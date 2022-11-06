Украинские защитники ударили по штабу россиян в Басане на Запорожье: уничтожено около 50 оккупантов и до 10 единиц военной техники, - Генштаб

По данным Генштаба, в населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом Генштаба ВСУ сообщает в сводке, передает Цензор.НЕТ.

"По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей. В частности, в населенном пункте Чулановка Херсонской области нанесен удар по району сосредоточения подразделения оккупантов. В населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений Российской Федерации, уничтожены до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

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