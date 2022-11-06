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Новости Война
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Новые обстрелы могут повлечь за собой полный блэкаут в Киеве. Может возникнуть вопрос эвакуации, - ДТЭК

світло,світла,відключення,віялові

Полное отключение электросети (блэкаут) в Киеве в случае новых российских обстрелов нельзя исключать. В зависимости от ситуации восстановление электричества может занять как час, так и больше.

Во время морозов это может привести к эвакуации. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Сахарука, блэкаут может произойти только в том случае, когда автоматика без уведомления будет выключать систему.

"Блэкаут - это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления", - объясняет он.

Простыми словами, когда происходит такая перегрузка, это сравнимо со случаем, что и в квартире - "пробка выключается".

"То есть автоматика срабатывает и отключает потребителей, отсоединяет их от сети, чтобы она не перегорела", - отмечает Сахарук.

При этом исполнительный директор ДТЭК напомнил, что точечные блекауты уже встречались в некоторых городах. К примеру, в Харькове во время обстрелов.

"Киев и область, если будут новые обстрелы, то исключать такое отключение автоматики нельзя. Такое может случиться, система для этого специально построена и встроены системы защиты. Вопрос не в том, выключится система или нет, а в том сколько времени нужно будет для того, чтобы включить систему после блэкаута", - обращает внимание Сахарук.

Читайте также: Киев планирует тотальную эвакуацию в случае полной остановки электросетей, - NYT

Важно. Если сработает автоматика и будет источник питания, который позволит заживить г. Киев, то это вопрос одного часа (когда система развернется).

Однако, как объясняет Сахарук, если не будет этого источника питания и его нужно будет предоставлять из-за восстановления подстанции или линии, это уже не час.

"Особенно если температура за окном будет "минусовая". То есть это вопрос отопления. В этом случае, во-первых, нельзя вернуть свет при отсутствии источника питания и на это нужно много часов, а на улице холодно, поэтому в таком случае могут задаваться вопросы об эвакуации определенной части населения", - отметил Сахарук.

Автор: 

