Причин для разговоров об эвакуации из Киева пока нет. Готовимся к разным вариантам, - КГГА

В столице все контролировано и пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации.

Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, опровергая информацию, распространенную в СМИ, о том, что Киев якобы планирует эвакуировать население, передает Цензор.НЕТ.

Ткачук пояснил, что в рамках подготовки системы гражданской защиты городские власти вынуждены рассматривать все возможные варианты действий в случае чрезвычайной ситуации. В частности, и в случае полного и длительного отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения. Следует понимать, что подготовка к разным сценариям развития событий является одним из элементов гражданской защиты.

"Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны иметь план на все возможные случаи", - сказал Ткачук.

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Он подчеркнул, что городские власти делают все, чтобы минимизировать для жителей последствия постоянных атак России на объекты критической инфраструктуры. В каждом районе Киева подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой. Они будут обустроены на базе социальных объектов, поскольку именно там будут обеспечены тепло- и энергоснабжение в случае критической ситуации. Эти пункты оборудуют всем необходимым: теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами. Дополнительно пункты будут оборудованы генераторами аварийного питания, тепловыми пушками. Неподалеку будут дежурить сотрудники скорой помощи.

"Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения. В каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций - от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры. Для нас важно избегать паники и дезинформации, поэтому в очередной раз прошу СМИ не манипулировать информацией", - подчеркнул Ткачук.

Он добавил, что система гражданской защиты города работает в усиленном режиме, и все экстренные службы всегда готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию. Это и является основной задачей системы, особенно сейчас, когда Украина ежедневно подвергается ударам агрессора.

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