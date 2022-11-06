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Новости Агрессия России против Украины Война
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За минувшие сутки россияне убили в Украине двух гражданских, шесть человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

В Украине за минувшие сутки, 5 ноября, российские войска убили двух мирных жителей, шестерым гражданским нанесли ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в телеграм-канале.

В частности, в Днепропетровской области, по данным областных военных администраций, ранения получил один мирный житель.

В Донецкой области один человек погиб, трое ранены.

В Харьковской области ранение получил один гражданский.

В Запорожской области один человек погиб, один ранен.

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За минувшие сутки россияне убили в Украине двух гражданских, шесть человек получили ранения, - ОВА 01

Автор: 

ранение (3387) смерть (9230) Тимошенко Кирилл (432)


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а ножку то Пэгову таки выдрызали?)
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06.11.2022 11:15 Ответить
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06.11.2022 12:40 Ответить
 
 