Киев (25575) эвакуация (2080) Тарифы на электроэнергию (2169) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+46
А ви вже другий день прям запрошуєте кацапів це зробити.
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06.11.2022 13:59
+38
с Харькова не смотря на все его разрушения и обстрелы, значит, эвакуации не было, а с Киева вывезут 3 ляма людей? Куда? в Буковель на лыжи? Что за вбросы и для чего они нужны?
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06.11.2022 14:04
+34
Это выглядит как прямой призыв кацапам - давайте еще, до блекаута совсем чуть-чуть осталось
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06.11.2022 14:01
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Страница 3 из 3
но ты же не украинец
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06.11.2022 14:51 Ответить
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06.11.2022 14:52 Ответить
Ну, у мене була зарплата 1500 доларів з 2010 по 2013-й. В цей же час середня зарплата звичайних робочих на моєму заводі була 600-800 доларів.
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06.11.2022 15:09 Ответить
Не айтишник, а технолог. Просто вел технологические расчеты на два завода. Одна работа была как бы удаленная, но доход от нее был хороший. А разнорабочие на основной моей работе имели зарплату от выработки 600-800 долларов. Это было с 2010 по 2013 год. Никогда до этого и после этого мы больше так не жили.
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06.11.2022 15:16 Ответить
Ты тогда наверное в садик ещё ходил. З/п в инженера в нормальной стройфирме в тот период 1000 дол. А где и больше
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06.11.2022 15:31 Ответить
оператор станков с ЧПУ, до войні на сдельщине -35000грн "чистіми", а так да на ботоферме только на мивину можно заработать .
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06.11.2022 19:25 Ответить
или на просроченніе батончики
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06.11.2022 19:26 Ответить
А що це все означає і це столиця. Спочатку обнадіювали, що треба трішки потерпіти, все наладиться, а тут щось твориться зрвсім не зрозуміле, до чого йде.
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06.11.2022 14:29 Ответить
Так може всю Україну евакуювати? По рішенню ДТЕК...
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06.11.2022 14:31 Ответить
у нас будь яке гнилльйо тепер керує країною кабмін закони пише, моз - заеони пише, тепер дтек розпорядження видає... недодержава... тому цілком зрозуміло, чому віцна можлива... кому не зрозуміло - то вставте собі мізки!
бо вовк завжди нападає на слабшого! навіть якщо сам вовк худий, немічний та облізлий...
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06.11.2022 14:47 Ответить
Тоже неплохой вариант для ДТЕК А всю выработанную электроэнергию отправить в Европу на Экспорт. И Ахметов сможет купить себе еще несколько самых дорогих замков в Европе. Ахзметов давно вкладывает деньги вырученные на эксплуатации советских предприятий Украины вкладывает в Европу. Ведь Украине не нужны инвестиции)))
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06.11.2022 16:55 Ответить
С утра посыпались новости от NYT, TWP, теперь вот ДТЭК. Это совпадение такое?
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06.11.2022 14:31 Ответить
Ні, це тіпу - Ставайся, в плєну бутєм карашо корміть, стопка воткі і сало бутут.
Перебільшення, але Захід пробує варіант про перемовини і збереження "ліца" кацапам.
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06.11.2022 14:39 Ответить
В США выборы в конгресс. После этого не будет. Не переживай. Они там танцуют с бубном сейчас перед своим избирателем.
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06.11.2022 14:53 Ответить
Прямо офіційне запрошення...
Зараз експерДи по всіляким ...аутам повилазять і давай лякати...
Яка, курва евакуація, куди їхати?!!
Кличко щось розповідає про заміський будинок?!! І що багато є людей які можуть поїхати за місто?
Ну навіть якщо є хата в селі?
А вугілля, а їжа, а працювати де?
Не тікати треба, а там де дістають руки - їбашити інфраструктуру кацапів. Бо скотина розуміє тільки біль і голод.
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06.11.2022 14:33 Ответить
Ну й куди подінуть кілька мільйонів кієсні, які думають, що батони ростуть на дереві, а руками можуть тільки красти й барижить?
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06.11.2022 14:33 Ответить
просто шобла готуэ "договорняк" з ху"лом - а як це зробити? - обрубити під приводом обстрілів Киів від світла, води, тепла - щоб "прогнути" украінців на капітуляцію.
А щоби зе-шоблу калоборантів-капітулянтів й мародерів кияни не розвісили по гілках - киян хочуть "прибрати" з Киэва.
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06.11.2022 15:16 Ответить
У темряві мозок включає додаткові свої можливості.Думайте,українці,як ми жили останні 30 років.Може щось було не так?🤔
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06.11.2022 14:34 Ответить
думаем - уже придумали 0 уничтожить твоих епанных кацапов и их шавок в Украине
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06.11.2022 14:53 Ответить
Заспокойся,дурню,я ж звертався до тих,у кого є мозок.
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06.11.2022 15:03 Ответить
ты такой же тупой как и те к кому ты обращаешься - обыкновенная болтовня
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06.11.2022 15:06 Ответить
Валянок,ти не зрозумів?Кажу відкритим текстом.Ти народився зі сракою замість голови.Таке буває.
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06.11.2022 15:52 Ответить
Хотілося щоб саме про це подумала більшість українців.
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06.11.2022 15:54 Ответить
можно эвакуировать город и оставить врагу, можно вооружить людей и дать возможность защищать свой дом... если бы населению дали возможность выбирать голкипера голосованием, кого бы винили в проигрыше гундосую половинку или самих себя?
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06.11.2022 14:36 Ответить
А куди евакуюватись? До рудого гудка у Монако?
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06.11.2022 14:41 Ответить
А шо взагалі таке це "ДТЕК", може орган влади якийсь? Яке відношення воно має до евакуації?
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06.11.2022 14:44 Ответить
Кличко тиждень тому казав, все є, усіх обігріємо на випадок катастрофи, а тепер що??
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06.11.2022 14:45 Ответить
Да успокойтесь наконец.Даже в начале войны не было такого настойчивого распростронения паники.Если бы рашисты взломали цензор,то и они не смогли бы придумать ничего лучше.
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06.11.2022 14:46 Ответить
полезные идиоты ахметка виталик недоученный кличко и остальные зратойопы
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06.11.2022 14:54 Ответить
В данном случае только Кличко...не может пережить,что про него забыли.Не забуду,как он приравнял нарушителей общественной полосы к диверсантам,мудак.
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06.11.2022 15:16 Ответить
Це Ви в кінці підписались? Згоден.
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06.11.2022 16:39 Ответить
На початку вторгнення з Києва миттєвао здуло всіх понаїхавших.
Майже до травня Київ був напівбезлюдним.

