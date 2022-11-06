Армии РФ поставили задачу прорвать оборону ВСУ на Луганщине, - Гайдай

Российское военное руководство поставило задачу прорвать оборону ВСУ в Луганской области, но наши понемногу продвигаются вперед.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российское военное руководство поставило задачу прорвать оборону ВСУ. Поэтому каждый день продолжаются тяжелые бои, обстрелы. Но это не остановит наших военных, они ежедневно продвигаются вперед - к освобождению Луганщины, хотя продвижение не столь стремительно, как нам хотелось бы", - сказал Гайдай.

По его словам, наши военные очень мотивированы и им лучше идти в наступление, чем сидеть в окопах.

Он также отметил, что в районе Макеевки на Сватовщине россияне потеряли около 500 человек. Тела погибших рашистов не уносят из-за того, что нужно тогда родственникам выплачивать компенсации.

Он также сообщил, что рашисты также не оставляют попыток снова захватить Белогоровку, ведь понимают, если их отбросят дальше от населенного пункта-плацдарма, ВСУ освободят следующим Лисичанск. Под натиском наших защитников в других городах области Северодонецк враг просто оставит", - говорит глава ОВА.

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Также, по его словам, из небольших сел россияне выгнали всех жителей, чтобы те не помогали ВСУ.