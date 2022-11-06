Оккупанты анонсировали закрытие движения по Крымскому мосту якобы для проведения технических работ

Крымские оккупанты заявили о закрытии Керченской переправы во вторник, 8 ноября. Причиной якобы станет "проведение технических работ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.

"8 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту будет остановлено в связи с проведением технологических работ", - написал крымский марионетка.

При этом местных просят "не планировать поездки" из Крыма, а грузовым автомобилям рекомендуют "выбирать маршрут через новые территории РФ (оккупированные территории Украины. – Ред.)".

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Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.