За минувшие сутки россияне убили в Украине двух гражданских, шесть человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

В Украине за минувшие сутки, 5 ноября, российские войска убили двух мирных жителей, шестерым гражданским нанесли ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в телеграм-канале.

В частности, в Днепропетровской области, по данным областных военных администраций, ранения получил один мирный житель.

В Донецкой области один человек погиб, трое ранены.

В Харьковской области ранение получил один гражданский.

В Запорожской области один человек погиб, один ранен.

Читайте также: За минувшие сутки Россия убила девять гражданских, 16 - получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА