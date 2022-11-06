РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11408 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 781 7

В оккупированной Запорожской области раздавались взрывы. По предварительным данным, поражен штаб оккупантов, уничтожены около 30 единиц военной техники и полсотни военнослужащих РФ, - Федоров

вибух

На временно занятых территориях Запорожской области прогремели мощные взрывы. Вооруженные силы Украины продолжают шаг за шагом приближать деоккупацию украинских населенных пунктов от рашистов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В населенном пункте Басань поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил РФ, уничтожены до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Читайте также: В оккупированном Мелитополе снова раздались мощные взрывы

Автор: 

взрыв (6770) Запорожская область (3117) Федоров Иван (468)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всім виконавцям-респектище.Не зупиняйтесь...
показать весь комментарий
06.11.2022 10:00 Ответить
Знову мер-орденоносець? Яким боком?
показать весь комментарий
06.11.2022 10:07 Ответить
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
показать весь комментарий
06.11.2022 10:14 Ответить
Федоров у нас спікер ГШ?
показать весь комментарий
06.11.2022 10:25 Ответить
спікер з сонму "хто раніше просвистить". Його конкурент - Антоха Жиртрест
показать весь комментарий
06.11.2022 10:37 Ответить
А Вам , лишь -бы тявкнуть ?Сообщил Фёдоров приятную весть , спасибо‼️
показать весь комментарий
06.11.2022 11:40 Ответить
Бавовна
показать весь комментарий
06.11.2022 17:14 Ответить
 
 