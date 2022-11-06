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Новости Агрессия России против Украины
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Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей, но среди них нет носителей ракет

рф,корабель

В Черном море на дежурстве не зафиксировали ни одного российского корабля с ракетами. В Азовском море морские коммуникации продолжают контролировать 2 вражеских судна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.

По состоянию на 06.11.2022:

  • в Черном море находится 7 вражеских кораблей, среди которых нет носителей ракет "Калибр";
  • в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей и катеров;
  • в Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 76 ракет.

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Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей, но среди них нет носителей ракет 01

Автор: 

Азовское море (1604) ВМФ РФ (180) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1482) Средиземное море (85)


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Топ комментарии
+11
Кацапы просто делают добру мину при плохой игре- в Севастополе оставаться страшно, а бежать в Новороссийск - не комильфо -
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06.11.2022 12:21
+10
Потопити до їбеної матері і скасувати зернову угоду - тупі кацапи не можуть пхати своє закривавлене рило в наше зерно !
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06.11.2022 12:15
+7
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06.11.2022 12:25
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Потопити до їбеної матері і скасувати зернову угоду - тупі кацапи не можуть пхати своє закривавлене рило в наше зерно !
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06.11.2022 12:15 Ответить
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06.11.2022 12:16 Ответить
Ой, а шо случілось...
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06.11.2022 12:21 Ответить
Кацапы просто делают добру мину при плохой игре- в Севастополе оставаться страшно, а бежать в Новороссийск - не комильфо -
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06.11.2022 12:21 Ответить
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06.11.2022 12:25 Ответить
а не начасі лі ********* кацапські підлодки?
і по ноздрі в воді ваня-підводник відправляе останні пік пік тої сукі....
а связі нема....
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06.11.2022 12:30 Ответить
і на останьому бздоху ваня витягує на поверхню обеліск леніна!
і матюкаетсья - "ну і шо ти за мене зачепився, лисий поц?"
і героїчно под слова "слава *****!" іде під воду...
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06.11.2022 12:54 Ответить
Ашо такоє?
Шо ***, припаркували правим бортом "АТмірала Макарова" біля ремдоку, та ніхто не знає, що там не можливо провести ремонт?
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06.11.2022 12:43 Ответить
Невже ракети закінчилися?
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06.11.2022 12:44 Ответить
Первый флот Чёрного моря, считая ото дна. Отползают))
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06.11.2022 13:29 Ответить
дык выборы в Сенат же скоро. хотя посмотрим.
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06.11.2022 16:30 Ответить
 
 