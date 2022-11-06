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Новости Война
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Армии РФ поставили задачу прорвать оборону ВСУ на Луганщине, - Гайдай

гайдай

Российское военное руководство поставило задачу прорвать оборону ВСУ в Луганской области, но наши понемногу продвигаются вперед.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российское военное руководство поставило задачу прорвать оборону ВСУ. Поэтому каждый день продолжаются тяжелые бои, обстрелы. Но это не остановит наших военных, они ежедневно продвигаются вперед - к освобождению Луганщины, хотя продвижение не столь стремительно, как нам хотелось бы", - сказал Гайдай.

По его словам, наши военные очень мотивированы и им лучше идти в наступление, чем сидеть в окопах.

Он также отметил, что в районе Макеевки на Сватовщине россияне потеряли около 500 человек. Тела погибших рашистов не уносят из-за того, что нужно тогда родственникам выплачивать компенсации.

Он также сообщил, что рашисты также не оставляют попыток снова захватить Белогоровку, ведь понимают, если их отбросят дальше от населенного пункта-плацдарма, ВСУ освободят следующим Лисичанск. Под натиском наших защитников в других городах области Северодонецк враг просто оставит", - говорит глава ОВА.

Читайте также: ВСУ в Луганской области освобождают по 500 метров каждый день, - Гайдай

Также, по его словам, из небольших сел россияне выгнали всех жителей, чтобы те не помогали ВСУ.

Автор: 

армия РФ (19358) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+14
я аш настрашився...прочитав шо, коломойські бійці
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06.11.2022 12:19
+13
Прорыватели куевы..... Прорвать они могут только "очко" боевого товарища.
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06.11.2022 12:10
+9
не поверите - я так же... думаю ну *** каламойша )))))
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06.11.2022 12:21
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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06.11.2022 12:10 Ответить
Прорыватели куевы..... Прорвать они могут только "очко" боевого товарища.
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06.11.2022 12:10 Ответить
харошие руцкие...
///
Коломийські бійці показали, як окупанти збирають ліквідованих після невдалого штурму

https://t.me/uaobozrevatel/55351
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06.11.2022 12:15 Ответить
я аш настрашився...прочитав шо, коломойські бійці
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06.11.2022 12:19 Ответить
не поверите - я так же... думаю ну *** каламойша )))))
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06.11.2022 12:21 Ответить
...аналогічно!!!
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06.11.2022 12:31 Ответить
дякую.!!! за відео...це для мене"Карвалол"
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06.11.2022 12:22 Ответить
10-ка всегда была бандеровцами!)))
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06.11.2022 12:37 Ответить
и была и есть и будет!!!
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06.11.2022 12:40 Ответить
Киев за 72 часа. Это было произнесено генералом Милли 2 февраля 2022, в ходе закрытых брифингов в конгрессе США.

05.02.22
https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-kyiv-could-fall-within-72-hours-if-russia-decides-to-invade-ukraine-sources
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06.11.2022 13:23 Ответить
не тільки здохлих рашистів не забирають,а вбивають після полону,тих на яких вже написали похоронку.самі так звані "матері" рашистів не раді що їх синочки живі залишились,бо тоді не получать грошей....про це розповідав Золкін. https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/05/rossii-plevat-na-svoikh-liudei
Интервью блогера Владимира Золкина, который записывает интервью с плененными в Украине российскими военными
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06.11.2022 12:17 Ответить
тут пишут что не хотят выплачивать, вы же говорите что наоборот стараются выплачивать.
будь живой, выплаты не надо делать.

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06.11.2022 13:26 Ответить
тобі може й хочеться що б ЗСУ бігли на танки з криками ура
а матерям, батькам, дітям військових, не потрібні 1000 метрів за 1000 життів наших воїнів.
тобі хочеться що б в перед йшов хтось, але не ти.....
розкажи, що з 28 бригадою, бо щось крім тіктоку про неї всі мовчать
де воюють як у них з оснащенням, з продовольством, виплатами???
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06.11.2022 12:38 Ответить
Це ви претензії Гайдаю чи ботоксному? Бо Гайдай, як не дивно, на своєму місці, так пишуть захисники. Трохи текст про плани ворога шкульгає,а так усе вірно. Про виплати,оснащення і друге,то не в тік ток шукайте,
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06.11.2022 12:42 Ответить
Тобто тепер Єрмакомарафон є джерелом інформації?
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06.11.2022 12:48 Ответить
Краще б поставили б завдання "задвохсотитися"- це швидше і реальніше виконати.
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06.11.2022 12:49 Ответить
It is better to move once a while, to warm up and leave positions that might be known to an enemy before his artillery bombs that position.

That moving does not necessarily mean any back- or forward movements.

Arty must be in place, leave hiding, fire a couple of rounds and hide again.

If that's not the case, offensive actions might be only possible if a whole company of the enemy switches side or surrenders.

Ruszians appear to be chronically homesick, thus rather flee homewards than becomming Prisoners of War.
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06.11.2022 13:00 Ответить
Що то за дезінформація про наміри рашистських військ наступати і прориватись?
Без техніки, пішим кроком чмобіків?
То саме для цього всі мости на річця Красна третьої лінії оборони на Сватівсько-Креманному напрямку вороги підпривали?
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06.11.2022 13:09 Ответить
Доведеться вдовольнитися власними прорванами анусами.
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06.11.2022 13:13 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.11.2022 13:25 Ответить
Які тільки їм завдання не ставили, а ЗСУ в відповідь "вставляли".
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06.11.2022 14:01 Ответить
А що як тихенько відійти не вступаючи в бій, пропустити рашистів і замкнути в котел. А потім різать логістику і відстрілювать окупантів здалеку, не ризикувати нашими воїнами.
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06.11.2022 15:18 Ответить
Нечто подобное орки предлагают ВСУ под Херсоном..Если было у нас здесь многократное превосходство над россияками в живой силе,технике,артиллерии то такой план бы сработал,а так приходиться довольствоваться медленным но уверенным выдавливанием орков с Луганщины
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06.11.2022 16:11 Ответить
Понимаю, это просто мысли, как хотелось бы. А вообще я верю Залужному и ВСУ.
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06.11.2022 17:35 Ответить
 
 