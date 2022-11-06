20 подозреваемых в работе на оккупантов задержаны за минувшие сутки на Харьковщине
В течение 5 ноября в Харьковской области задержаны 20 человек по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в интересах страны-агрессора.
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
"Личным составом ГУНП в Харьковской области по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки 20 человек", – говорится в сообщении.
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на жаль запроданці-колоборанти ходять вільно по Києву...і НАВІТЬ до Верховної Ради... шуфричі, бужанські, дубінськи, деркачі, бойки.... ..... ....
Но среди героев есть ещё куча про русских отморозков, готовых помогать врагу.
20 человек на Харьков- это ни о чем.
Их там сотни.
Бей рашистских оккупантов и их пособников.
Победа будет за Украиной