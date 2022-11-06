Трем категориям пенсионеров в декабре повысят выплаты
Все плановые перерасчеты пенсий в текущем году производятся своевременно. Следующее повышение пенсий в 2022 году будет в декабре, оно обусловлено повышением прожиточного минимума.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда на 2022 год, а также заявлении Министерства социальной политики.
При этом минимальная пенсия вырастет на 66 гривен (до 2093 гривен), максимальная – на 660 гривен (до 20 930 гривен).
Однако, как отмечают в Минсоцполитики, прибавку получат только три категории пенсионеров:
- получающие минимальную пенсию (например, имеющие недостаточное количество страхового стажа);
- получающие максимальную пенсию (по законодательству она не может превышать 10 прожиточных минимумов);
- имеющие большой страховой стаж. Им за каждый год работы сверх нормы пенсию увеличат на 1% (с декабря 2022 года это 20,93 гривны).
Топ комментарии
+24 Елена Мазуренко
показать весь комментарий06.11.2022 11:48
+23 5 копійок
показать весь комментарий06.11.2022 11:47
+19 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий06.11.2022 11:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Розумієте, одні там не потрібні, а інші заїлись, тому так.
Та ні! Вони й гадки не мають, що це таке дешева ковбаса або спред-масло.
Гениально,просто и без всякой фальши...Впрочем Виталя такой уже 39 лет..., сколько его знаю...
https://ibb.co/By2BN5Q
https://ibb.co/x3xLm5V
Пенсійний фонд регулярно робить помилки при нарахуванні та перерахунках пенсій, причому не на користь пенсіонерів
https://zn.ua/ukr/WORLD/pensijnij-fond-rehuljarno-robit-pomilki-pri-narakhuvanni-ta-pererakhunkakh-pensij-prichomu-ne-na-korist-pensioneriv-jurist.html
треба дати ще 600
а тому, ****, хто отримує 2000 добавити аж, млять 66 грн бо й так достатньо
роздавити сук прямо на банковій і не прибирати поки не почнуть воняти
щоб вся банкова гнидота бачила та боялася..