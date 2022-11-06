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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские защитники ударили по штабу россиян в Басане на Запорожье: уничтожено около 50 оккупантов и до 10 единиц военной техники, - Генштаб

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По данным Генштаба, в населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом Генштаба ВСУ сообщает в сводке, передает Цензор.НЕТ.

"По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей. В частности, в населенном пункте Чулановка Херсонской области нанесен удар по району сосредоточения подразделения оккупантов. В населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений Российской Федерации, уничтожены до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ отразили атаки оккупантов возле 14 населенных пунктов в 4 областях, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19358) Генштаб ВС (6327) уничтожение (7010) Запорожская область (3117) ВСУ (6616)


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Топ комментарии
+37
Что нужно для хорошего утра? Кофе и новости о том как наши ЗСУ превращают орков в удобрения,в промышленных маштабах....
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06.11.2022 08:27
+13
Але, якщо врахувати, що ЗСУ значно менше стріляють Богові по вікнах, то ефективність вирівнюється
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06.11.2022 08:39
+12
Пішли до пекла орки 😕
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06.11.2022 08:52
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Сотрудник американского министерства обороны оценил примерное количество ежедневно расходуемых артиллерийских снарядов украинскими и российскими войсками в ходе вооружённого конфликта. По его словам, украинские войска в ходе боёв ежедневно выпускают от 4000 до 7000 артиллерийских боеприпасов, ВС РФ - в разы больше: около 20 тысяч.
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06.11.2022 08:11 Ответить
Але, якщо врахувати, що ЗСУ значно менше стріляють Богові по вікнах, то ефективність вирівнюється
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06.11.2022 08:39 Ответить
Это всем известная информация, которая имеет много плюсов и минусов.
Свол пушки имеет свой ресурс.
У касапни пушки закончатся быстрее чем снаряды.
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06.11.2022 15:09 Ответить
Что нужно для хорошего утра? Кофе и новости о том как наши ЗСУ превращают орков в удобрения,в промышленных маштабах....
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06.11.2022 08:27 Ответить
Пішли до пекла орки 😕
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06.11.2022 08:52 Ответить
Свята справа- відправити мародерів в погонах до пекла!
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06.11.2022 10:13 Ответить
Осенний загар у № 2 оказался вредным для здоровья.
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06.11.2022 11:11 Ответить
Угу..Эпиляцию "зоны бикини" у № 1 тоже нельзя назвать прямо уж оздоровительной.
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06.11.2022 14:32 Ответить
Да, там половой орган дедушки почти превратился в половой орган бабушки.
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06.11.2022 17:33 Ответить
Ужас. Что у второго номера с лицом?
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06.11.2022 22:15 Ответить
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07.11.2022 03:06 Ответить
Штаб в Маскве, а до этого это так игрушки
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06.11.2022 16:48 Ответить
 
 