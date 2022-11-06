СБУ разоблачила двух коллаборантов в только что освобожденном Сватовском районе Луганщины

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят стабилизационные мероприятия в освобожденных от неприятеля населенных пунктах Луганщины.

Об этом сообщает Луганская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря системным контрразведывательным мероприятиям СБУ и помощи патриотов практически все коллаборанты и предатели уже установлены, их деятельность тщательно задокументирована. В освобожденных населенных пунктах Сватовского района оперативники уже обнаружили двух активных помощников российских оккупантов. Отвечать за предательство придется каждому из них", - говорится в сообщении.

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