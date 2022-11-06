В оккупированной Запорожской области раздавались взрывы. По предварительным данным, поражен штаб оккупантов, уничтожены около 30 единиц военной техники и полсотни военнослужащих РФ, - Федоров

На временно занятых территориях Запорожской области прогремели мощные взрывы. Вооруженные силы Украины продолжают шаг за шагом приближать деоккупацию украинских населенных пунктов от рашистов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В населенном пункте Басань поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил РФ, уничтожены до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь уничтожены 20 единиц военной техники и ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

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