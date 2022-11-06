В Херсоне и области полностью исчез свет. Также есть перебои с мобильной связью
В 10 населённых пунктах Херсонской области полностью пропали свет и мобильная связь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Света нет по всему городу, да. Ждем информацию, где что произошло", - говорится в сообщении.
При этом местные СМИ сообщили, что в Бериславе россияне специально подрывают опоры ЛЭП. Жители населенного пункта Казацкое также сообщают, что у них нет электричества. Отключение электроснабжения было зафиксировано в Камышанах. Также сообщают об отсутствии электричества в Белозерке. Вместе с этим, оккупационные "власти" заявили, что причиной могло стать попадание снаряда в шлюз Каховской ГЭС.
Впоследствии пропагандистские СМИ сообщили, что электричество в 10 населенных пунктах Херсонщины пропало якобы "в результате теракта на ЛЭП Берислав-Каховка".
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так що не думаю що "до зими вже звільнемо", нажаль
і якщо виключити гуманітарні міркування, то на Херсон взагалі краще не йти, якщо наши відібьють Каховку, кацапське угруповання в Херсоні опиниться в оточенні