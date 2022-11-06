Белорусский доброволец Урбанович во второй раз получил ранение в Украине
Лидера белорусской организации "Молодой фронт" Дениса Урбановича (позывной Вовкулака) во второй раз ранили на фронте в Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Белсат.
У Урбановича – осколочное ранение, обломок снаряда попал ему в руку. Белорусского бойца доставили в госпиталь и будут делать операцию.
Это уже второе ранение Урбановича: в сентябре он получил контузию и после этого имел проблемы со слухом.
Белорусский доброволец отстаивает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.
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