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ПВО, С-300, ЗРК, снаряды, минометы: Украина передала Болгарии список необходимого вооружения

сша,зброя,боєприпаси

Минобороны Украины передало Болгарии перечень необходимого вооружения. В список входят ПВО, С-300 и другое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Frognews.

"Я очень внимательно следил за дебатами в парламенте о предоставлении военной помощи Украине и считаю, что решение, которое приняли депутаты, является очень правильным, важным и наконец своевременным", - заявил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко.

По словам посла, Украина нуждается в разных видах вооружений. В список Минобороны были включены более 30 наименований, среди которых:

  • средства ПВО;
  • С-300, а также зенитные ракетные комплексы, установки;
  • самоходные артиллерийские установки;
  • снаряды;
  • минометы.

"Раньше мы давали запрос на вертолеты и самолеты Су-25 и МиГ-29. Все вооружение, которое есть в Болгарии со времен СССР, крайне необходимо нам, Украине", - добавил Посол Москаленко.

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А що асфальт не написали у список? Чому.... судячи з бюджету то одне з самих необхідних для "найвялічнєйшаго" янєлоха42....
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06.11.2022 12:44 Ответить
Труни для тебе та іншого бурято-монгольського бидла кажуть замовили!
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06.11.2022 12:48 Ответить
Список складено ну "дуже професійно". Відразу видно руку "справжнього військового". Перший пункт ППО, потім С-300, який і є системою ППО і ще ЗРК. Чому не написати: системи ППО, зокрема ЗРК С-300 і ракети до них? Але то таке.
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06.11.2022 12:57 Ответить
Це бубочка писав. Відкос від армії дає про себе знати
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06.11.2022 13:29 Ответить
а Ленка не перевірила бо скумбрію продавала, - гроші збирала на підводні і надводні дрони.
Десь так.
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06.11.2022 13:53 Ответить
не заганяй, редактор сайту і складач списків це різні люди. Дивись першоджерело:
Посланикът на Украйна: Решението на депутатите е важно, дали сме заявки за С-300, гаубици 152 мм, Су-25 и МиГ-29
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06.11.2022 17:04 Ответить
А 100 мм гарматок та снарядів до неї Єрмак не змовляв. Чи ще не на часі.
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06.11.2022 15:58 Ответить
 
 