Вследствие ночного ракетного удара по Запорожью погиб один человек, разрушено здание коммерческого предприятия. ФОТО
Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, погиб один человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Результатом ночного ракетного удара врага по Запорожью стало разрушение двухэтажного здания коммерческого предприятия. Масштабный пожар ликвидировали наши пожарные. По предварительным данным, к сожалению, один человек погиб. Продолжается разбор завалов. Еще одна ракета упала на земельном участке в частном секторе. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных зданий и два автомобиля", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий06.11.2022 13:27 Ответить Мне нравится 0
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