В Херсоне и области полностью исчез свет. Также есть перебои с мобильной связью

В 10 населённых пунктах Херсонской области полностью пропали свет и мобильная связь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Света нет по всему городу, да. Ждем информацию, где что произошло", - говорится в сообщении.

При этом местные СМИ сообщили, что в Бериславе россияне специально подрывают опоры ЛЭП. Жители населенного пункта Казацкое также сообщают, что у них нет электричества. Отключение электроснабжения было зафиксировано в Камышанах. Также сообщают об отсутствии электричества в Белозерке. Вместе с этим, оккупационные "власти" заявили, что причиной могло стать попадание снаряда в шлюз Каховской ГЭС.

Впоследствии пропагандистские СМИ сообщили, что электричество в 10 населенных пунктах Херсонщины пропало якобы "в результате теракта на ЛЭП Берислав-Каховка".

Читайте также: Россияне начали принудительную депортацию жителей шести громад Херсонщины