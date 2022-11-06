ПВО, С-300, ЗРК, снаряды, минометы: Украина передала Болгарии список необходимого вооружения

Минобороны Украины передало Болгарии перечень необходимого вооружения. В список входят ПВО, С-300 и другое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Frognews.

"Я очень внимательно следил за дебатами в парламенте о предоставлении военной помощи Украине и считаю, что решение, которое приняли депутаты, является очень правильным, важным и наконец своевременным", - заявил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко.

По словам посла, Украина нуждается в разных видах вооружений. В список Минобороны были включены более 30 наименований, среди которых:

средства ПВО;

С-300, а также зенитные ракетные комплексы, установки;

самоходные артиллерийские установки;

снаряды;

минометы.

"Раньше мы давали запрос на вертолеты и самолеты Су-25 и МиГ-29. Все вооружение, которое есть в Болгарии со времен СССР, крайне необходимо нам, Украине", - добавил Посол Москаленко.

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