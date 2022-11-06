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Новости Война
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Враг продолжает обстреливать Харьковщину и пытался идти в наступление в районе Зыбина, - Синегубов

харківщина,купянськ

В течение суток враг продолжал обстрелы территории Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины, прилегающих к линии столкновения и границе с РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки случаев получения гражданскими ранений вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

В Волчанске за медицинской помощью обратилась 58-летняя женщина, получившая ранение накануне.

"Продолжается гуманитарное разминирование освобожденных территорий. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 2241 взрывоопасный предмет", - отмечает Синегубов.

"На линии столкновения наши военные продолжают оказывать эффективное сопротивление оккупантам. Враг пытался идти в наступление в районе населенного пункта Зыбино Чугуевского района, но под огнем наших защитников отступил с потерями", - резюмирует глава региона.

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Автор: 

армия РФ (19358) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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06.11.2022 09:18 Ответить
Ось на нiчнiй вазi для людей похилого вiку таке зображення було б в самй раз...
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06.11.2022 09:53 Ответить
 
 