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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Херсоне и области полностью исчез свет. Также есть перебои с мобильной связью

електроенергія

В 10 населённых пунктах Херсонской области полностью пропали свет и мобильная связь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Света нет по всему городу, да. Ждем информацию, где что произошло", - говорится в сообщении.

При этом местные СМИ сообщили, что в Бериславе россияне специально подрывают опоры ЛЭП. Жители населенного пункта Казацкое также сообщают, что у них нет электричества. Отключение электроснабжения было зафиксировано в Камышанах. Также сообщают об отсутствии электричества в Белозерке. Вместе с этим, оккупационные "власти" заявили, что причиной могло стать попадание снаряда в шлюз Каховской ГЭС.

Впоследствии пропагандистские СМИ сообщили, что электричество в 10 населенных пунктах Херсонщины пропало якобы "в результате теракта на ЛЭП Берислав-Каховка".

Читайте также: Россияне начали принудительную депортацию жителей шести громад Херсонщины

Автор: 

мобильная связь (434) Херсон (2839) Тарифы на электроэнергию (2169) электроэнергия (772) Херсонская область (4802)


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Топ комментарии
+10
У ***** заволодіти Україною не вдається так воно гнида руйнує все. Так тільки нелюди і покидьки останні роблять. Хочааа... Про що я?... Вони навіть останніх покидьків неварті...
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06.11.2022 15:24
+9
срусский мир - свет от лампадки и WC в огороде чтобы в доме не воняло
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06.11.2022 15:19
+9
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06.11.2022 15:24
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срусский мир - свет от лампадки и WC в огороде чтобы в доме не воняло
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06.11.2022 15:19 Ответить
Смердить. У них пів ізби під худобу і ваньки серуть там разом з нею .
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06.11.2022 15:42 Ответить
думаю що кацапи порізали мобільні вишки не тільки щоб вкрасти (це само собою) а щоб ніхто не довідався що відбувається з людьми в Херсоні, якщо це так взимку там буде справжній геноцид
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06.11.2022 15:24 Ответить
до зими вже звільнемо
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06.11.2022 15:26 Ответить
судячи з усього кацапи готують на лівому березі оборону, якщо наши її прорвуть то кацапи підірвуть каховську дамбу і затоплять їх

так що не думаю що "до зими вже звільнемо", нажаль
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06.11.2022 15:34 Ответить
самі собі протирічите, Херсон на правому березі, а оборону роблять на лівому з ваших слів
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06.11.2022 15:36 Ответить
з лівого берега там все накривається артилерією
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06.11.2022 15:39 Ответить
не буду сперечатися, просто зауважу що на мою думку кацапи готують з Херсона пастку для ЗСУ
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06.11.2022 15:45 Ответить
Бо ти тупе як пробка,кацапчик дировський свiжевилуплений..Понятия не рубиш,де i що на Херсонщинi знаходиться - тому й палишся елементарно..
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06.11.2022 16:22 Ответить
оборону в три ряди окопів бачив на карті, вічно вони не зможуть сидіти і проривати треба, тут вибора нема, або подарувати південь кацапам раз уж засіли в обороні, на це не підуть наші, або проривати і звільняти
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06.11.2022 15:54 Ответить
У ***** заволодіти Україною не вдається так воно гнида руйнує все. Так тільки нелюди і покидьки останні роблять. Хочааа... Про що я?... Вони навіть останніх покидьків неварті...
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06.11.2022 15:24 Ответить
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06.11.2022 15:24 Ответить
ипсо
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06.11.2022 15:28 Ответить
на лівий берег наши у Херсоні не підуть, це буде помилка

і якщо виключити гуманітарні міркування, то на Херсон взагалі краще не йти, якщо наши відібьють Каховку, кацапське угруповання в Херсоні опиниться в оточенні
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06.11.2022 15:30 Ответить
я так думаю наш і не збираються Херсон брати силою,просто будуть створювати умови що кацапи самі полишать місто
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06.11.2022 15:32 Ответить
"кацапи самі полишать місто" тільки якщо наші будуть в Каховці
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06.11.2022 15:36 Ответить
Десять думок, а як воно буде...Залужний знає
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06.11.2022 15:38 Ответить
Безконтактна,дистанційна війна за стандартами НАТО.
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06.11.2022 17:06 Ответить
Зникло світло? Значить з заходом сонця будуть убивати місцевих. І волати на увесь світ, що це укрівська ДРГ.
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06.11.2022 15:26 Ответить
місцеві вже давно на Сахаліні чи під Магаданом.
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06.11.2022 15:41 Ответить
По темноте валить собрались
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06.11.2022 15:46 Ответить
Звідки Херсон отримує електрику і як за неї платить? Де зараз знаходиться "Херсон обленерго", кому належить і хто ремонтує електромережі на окупованій території? У чиїх руках рубильник, якій може вмикати-вимикати ту чи іншу частину Херсонщини?
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06.11.2022 16:01 Ответить
Очевидно що в руках окупантів. Про рубильник це жарт?
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06.11.2022 16:59 Ответить
Вісім років дамбілі бомбас...
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06.11.2022 16:28 Ответить
недодержава-терорист все краде або нищить те, чого не може вкрасти, залишаючи по собі випалені території і радіє з того, що вони залишили свій черговий пОслід у історії і хтось їх нарешті помітить
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06.11.2022 16:39 Ответить
Херсон для ВСУ -пока Табу! Кто знает,что там орки напридумывали и что понапихали..Возможно, заложили ЯМ..Надеюсь в наших инженерных частях имеется ВРУЯМ?Вот их и надо запускать первыми в городские окраины.(прим.ВРУЯМ-взвод разведки и уничтожения ядерных мин,имелся по штату в каждом ИСБ СА)
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06.11.2022 17:11 Ответить
 
 