І я гадаю, що зараз ДТЕК хоче створити десь таку ж комбінацію для зниження навантаження.
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06.11.2022 15:13 Ответить
в десятку
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06.11.2022 16:15 Ответить
тільки маленьке уточнення, це не ДТЕК хоче (це мінус прибутки ) - ахметку вєжливо попросили
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06.11.2022 16:16 Ответить
Зебилы и другие умственные дегенераты голосовавшие в 2019 года за разных прохвостов боек, гриценок, притул, голосящих сяв, старуху - колясочницу и другие противоукраинские партии и кандидатов, вы будите при полном блекауте выходить на дороги и ложиться на свежий асфальт. Он вас согреет, дебилов.
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06.11.2022 14:46 Ответить
Улицы будут заасфальтированы, но не освещенны. Так что знаменитая речь про какую разницу от Зеленского не сработает.
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06.11.2022 14:52 Ответить
Ну, ежели выше мной означенные дебилы не поумнели то сработает. Но на счёт их поумнеть я сомневаюсь.
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06.11.2022 14:55 Ответить
Хіба там не усі були у бюлетні такі при режимі олігархічної клептократії в державі?
До чого чи про кого ці скавчання про «неправільной» вибір?
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06.11.2022 16:08 Ответить
Андруша, не выныривайте из своей Параши.
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06.11.2022 20:27 Ответить
Під час морозів це може призвести й до евакуації. Про це повідомив виконавий директор ДТЕК Дмитро Сахарук

Коли вже заборонять службовім особам патякати в соціальних мережах і ЗМІ? Цьому Сахаруку що, нічим зайнятись? А всю Україну куди збираються евакуювати? Адже в країні не один Київ можна залишити без електроенергії.
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06.11.2022 14:52 Ответить
К ВладиОбосанычу, в Италию. Там, под тёплым и ласковым солнышком, на своей вилле всех он и разместит.
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06.11.2022 14:57 Ответить
К істерикам Вітальки додався бідося Ахметка, а який фурор вони зробили цими заявами у кацапських помийках.
І ніхто не спростував, що може то таке ІПСО. Всі звіздуни мовчать, як лайна в рот набрали.
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06.11.2022 14:54 Ответить
дауны хайпожоры полезные идиоты типа вора ахметова ил туповатого кличко
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06.11.2022 14:56 Ответить
А ск4ажите, вот вы лично сколькими языками владеете?
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06.11.2022 14:59 Ответить
4-мя вместе с родным украинским - а что?
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06.11.2022 15:05 Ответить
Чем докажите? Гугл переводчиком?
Впрочем и Кличко владеет 4-мя. Получается, что вы с ним на равных, по уму. И судя по вашим словам вы так же туповатый?
Впрочем, он Чемпион Мира и мэр столицы Украины Киева, а вы кто у нас будите?
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06.11.2022 20:32 Ответить
А для того, щоб під час війни ховати під асфальтом гроші з міського бюджету, треба володіти багатьма мовами?
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06.11.2022 15:11 Ответить
А все це читає оркостанівська орда. Читає та радіє, радіє та читає, як українці чуби деруть ЗА БАГАТИХ ПОЛІТИКІВ! Котрим насрати на народ!
Ну сваріться, давайте ще!))

