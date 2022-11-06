"Одна неделя в окопах, три - дома и на производстве": "Повар Путина" Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" будет готовить россиян в ополчение

Центры подготовки ополчения создадут в Белгородской и Курской областях, сообщил Пригожин. Материальное обеспечение ополчения, по его мнению, должно возлагаться на региональный бизнес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу: одна неделя в окопах, три дома и на производстве", - говорится в комментарии Пригожина, размещенного на странице его компании "Конкорд".

Таким образом, по его словам, "когда враг придет на российскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны".



Пригожин заявил, что государство должно поддерживать таких предпринимателей, "не жалеть представлять их к высоким государственным наградам" и "не скупиться на слова благодарности", потому что "подобный подход всегда был и есть на Руси".

Центры подготовки ополченцев Пригожин будет финансировать за свой счет.

"Безусловно, возникнет вопрос о нераспространении стрелкового оружия на этих территориях. В окопах, конечно, все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населенных пунктах и ​​вне линии обороны", - отметил Пригожин.

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