Трем категориям пенсионеров в декабре повысят выплаты

Все плановые перерасчеты пенсий в текущем году производятся своевременно. Следующее повышение пенсий в 2022 году будет в декабре, оно обусловлено повышением прожиточного минимума.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда на 2022 год, а также заявлении Министерства социальной политики.

При этом минимальная пенсия вырастет на 66 гривен (до 2093 гривен), максимальная – на 660 гривен (до 20 930 гривен).

Однако, как отмечают в Минсоцполитики, прибавку получат только три категории пенсионеров:

получающие минимальную пенсию (например, имеющие недостаточное количество страхового стажа);

получающие максимальную пенсию (по законодательству она не может превышать 10 прожиточных минимумов);

имеющие большой страховой стаж. Им за каждый год работы сверх нормы пенсию увеличат на 1% (с декабря 2022 года это 20,93 гривны).

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