Россияне в Херсоне рассылают сообщения о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела, - Генштаб
Абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и с призывом как можно скорее покинуть правобережную часть города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"5 ноября текущего года абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке Вооруженными силами Украины массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города. В то же время, в некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают вышки украинских мобильных операторов", – говорится в сообщении.
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Удар ЗСУ буде зі збоку Фінляндії!
цих кацапських придурків тільки лінивий не *****...
Ушльопки недолугі.
як і Марік (самі сльози і ненависть, шо кацапня з ним зробила),
як і Крим, як і Донецьк, як і Луганьськ!
пташеня стає на крило...