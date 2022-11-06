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Россияне в Херсоне рассылают сообщения о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела, - Генштаб

херсон,херсонщина

Абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и с призывом как можно скорее покинуть правобережную часть города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"5 ноября текущего года абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке Вооруженными силами Украины массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города. В то же время, в некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают вышки украинских мобильных операторов", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Оккупанты объявили круглосуточный комендантский час в Херсоне. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

армия РФ (19358) Генштаб ВС (6327) Херсон (2839)


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Може правобережну частину Херсонської області, а не міста? Т
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06.11.2022 08:39 Ответить
кацапня - закопуйтесь в Херсоні 2!
Удар ЗСУ буде зі збоку Фінляндії!
цих кацапських придурків тільки лінивий не *****...
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06.11.2022 08:44 Ответить
Щось давно не бачив фейсів з кавунами. Ви де месінги???
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06.11.2022 09:04 Ответить
Недолугі готують дуже крупну провокацію. Попри візгласи, що вони покидають місто, а-ля евакуація, на самому разі можуть просто підірвати якусь х...ню в центрі міста і таку, що рознесе більше половили Херсону. Потім в крик, мовляв, ми ж попереджали. Укронацисти підірвали Херсон і так далі. Бо вже фантазія навіть на фейки закінчилась, на бойових комарах закінчилась.
Ушльопки недолугі.
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06.11.2022 09:11 Ответить
Херсон - це Україна.
як і Марік (самі сльози і ненависть, шо кацапня з ним зробила),
як і Крим, як і Донецьк, як і Луганьськ!
пташеня стає на крило...
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06.11.2022 09:31 Ответить
 
 