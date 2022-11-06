Россияне в Херсоне рассылают сообщения о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела, - Генштаб

Абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и с призывом как можно скорее покинуть правобережную часть города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"5 ноября текущего года абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке Вооруженными силами Украины массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города. В то же время, в некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают вышки украинских мобильных операторов", – говорится в сообщении.

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