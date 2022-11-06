Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей, но среди них нет носителей ракет

В Черном море на дежурстве не зафиксировали ни одного российского корабля с ракетами. В Азовском море морские коммуникации продолжают контролировать 2 вражеских судна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВМС ВСУ.

По состоянию на 06.11.2022:

в Черном море находится 7 вражеских кораблей, среди которых нет носителей ракет "Калибр";

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей и катеров;

в Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 76 ракет.

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