Новые обстрелы могут повлечь за собой полный блэкаут в Киеве. Может возникнуть вопрос эвакуации, - ДТЭК
Полное отключение электросети (блэкаут) в Киеве в случае новых российских обстрелов нельзя исключать. В зависимости от ситуации восстановление электричества может занять как час, так и больше.
Во время морозов это может привести к эвакуации. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Сахарука, блэкаут может произойти только в том случае, когда автоматика без уведомления будет выключать систему.
"Блэкаут - это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления", - объясняет он.
Простыми словами, когда происходит такая перегрузка, это сравнимо со случаем, что и в квартире - "пробка выключается".
"То есть автоматика срабатывает и отключает потребителей, отсоединяет их от сети, чтобы она не перегорела", - отмечает Сахарук.
При этом исполнительный директор ДТЭК напомнил, что точечные блекауты уже встречались в некоторых городах. К примеру, в Харькове во время обстрелов.
"Киев и область, если будут новые обстрелы, то исключать такое отключение автоматики нельзя. Такое может случиться, система для этого специально построена и встроены системы защиты. Вопрос не в том, выключится система или нет, а в том сколько времени нужно будет для того, чтобы включить систему после блэкаута", - обращает внимание Сахарук.
Важно. Если сработает автоматика и будет источник питания, который позволит заживить г. Киев, то это вопрос одного часа (когда система развернется).
Однако, как объясняет Сахарук, если не будет этого источника питания и его нужно будет предоставлять из-за восстановления подстанции или линии, это уже не час.
"Особенно если температура за окном будет "минусовая". То есть это вопрос отопления. В этом случае, во-первых, нельзя вернуть свет при отсутствии источника питания и на это нужно много часов, а на улице холодно, поэтому в таком случае могут задаваться вопросы об эвакуации определенной части населения", - отметил Сахарук.
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бо вовк завжди нападає на слабшого! навіть якщо сам вовк худий, немічний та облізлий...
Перебільшення, але Захід пробує варіант про перемовини і збереження "ліца" кацапам.
Зараз експерДи по всіляким ...аутам повилазять і давай лякати...
Яка, курва евакуація, куди їхати?!!
Кличко щось розповідає про заміський будинок?!! І що багато є людей які можуть поїхати за місто?
Ну навіть якщо є хата в селі?
А вугілля, а їжа, а працювати де?
Не тікати треба, а там де дістають руки - їбашити інфраструктуру кацапів. Бо скотина розуміє тільки біль і голод.
А щоби зе-шоблу калоборантів-капітулянтів й мародерів кияни не розвісили по гілках - киян хочуть "прибрати" з Киэва.
Майже до травня Київ був напівбезлюдним.
І я гадаю, що зараз ДТЕК хоче створити десь таку ж комбінацію для зниження навантаження.
До чого чи про кого ці скавчання про «неправільной» вибір?
Коли вже заборонять службовім особам патякати в соціальних мережах і ЗМІ? Цьому Сахаруку що, нічим зайнятись? А всю Україну куди збираються евакуювати? Адже в країні не один Київ можна залишити без електроенергії.
І ніхто не спростував, що може то таке ІПСО. Всі звіздуни мовчать, як лайна в рот набрали.
Впрочем и Кличко владеет 4-мя. Получается, что вы с ним на равных, по уму. И судя по вашим словам вы так же туповатый?
Впрочем, он Чемпион Мира и мэр столицы Украины Киева, а вы кто у нас будите?
Ну сваріться, давайте ще!))
Де воно все?
і при тому, в нас знаходяться мільярди гривень на нову тротуарну плитку й новий асфальт зараз.
Тому, будь-які заяви про "тотальний блеакут" - це розписатися в тому, що свідомо нічого не робили й робити не бажають, а натомість - підіграють на повну касапам і готують з ними капітуляцію-"договорняк". і використовують касапські обстріли просто для того, щоби "вимкнути" нафіг Киів і "прогнути" украінців на капітуляцію. А щоби кияни не заважали шоблі здавати Украіну - оголошують, мовляв - киян треба "евакуювати".
Нах"й.
На злодії шапка горить!
Як в 2014 на даунбас зайшли кацапи, якщо всі місцеві завжди казали: "єслі гудок нє захочєт, на донбасє і птічка какать нє сядєт"? Далі самі здогадаєтесь, чи підказать, як ахмєтов **** вирішив запросить орків, щоб зберегти чесно напижжене, а орки його потім скрєпно кинули?
Куда хочуть пристроїти 3 млн. киян?
Чого по москві не б'єте?
Всё гораздо сложнее. Раньше надо было думать.
Надо установить лимит потребления на квартиру: холодильник, 3 лампочки, ноутбук, блендер, зарядка телефона и фонариков.
Никаких обогревателей, утюгов, бойлеров: у кого перерасход - отключение
квартиры, а не района.
а тут уже мы разберемся, кто и что включил))