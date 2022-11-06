20 подозреваемых в работе на оккупантов задержаны за минувшие сутки на Харьковщине

В течение 5 ноября в Харьковской области задержаны 20 человек по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в интересах страны-агрессора.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Личным составом ГУНП в Харьковской области по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 20 человек", – говорится в сообщении.

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