Причин для разговоров об эвакуации из Киева пока нет. Готовимся к разным вариантам, - КГГА
В столице все контролировано и пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации.
Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, опровергая информацию, распространенную в СМИ, о том, что Киев якобы планирует эвакуировать население, передает Цензор.НЕТ.
Ткачук пояснил, что в рамках подготовки системы гражданской защиты городские власти вынуждены рассматривать все возможные варианты действий в случае чрезвычайной ситуации. В частности, и в случае полного и длительного отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения. Следует понимать, что подготовка к разным сценариям развития событий является одним из элементов гражданской защиты.
"Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны иметь план на все возможные случаи", - сказал Ткачук.
Он подчеркнул, что городские власти делают все, чтобы минимизировать для жителей последствия постоянных атак России на объекты критической инфраструктуры. В каждом районе Киева подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой. Они будут обустроены на базе социальных объектов, поскольку именно там будут обеспечены тепло- и энергоснабжение в случае критической ситуации. Эти пункты оборудуют всем необходимым: теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами. Дополнительно пункты будут оборудованы генераторами аварийного питания, тепловыми пушками. Неподалеку будут дежурить сотрудники скорой помощи.
"Причин для разговоров об эвакуации пока нет. Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг, чтобы избежать хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения. В каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций - от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры. Для нас важно избегать паники и дезинформации, поэтому в очередной раз прошу СМИ не манипулировать информацией", - подчеркнул Ткачук.
Он добавил, что система гражданской защиты города работает в усиленном режиме, и все экстренные службы всегда готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию. Это и является основной задачей системы, особенно сейчас, когда Украина ежедневно подвергается ударам агрессора.
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Умовна Європа, США ніби його заохочують: не закрили небо, не надають ефективне ПВО і т.п.
Якщо фортецю не можна захопити, то її беруть в облогу. Заморожуванням - виморожуванням….
Це стратегія "прінуждєніякміру", через "кошмаріть" населення, активізувати його до "снєсти нацистко- фашиское правительство, і, радостно встєтіть асвабадітєлєй Гостомеля, Бучі, Маріуполя, Херсона ...
А жителям Києва треба порадити заздалегіть підготовити для свої родин ПРИТУЛОК з пічкою під дрова, керосиновою лампою, колодязем і запасом продуктів... Єстара як світ мудрість: готовитися до гіршого, а ліпше якось пере живемо.
Влада має все ввести в організоване русло, забезпечити інформативно, технологічно і практично. Всім нам, - кожному, треба мати план Б. Як і владі. Спокійно, методично і кожен день... Стара як світ мудрість: готовитися до гіршого, а ліпше якось переживемо.
На владу надійся, а сам... Недавно чиновник з митного відомства розповідав як він буде обкладати податковими тягарями дизельгенератори, які везуть в Україну.
Для чиновника немає т.зв. критичного імпорту, а дизельгенератор як речі розкоші...
Такі чиновники перекрили б митний кордон для дизельгенераторів
Кстати, Ахметов перед войной угнал свой самолёт стоимостью 50 млн.
а власть перегнать МРИЮ не подумала
Но это не выход для Киева. Газ подводить к таким домам тоже нужны насосы на электрике. Канализацию отводить тоже нужны насосы...
п.с. примусова евакуація - це порушення прав людини, і цеим займається кацапня! думайте, хто сидить на держ.кріслах. хто ще не зрозумів.
немає влади без підкорення !
Де воно все?
і при тому, в нас знаходяться мільярди гривень на нову тротуарну плитку й новий асфальт зараз.
Тому, будь-які заяви про "тотальний блеакут" - це розписатися в тому, що свідомо нічого не робили й робити не бажають, а натомість - підіграють на повну касапам і готують з ними капітуляцію-"договорняк". і використовують касапські обстріли просто для того, щоби "вимкнути" нафіг Киів і "прогнути" украінців на капітуляцію. А щоби кияни не заважали шоблі здавати Украіну - оголошують, мовляв - киян треба "евакуювати".
Як варіант, готували це вже на найближчі дні - щоби якраз на 7-8 листопада цей ганебний "цирк" розіграти. якраз після чергових обстрілів касапів. ******* сатаністи - вони все ліплять "до дат" та ******* "символізм" - сьомого листопада роковини встановлення "червоного терору" в бувшій рос. імперіі й початок активного розповзання "червоноі" комуняцькоі чуми світом, а 8 числа, якраз - місячне затемнення.
От, іх викрили, народ почав обурюватися - і вони типу здали "назад" - мовляв, ми нічого не планували такого і таке інше бла-бла-бла.
Есть активна защита, уничтожая на территории врага еще до запуска. Есть и пассивная защита. В ВОВ запускали воздушные шары.
Эвакуация просто не реальна. Пусть напишут хотя бы, как они это представляют.
.. аа, зрозуміло, це щоб "танкамі нє давіть людєй в пробках"
Интересно к чему в КМДА готуються? - война идет даже уже 9 - тый месяц, а 8 лет, проснулись , может закупили не за деньги олигархов , а кто у нас самые большие олигархи - все знают -это так званая власть избранная народом, а за деньги Киева парачку современных ЗРК чтобы город не бомбили, сделали котельни при каждой многоэтажке, гернераторы так нет грабить интересней, атеперь предлагают эвакуироваться , только куда? - это вопрос может у меров, министров, депутатов, судей, прокуроров не стоит куда , а что делать остальным, вопрос конечно риторический, все и так знают , спасение утопающих - дело рук самих утопающих и разве что верить в ЗСУ,волонтеров которые и так погибают и надрываются и господа Бога. Так на фига нам нужны эти дебилы, которые кроме как воровать в этой жизни ни чего не сделали.