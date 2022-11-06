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Новости Война
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Белорусский доброволец Урбанович во второй раз получил ранение в Украине

денис,урбанович

Лидера белорусской организации "Молодой фронт" Дениса Урбановича (позывной Вовкулака) во второй раз ранили на фронте в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Белсат.

У Урбановича – осколочное ранение, обломок снаряда попал ему в руку. Белорусского бойца доставили в госпиталь и будут делать операцию.

Это уже второе ранение Урбановича: в сентябре он получил контузию и после этого имел проблемы со слухом.

Белорусский доброволец отстаивает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Автор: 

Беларусь (7899) ранение (3387) добровольцы (1172)


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Дякуємо тобі, брате! Отаких братів треба на руках носити!
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06.11.2022 15:48 Ответить
Здоров'я і швидкого одужання сябру.
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06.11.2022 15:49 Ответить
Одужуй , друже , бо ти мусиш жити і звільняти ще Білорусь від клятих орків 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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06.11.2022 15:52 Ответить
дякуємо, побратиме наш!
Слава Україні !!! Жыве Беларусь!
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06.11.2022 15:52 Ответить
Героям слава !,
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06.11.2022 16:01 Ответить
А ну перестали осколки хватать, мені треба щоб усі наші хлопці були живі і неушкоджен, мені ще заміж виходити! А вони удумали тут по два рази ранитися!…
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06.11.2022 16:26 Ответить
блін, білорус захищає Україну, а в нас черги військовозобовязаних на кордоні щоб втекти.
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06.11.2022 19:00 Ответить
Novyje vooruzhjonnyje sily Belorussii sozdajutsja v Ukraini. Voina moskalei protiv Ukrainy- eto tolko natshalo III mirovoi. Jesli zapad ne pomozhet Ukraine realno, to my uvidem kollaps struktury mirovoi. Realno imeejem 4 gosudarstvo, kotoryje znajut shto Ukraina vojujet vo imja svobody vsei Evropy.
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06.11.2022 20:46 Ответить
Найшвидшого тобі одужання!
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06.11.2022 21:51 Ответить
 
 