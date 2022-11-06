906 жителей временно оккупированных территорий смогли эвакуироваться в Запорожье, - Федоров

За неделю из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей захватчики выпустили всего 906 человек.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"За неделю из оккупированных частей 4-х областей в Запорожье рашисты выпустили всего 906 человек. Еще тысячи ждут своей очереди. Для выезда в сторону Запорожья оккупационная "власть" заставляет жителей оформлять пропуски в комендатурах оккупированных населенных пунктов. Но из-за большого количества желающих эвакуироваться срок ожидания пропуска в городах занимает до месяца. В частности, в Мелитополе список заполнен до середины декабря", - отметил городской голова.

Федоров напомнил жителям временно оккупированных территорий о 2 альтернативных путях эвакуации. В сторону Грузии и европейских стран через трассу Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через временно оккупированный Крым.

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