За минувшие сутки россияне убили в Украине двух гражданских, шесть человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
В Украине за минувшие сутки, 5 ноября, российские войска убили двух мирных жителей, шестерым гражданским нанесли ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в телеграм-канале.
В частности, в Днепропетровской области, по данным областных военных администраций, ранения получил один мирный житель.
В Донецкой области один человек погиб, трое ранены.
В Харьковской области ранение получил один гражданский.
В Запорожской области один человек погиб, один ранен.
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Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий06.11.2022 11:15 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий06.11.2022 12:40 Ответить Мне нравится 0
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