СБУ разоблачила двух коллаборантов в только что освобожденном Сватовском районе Луганщины
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят стабилизационные мероприятия в освобожденных от неприятеля населенных пунктах Луганщины.
Об этом сообщает Луганская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря системным контрразведывательным мероприятиям СБУ и помощи патриотов практически все коллаборанты и предатели уже установлены, их деятельность тщательно задокументирована. В освобожденных населенных пунктах Сватовского района оперативники уже обнаружили двух активных помощников российских оккупантов. Отвечать за предательство придется каждому из них", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+4 Andrey Shevchenko #387516
показать весь комментарий06.11.2022 09:45
+3 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий06.11.2022 10:01
+1 Яна Чорновола
показать весь комментарий06.11.2022 09:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@vinnicanin
·
23 год
Українські поліцейські цілими дільницями переходять на сторону ворога. Їх ніхто не перевіряє ,а просто видають документи та форму поліції РФ,тому що впевнені,що вони на 100% щиро зрадили Україну.
Саме поліція катувала та вішала українців на окупованих територіях.
Це вирок МВС.