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Новости Агрессия России против Украины
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20 подозреваемых в работе на оккупантов задержаны за минувшие сутки на Харьковщине

поліція,перевірка

В течение 5 ноября в Харьковской области задержаны 20 человек по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в интересах страны-агрессора.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Личным составом ГУНП в Харьковской области по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 20 человек", – говорится в сообщении.

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проверка (819) Харьков (7515) Харьковщина (5577) патрульная полиция (1813)


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5-колона в Україні ЦЕ найстрашніша зброя рашистів!
на жаль запроданці-колоборанти ходять вільно по Києву...і НАВІТЬ до Верховної Ради... шуфричі, бужанські, дубінськи, деркачі, бойки.... ..... ....
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06.11.2022 12:08 Ответить
А коли почнуть затримувати рашистських колаборантів в оп? Чи зрив операції по вагнерівцям - це має бути забутим?
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06.11.2022 12:10 Ответить
Тільки 20? Їх же завозили в Україну мільйонами! Куди вони поділися?
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06.11.2022 12:56 Ответить
Харьков- город Герой. Пережил очень многое во Вторую Мировую и сейчас.

Но среди героев есть ещё куча про русских отморозков, готовых помогать врагу.
20 человек на Харьков- это ни о чем.

Их там сотни.

Бей рашистских оккупантов и их пособников.
Победа будет за Украиной
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06.11.2022 14:58 Ответить
Больше гораздо, и сегодня. Молчаливое совковое быдло. Пусть кому 65--75 и более чуть понятней такие---- колбаса, эскимо, газировка, манка, яйца вкрутую, кружка чая итд! Но есть иные и моложе, тут срок без права на удо. Либо конфискация всего, лишение гражданства, на границу с Рахой коленом под зад!
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06.11.2022 17:23 Ответить
 
 