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906 жителей временно оккупированных территорий смогли эвакуироваться в Запорожье, - Федоров

василівка

За неделю из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей захватчики выпустили всего 906 человек.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"За неделю из оккупированных частей 4-х областей в Запорожье рашисты выпустили всего 906 человек. Еще тысячи ждут своей очереди. Для выезда в сторону Запорожья оккупационная "власть" заставляет жителей оформлять пропуски в комендатурах оккупированных населенных пунктов. Но из-за большого количества желающих эвакуироваться срок ожидания пропуска в городах занимает до месяца. В частности, в Мелитополе список заполнен до середины декабря", - отметил городской голова.

Федоров напомнил жителям временно оккупированных территорий о 2 альтернативных путях эвакуации. В сторону Грузии и европейских стран через трассу Бердянск-Мариуполь-Новоазовск или через временно оккупированный Крым.

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Автор: 

оккупация (10166) Запорожская область (3117) Донецкая область (9746) Федоров Иван (468) Луганская область (6501) Херсонская область (4802)


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