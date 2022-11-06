Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей, но среди них нет носителей ракет
В Черном море на дежурстве не зафиксировали ни одного российского корабля с ракетами. В Азовском море морские коммуникации продолжают контролировать 2 вражеских судна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.
По состоянию на 06.11.2022:
- в Черном море находится 7 вражеских кораблей, среди которых нет носителей ракет "Калибр";
- в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей и катеров;
- в Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 76 ракет.
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+11 Sophia-Maria Duglass
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і по ноздрі в воді ваня-підводник відправляе останні пік пік тої сукі....
а связі нема....
і матюкаетсья - "ну і шо ти за мене зачепився, лисий поц?"
і героїчно под слова "слава *****!" іде під воду...
Шо ***, припаркували правим бортом "АТмірала Макарова" біля ремдоку, та ніхто не знає, що там не можливо провести ремонт?