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06.11.2022 15:03 Ответить
Мені здається, що тему роздмухують для того, щоб якнайбільше не зовсім місцевих звалило в села і зменшило навантаження на систему.
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06.11.2022 15:04 Ответить
Так, там таких дуже багато. Тим більше, що останні роки все село перебирається до міст, але зараз може бути навпаки...
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06.11.2022 15:12 Ответить
Евакуация 3х млн!!!!????? Прилетит вдруг волшебник или инопланетяне для эвакуации и куда эвакуируют на Марс или на деоккупированные территории Украины?
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06.11.2022 15:09 Ответить
Капец тут у вас,всепропальщиков!
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06.11.2022 15:27 Ответить
за останні місяць-півтора, як касапи активно гатять по тому ж таки Киэву, вже можна давно було зробити й укриття для трансформаторів, підстанцій і т.п., ті ж таки ЗБ-перекриття, котлованів нарити, розмістити дублюючі розподільчі потужності в укриттях і т.д.
Де воно все?
і при тому, в нас знаходяться мільярди гривень на нову тротуарну плитку й новий асфальт зараз.
Тому, будь-які заяви про "тотальний блеакут" - це розписатися в тому, що свідомо нічого не робили й робити не бажають, а натомість - підіграють на повну касапам і готують з ними капітуляцію-"договорняк". і використовують касапські обстріли просто для того, щоби "вимкнути" нафіг Киів і "прогнути" украінців на капітуляцію. А щоби кияни не заважали шоблі здавати Украіну - оголошують, мовляв - киян треба "евакуювати".
Нах"й.
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06.11.2022 15:28 Ответить
Бачу, руде неподобство ВИМАГАЄ націоналізації мутно нажитого майна! Допоможіть негайно!
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06.11.2022 15:33 Ответить
Не націоналізації, а конфіскації набутого злочинним шляхом майна
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06.11.2022 16:11 Ответить
если это так тогда нужно создавать какой-то оперативный штаб и решать вопросы логисти куда и чем проводить звакуации . но зачем здесь об этом писать ? на сайте полно прокацаповских ублюдков и агентов парашников в чем смысл статьи посеять панику дать намек что нужнодальше бомбить объекты стратегической инфраструктуры ? та вы вообще редакторы ох-ели уже за такой слив информащии можно и к стенке
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06.11.2022 15:36 Ответить
А нашей власти кроме офшоров ничего не надо , неужели не понятно!
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06.11.2022 15:51 Ответить
Це починає мусолитись ця ху..ня тому що нове слово - блекаут. Якесь падло його видумало і тепер вставляють його краном і часто. Це як у 2020 - локдаун) І на усіх каналах! Тепер якесь чмо оцей блекаут видумало! Чорний вихід?))
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06.11.2022 15:54 Ответить
Тепер не виникає сумнівів у тому, хто злив рашистам координати об'єктів критичної інфраструктури для їх знищення.
На злодії шапка горить!
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06.11.2022 16:16 Ответить
Можна подумать, ці сумніви колись були.
Як в 2014 на даунбас зайшли кацапи, якщо всі місцеві завжди казали: "єслі гудок нє захочєт, на донбасє і птічка какать нє сядєт"? Далі самі здогадаєтесь, чи підказать, як ахмєтов **** вирішив запросить орків, щоб зберегти чесно напижжене, а орки його потім скрєпно кинули?
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06.11.2022 16:27 Ответить
Якийсь олігарх через свій де-тик тримає у заручниках весь Київ та ще й погрожує евакуацією і повним «апокаліпсисом»
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06.11.2022 17:10 Ответить
Куда будемо їхати?

Куда хочуть пристроїти 3 млн. киян?
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06.11.2022 16:29 Ответить
Здуріли чи що?
Чого по москві не б'єте?
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06.11.2022 16:40 Ответить
А з яких пір питання евакуації стало компетенцією ДТЕК?
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06.11.2022 16:51 Ответить
Только дураки могли расчитывать, что война будет в формате "попить тёплого кофейку и почитать, как ВСУ освобождают Херсон, Мелитополь, потом Донецк и Крым".
Всё гораздо сложнее. Раньше надо было думать.
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06.11.2022 17:09 Ответить
А що зробило ДТЕК, коли прихватизувало енергетику? Вірно, підняло тарифи, посилаючись на зношені мережі та необхідність модернізації. Скільки модернізувало? Те що я бачив-0. Переписали таблички на ще радянських підстанціях «Власність ДТЕК», навіть замки не поміняли. Де ваші резерви? Та отож.
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06.11.2022 17:41 Ответить
Всю нашу жизнь обворовивал нас и имел,сдал даунбас,теперь блекаут(писец).Они забили,что такое КиЇв,он вас сделает в аутеблеки.
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06.11.2022 17:50 Ответить
он вообще хоть что-то восстанавливают?? или ттолько панику нагнетают?!
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06.11.2022 18:10 Ответить
Консерві ріговские в дтеке небось всю інфу сливают фсб.
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06.11.2022 18:30 Ответить
по Харькову наоборот все заманивают.. .по мессенжерам крутят ролики как офигенно там, подумаешь электричество бывает раз в 12 часов,работы нет, все работает но с перебоями, продуктов в супермаркетах полно с нарушенными температурными режимами, зато пообщаться можно , душевно посидеть, выпить.... пойти в парк посмотреть на белок, кабанов на площади поснимать диких, лисиц тех же.... "а так все ок! пробки, короче подтягивайся - давай, подтягивайся... херасе только что пролетело... прям как вчера только мощнее"
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06.11.2022 19:23 Ответить
Зараз ДТЭК буде решать вопрос с эвакуацией Киева? Ну бл....дожилися)))))
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06.11.2022 19:25 Ответить
Система плохо спроектирована. Намеренно или случайно.
Надо установить лимит потребления на квартиру: холодильник, 3 лампочки, ноутбук, блендер, зарядка телефона и фонариков.
Никаких обогревателей, утюгов, бойлеров: у кого перерасход - отключение
квартиры, а не района.
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06.11.2022 20:45 Ответить
или хотя бы парадного
а тут уже мы разберемся, кто и что включил))
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06.11.2022 23:40 Ответить
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