last batch of Gepard-AA-tanks were delivered the ratio became the opposite 3:1 for Ukraine.
Seems that Gepard AA-tanks ran out of ammo two weeks ago.