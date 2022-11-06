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Новости Война
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Оккупанты анонсировали закрытие движения по Крымскому мосту якобы для проведения технических работ

кримський,міст

Крымские оккупанты заявили о закрытии Керченской переправы во вторник, 8 ноября. Причиной якобы станет "проведение технических работ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.

"8 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту будет остановлено в связи с проведением технологических работ", - написал крымский марионетка.

При этом местных просят "не планировать поездки" из Крыма, а грузовым автомобилям рекомендуют "выбирать маршрут через новые территории РФ (оккупированные территории Украины. – Ред.)".

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Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Автор: 

Крым (26411) мост (1028) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+17
Кримський міст тепер як бита машина.
Підрихтувати, підмазати, підфарбувати можна, і навіть не відрізниш від оригіналу, але ти вже знаєш, що це НЕ ТО!!!
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06.11.2022 12:54
+13
Конечно это из "теории заговоров", но вполне возможно, что недомост и так начал сыпаться, так что любимая отмазка путлера стала единственным спасением, несмотря на громкие заявления о "неприступности" этого архитектурного недоразумения (кстати, это недоразумение еще войдет в книгу рекордов Гиннеса как самое бестолковое инженерное решение).
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06.11.2022 13:15
+8
Каряченський міст - фсьо!

його головна місія зараз - це потонути від тікаючих з Криму орків та важкої техніки.
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06.11.2022 12:59
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Кримський міст тепер як бита машина.
Підрихтувати, підмазати, підфарбувати можна, і навіть не відрізниш від оригіналу, але ти вже знаєш, що це НЕ ТО!!!
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06.11.2022 12:54 Ответить
Конечно это из "теории заговоров", но вполне возможно, что недомост и так начал сыпаться, так что любимая отмазка путлера стала единственным спасением, несмотря на громкие заявления о "неприступности" этого архитектурного недоразумения (кстати, это недоразумение еще войдет в книгу рекордов Гиннеса как самое бестолковое инженерное решение).
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06.11.2022 13:15 Ответить
Каломойский как раз и хочет сдать Украину путлеру через своего недолугого внучка-КВНщика и его зеленутую команду. Но сидеть они будут в разных местах: бородатая бабушка в штатах, а хрипатый внучок в Лукьяновке на время следствия.
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06.11.2022 13:59 Ответить
Теж пам'ятаю це зловісне засідання , на якому зелена монобільшість
проголосувала за розмінування !
Така домовленість була в Омані - дати Криму воду!
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06.11.2022 13:48 Ответить
ФСБ тротил закладывает.
Шо они еще могут технично робити.
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06.11.2022 12:59 Ответить
Каряченський міст - фсьо!

його головна місія зараз - це потонути від тікаючих з Криму орків та важкої техніки.
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06.11.2022 12:59 Ответить
"утечка газу. ожидается хлопок" )
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06.11.2022 13:07 Ответить
Трещит по швам.
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06.11.2022 13:35 Ответить
Орки планують відремонтувати міст до липня 2023 року ,
тобто на Миколи , та й ніколи
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06.11.2022 13:45 Ответить
Міст став дуже слизьким - навала галицьких бойових слимаків, котрих вирощують в секретних карпатських лабораторіях.
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06.11.2022 13:46 Ответить
"можем павтаріть..."
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06.11.2022 13:59 Ответить
Кацапам цього мосту вистачить надовго. Будуть пиляти бабло на ремонт, поки рашка не розвалиться. Тим більше, за результат вже ніхто не спитає, і вони це самі розуміють. Так що будуть "гулять на всє послєдніє".
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06.11.2022 15:30 Ответить
Закривають щоб перевезти військовий вантаж скоріш за все. Дивно тільки що не вночі
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06.11.2022 15:49 Ответить
ЗСУ теж можуть анонсувати закриття кримського мосту але для ремонтно-відновлювальних робіт.
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06.11.2022 22:21 Ответить
Добийте його, хлопчики.
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07.11.2022 01:04 Ответить
А как будет работать паром во время шторма?
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07.11.2022 19:58 Ответить
 
 