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Новости Агрессия России против Украины
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СБУ разоблачила двух коллаборантов в только что освобожденном Сватовском районе Луганщины

сбу,закарпаття

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят стабилизационные мероприятия в освобожденных от неприятеля населенных пунктах Луганщины.

Об этом сообщает Луганская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря системным контрразведывательным мероприятиям СБУ и помощи патриотов практически все коллаборанты и предатели уже установлены, их деятельность тщательно задокументирована. В освобожденных населенных пунктах Сватовского района оперативники уже обнаружили двух активных помощников российских оккупантов. Отвечать за предательство придется каждому из них", - говорится в сообщении.

Читайте также: Захватчики массово похищают жителей на Луганщине, - ОВА

Автор: 

СБУ (19924) коллаборационизм (872) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+4
Та хіба їх там тільки двоє?
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06.11.2022 09:45
+3
Чим ближче до кордону з запарєбріком, тим більше промокшанської сволоти
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06.11.2022 10:01
+1
Так, все ''по мелочі''
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06.11.2022 09:37
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Так, все ''по мелочі''
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06.11.2022 09:37 Ответить
+
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06.11.2022 09:54 Ответить
Та хіба їх там тільки двоє?
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06.11.2022 09:45 Ответить
на гіляку запроданців !!!
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06.11.2022 09:45 Ответить
Чим ближче до кордону з запарєбріком, тим більше промокшанської сволоти
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06.11.2022 10:01 Ответить
Сватівський район Донеччини? Щось у заголовку розлад з географією.
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06.11.2022 10:10 Ответить
В самому тексті правильно. Мабуть тексти та заголовки до них пишуть різні люди)
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06.11.2022 10:38 Ответить
Kurt Wootz
@vinnicanin
·
23 год
Українські поліцейські цілими дільницями переходять на сторону ворога. Їх ніхто не перевіряє ,а просто видають документи та форму поліції РФ,тому що впевнені,що вони на 100% щиро зрадили Україну.
Саме поліція катувала та вішала українців на окупованих територіях.
Це вирок МВС.
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06.11.2022 10:20 Ответить
И что вы думаете им за это будет.Заранее отвечу ничего просто восстановят на работе ещё и наградят за за подрывную деятельность в рядах врага
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06.11.2022 12:39 Ответить
покажите как они ответили за предательство.
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06.11.2022 11:27 Ответить
 
 