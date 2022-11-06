ВСУ отразили атаки оккупантов возле 14 населенных пунктов в 4 областях, - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы отразили атаки оккупантов возле населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 6 ноября по поводу российского вторжения.

Начались двести пятьдесят шестые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Захватчики пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка в Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестово, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опытное, Павловка, Яковлевка и Ямполевка Донецкой области, Щербаки Запорожской области.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 35 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка и Сеньковка Черниговской области, Студенок Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зыбино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелечье и Уды Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское в Луганской области и Лиман и Торское Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Ивановка, Клищиевка, Майорск, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Водяное, Угледар, Времевка, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Зализничного, Ольговского, Щербаков и Юрьевки Запорожской области.

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На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов, расположенных недалеко от линии столкновения.

Российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения из временно занятых территорий Херсонской области. Так называемой "эвакуации" подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровая зона левобережья. По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым, с последующим переселением на территорию Российской Федерации.

5 ноября текущего года абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке Вооруженными силами Украины массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города. В то же время, в некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают вышки украинских мобильных операторов.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей. В частности, в населенном пункте Чулановка Херсонской области нанесен удар по району сосредоточения подразделения оккупантов. В населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил Российской Федерации, уничтожены до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 7 ударов. Под удары попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БПЛА.

Воины наших ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.