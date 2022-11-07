Агрессия России обнаружила потерю мощи американского военного сдерживания, а кризис в Украине – это только разминка, - адмирал ВМС США Ричард (обновлено)

Офицер армии США откровенно говорит о потере американских средств сдерживания.

Об этом говорится в редакционном материале Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

Далее приводим полный перевод текста.

Вторжение России в Украину выявило потерю мощи американского военного сдерживания – факт, который, кажется, очень мало наших лидеров готов признать публично. Поэтому приятно слышать, как старший офицер признает опасность таким образом, что, как мы надеемся, начало кампании по просвещению американской общественности. "Этот кризис в Украине, в котором мы сейчас находимся, это лишь разминка", - сказал на этой конференции адмирал ВМС США Чарльз Ричард, командующий Стратегическим командованием США. "Приближается что-то большое. И не пройдет много времени, прежде чем нас проверят так, как мы не проверяли себя в течение длительного времени".

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Как все плохо? Ну, адмирал говорит: "Как я оцениваю наш уровень сдерживания против Китая? Корабль медленно тонет. Он идет ко дну медленно, но он тонет, поскольку, по сути, они внедряют возможности в полевые действия быстрее, чем мы". То, что погружение происходит медленно, вряд ли может служить утешением. Поскольку "эти тенденции будут продолжаться", не будет иметь значения, "насколько хороши наши командиры или наше оборудование - нам их не хватит. И это очень краткосрочная проблема". Заметьте слова "краткосрочная проблема". Проблема более серьезная, чем хочет признать большая часть политического класса.

Адмирал Ричард отметил, что Америка сохраняет преимущество в подлодках - "возможно, единственное настоящее асимметричное преимущество, которое мы все еще имеем", - но даже она может исчезнуть, если США не ускорят темп, чтобы "решить наши проблемы с обслуживанием, начать новое строительство". Строительство трех быстроходных подлодок типа "Вирджиния" в год было бы хорошим началом.

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Прошлогодние новости о том, что Китай испытал гиперзвуковую ракету, облетевшую весь мир и приземлившуюся дома, должны были вызвать больше тревоги, чем вызвали. Это означает, что Китай может подвергнуть угрозе любой город или объект США, и, возможно, не быть замеченным. Тот факт, что испытания застали США врасплох и что они превзошли гиперзвуковые возможности Америки, усугубляет ситуацию. То, как мы проиграли гиперзвуковую гонку Китая и России, заслуживает слушания в Конгрессе. "Раньше мы умели быстро двигаться, но потеряли это искусство", – добавил адмирал. Военные говорят "о том, как мы собираемся смягчить нашу предположенную возможную неудачу", чтобы поставить новые баллистические подлодки, бомбардировщики или оружие большой дальности, вместо того, чтобы сформулировать вопрос иначе: "Что для этого нужно? Деньги? Люди? Вам нужны авторитеты?". Вот "как мы попали на Луну в 1969 году".

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Рассказывая общественности о слабых сторонах вооруженных сил США, вы рискуете побуждать врагов использовать их. Но больший риск сегодня заключается в слепом самодовольстве, пока Китай не вторгнется на Тайвань или не совершит других действий, которые нанесут ущерб интересам или союзникам США, поскольку Пекин считает, что США ничего не могут с этим поделать.

Редакция Wall Street Journal.