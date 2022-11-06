Армии РФ поставили задачу прорвать оборону ВСУ на Луганщине, - Гайдай
Российское военное руководство поставило задачу прорвать оборону ВСУ в Луганской области, но наши понемногу продвигаются вперед.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российское военное руководство поставило задачу прорвать оборону ВСУ. Поэтому каждый день продолжаются тяжелые бои, обстрелы. Но это не остановит наших военных, они ежедневно продвигаются вперед - к освобождению Луганщины, хотя продвижение не столь стремительно, как нам хотелось бы", - сказал Гайдай.
По его словам, наши военные очень мотивированы и им лучше идти в наступление, чем сидеть в окопах.
Он также отметил, что в районе Макеевки на Сватовщине россияне потеряли около 500 человек. Тела погибших рашистов не уносят из-за того, что нужно тогда родственникам выплачивать компенсации.
Он также сообщил, что рашисты также не оставляют попыток снова захватить Белогоровку, ведь понимают, если их отбросят дальше от населенного пункта-плацдарма, ВСУ освободят следующим Лисичанск. Под натиском наших защитников в других городах области Северодонецк враг просто оставит", - говорит глава ОВА.
Также, по его словам, из небольших сел россияне выгнали всех жителей, чтобы те не помогали ВСУ.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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Коломийські бійці показали, як окупанти збирають ліквідованих після невдалого штурму
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05.02.22
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Интервью блогера Владимира Золкина, который записывает интервью с плененными в Украине российскими военными
будь живой, выплаты не надо делать.
а матерям, батькам, дітям військових, не потрібні 1000 метрів за 1000 життів наших воїнів.
тобі хочеться що б в перед йшов хтось, але не ти.....
розкажи, що з 28 бригадою, бо щось крім тіктоку про неї всі мовчать
де воюють як у них з оснащенням, з продовольством, виплатами???
That moving does not necessarily mean any back- or forward movements.
Arty must be in place, leave hiding, fire a couple of rounds and hide again.
If that's not the case, offensive actions might be only possible if a whole company of the enemy switches side or surrenders.
Ruszians appear to be chronically homesick, thus rather flee homewards than becomming Prisoners of War.
Без техніки, пішим кроком чмобіків?
То саме для цього всі мости на річця Красна третьої лінії оборони на Сватівсько-Креманному напрямку вороги підпривали?