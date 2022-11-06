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Вследствие ночного ракетного удара по Запорожью погиб один человек, разрушено здание коммерческого предприятия. ФОТО

Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, погиб один человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Результатом ночного ракетного удара врага по Запорожью стало разрушение двухэтажного здания коммерческого предприятия. Масштабный пожар ликвидировали наши пожарные. По предварительным данным, к сожалению, один человек погиб. Продолжается разбор завалов. Еще одна ракета упала на земельном участке в частном секторе. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных зданий и два автомобиля", - говорится в сообщении.

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Вследствие ночного ракетного удара по Запорожью погиб один человек, разрушено здание коммерческого предприятия 01

Автор: 

Запорожье (2667) обстрел (27336) Старух Александр (145)


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06.11.2022 13:27 Ответить
 
 