Белорусский доброволец Урбанович во второй раз получил ранение в Украине

Лидера белорусской организации "Молодой фронт" Дениса Урбановича (позывной Вовкулака) во второй раз ранили на фронте в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Белсат.

У Урбановича – осколочное ранение, обломок снаряда попал ему в руку. Белорусского бойца доставили в госпиталь и будут делать операцию.

Это уже второе ранение Урбановича: в сентябре он получил контузию и после этого имел проблемы со слухом.

Белорусский доброволец отстаивает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

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