"Одна неделя в окопах, три - дома и на производстве": "Повар Путина" Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" будет готовить россиян в ополчение
Центры подготовки ополчения создадут в Белгородской и Курской областях, сообщил Пригожин. Материальное обеспечение ополчения, по его мнению, должно возлагаться на региональный бизнес.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу: одна неделя в окопах, три дома и на производстве", - говорится в комментарии Пригожина, размещенного на странице его компании "Конкорд".
Таким образом, по его словам, "когда враг придет на российскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны".
Пригожин заявил, что государство должно поддерживать таких предпринимателей, "не жалеть представлять их к высоким государственным наградам" и "не скупиться на слова благодарности", потому что "подобный подход всегда был и есть на Руси".
Центры подготовки ополченцев Пригожин будет финансировать за свой счет.
"Безусловно, возникнет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на этих территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населенных пунктах и вне линии обороны", - отметил Пригожин.
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у расиси армия не самая сильная а самая длинная (с)
він, безумовно, вбивця та душогуб, але організато непоганий -
такий прицип для підготовки та несіння служби цілком би згодився для нашої тероборони
щонайменше треба розгортати та посилювати тероборону від польського кордону до Харкова і навіть далі
незабаром на телеекранах України.
прямі включення токерів про гвалтування кацапів урками-вагнеровцями
Сарказм.
Надо отдать ему должное, - на фоне плешивого Акакия Акакиевича, - он реально метлой метёт, как пишет.
Як Срущого-в-чемодан не стане - цю лису кухарку приберуть одну з перших.
шо це чучело меле
Дай Бог йому керувати всим кацапсячим військом . Це гарантія того що кацапня просере війну .
До того ж там проходять перепідготовку зовсім не так як пропонує це хворе з кацапії ,, швейцарці проходять військові збори один раз на рік ( три тижні ) , а не - тиждень тут - тиждень там .
Виробництво у них в дупі,бо перервано багато виробничих ланцюгів(санкції).Навіть те,що можуть виробляти,нема куди продати.Почали говорити про повернення до планової економіки,але й тут облом-нема фахівців,які зможуть швидко перевести економіку в планову.
Так що вони знають,що скоро буде повна "..опа",і майбутніх безробітних баранів треба чимось зайняти
А вообще-то идея великолепная - прямой и кратчайший путь к гражданской войне в эрэфии!
путин, - козел по масти, а пригожин, - реально в авторитете...
В общем, пустить россиян по кругу.
Не зря по зонам ездил
Директор сам половинку напиляє)
А если речь не о Белгороде и Ростове?Ну хотя бы Екатеринбург к примеру?
И ещё я хочу посмотреть, как после недели в окопах то что останется встанет к с станку.
Ну оборот оружия само собой...
Поэтому через три недели предприятию писец - мясо кончится.
Когда-то в армии о вновь призванных говорили, что им нужно месяц, чтобы они домашние пирожки высрали и начали в армии привыкать. А тут неделя и сразу в мясорубку.
Картина маслом...
На передовой в мегафон представитель службы занятости Украины вещает:
- Сегодня слесари, фрезеровщики, повара, работники по клинингу бараков выходи с поднятыми руками. Менеджеры, бухгалтера и блоггеры - закапывайтесь поглубже и не забудьте положить в карманы семечки....
Контролировать теперь вас будут "красныЕ бригады". Не полиция,не росгвардия,не налоговая,не ху.ло. Добро пожаловать в 13 район !!!
Первым бежать будет Бизнес.....
Л-Логика....__