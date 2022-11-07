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Агрессия России обнаружила потерю мощи американского военного сдерживания, а кризис в Украине – это только разминка, - адмирал ВМС США Ричард (обновлено)

сша

Офицер армии США откровенно говорит о потере американских средств сдерживания.

Об этом говорится в редакционном материале Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

Далее приводим полный перевод текста.

Вторжение России в Украину выявило потерю мощи американского военного сдерживания – факт, который, кажется, очень мало наших лидеров готов признать публично. Поэтому приятно слышать, как старший офицер признает опасность таким образом, что, как мы надеемся, начало кампании по просвещению американской общественности. "Этот кризис в Украине, в котором мы сейчас находимся, это лишь разминка", - сказал на этой конференции адмирал ВМС США Чарльз Ричард, командующий Стратегическим командованием США. "Приближается что-то большое. И не пройдет много времени, прежде чем нас проверят так, как мы не проверяли себя в течение длительного времени".

Читайте: США обеспокоены темпами разработки Китаем ядерного оружия: Война в Украине - это разминка, - WSJ

Как все плохо? Ну, адмирал говорит: "Как я оцениваю наш уровень сдерживания против Китая? Корабль медленно тонет. Он идет ко дну медленно, но он тонет, поскольку, по сути, они внедряют возможности в полевые действия быстрее, чем мы". То, что погружение происходит медленно, вряд ли может служить утешением. Поскольку "эти тенденции будут продолжаться", не будет иметь значения, "насколько хороши наши командиры или наше оборудование - нам их не хватит. И это очень краткосрочная проблема". Заметьте слова "краткосрочная проблема". Проблема более серьезная, чем хочет признать большая часть политического класса.

Адмирал Ричард отметил, что Америка сохраняет преимущество в подлодках - "возможно, единственное настоящее асимметричное преимущество, которое мы все еще имеем", - но даже она может исчезнуть, если США не ускорят темп, чтобы "решить наши проблемы с обслуживанием, начать новое строительство". Строительство трех быстроходных подлодок типа "Вирджиния" в год было бы хорошим началом.

Также читайте: Ядерный удар по Украине будет "красной линией", - Шольц

Прошлогодние новости о том, что Китай испытал гиперзвуковую ракету, облетевшую весь мир и приземлившуюся дома, должны были вызвать больше тревоги, чем вызвали. Это означает, что Китай может подвергнуть угрозе любой город или объект США, и, возможно, не быть замеченным. Тот факт, что испытания застали США врасплох и что они превзошли гиперзвуковые возможности Америки, усугубляет ситуацию. То, как мы проиграли гиперзвуковую гонку Китая и России, заслуживает слушания в Конгрессе. "Раньше мы умели быстро двигаться, но потеряли это искусство", – добавил адмирал. Военные говорят "о том, как мы собираемся смягчить нашу предположенную возможную неудачу", чтобы поставить новые баллистические подлодки, бомбардировщики или оружие большой дальности, вместо того, чтобы сформулировать вопрос иначе: "Что для этого нужно? Деньги? Люди? Вам нужны авторитеты?". Вот "как мы попали на Луну в 1969 году".

Читайте также: Четкие слова Пекина в адрес Москвы важны для Устава ООН и его принципов, - Шольц

Рассказывая общественности о слабых сторонах вооруженных сил США, вы рискуете побуждать врагов использовать их. Но больший риск сегодня заключается в слепом самодовольстве, пока Китай не вторгнется на Тайвань или не совершит других действий, которые нанесут ущерб интересам или союзникам США, поскольку Пекин считает, что США ничего не могут с этим поделать.

Редакция Wall Street Journal.

Автор: 

Китай (2991) США (26853) ядерное оружие (1337)


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Топ комментарии
+49
Захід сам викормив кацапів і китайоз. Тепер може зачухається.
Для початку- забрати звідти всі виробництва і перестати купувати їхній непотріб
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06.11.2022 16:13
+32
щоб не заглядувати в рот американському панові,потрібно мати свою позицію,думку і мати чим це все підкріпити. Треба з себе щось представляти,бути впливовим,мати сильну економіку,армію,розвідку і так далі. А у нас позиції дуже слабкі, ми навіть армію зимовим одягом забезпечити не в змозі,навіть це на забезпеченні заходу. Тому приходиться і слухати навіть те,що для українців не дуже,а інколи і неприпустимо. Треба мати свою зброю,ППО,танки,флот, патронні заводи,виробляти снаряди,дрони,балістичні ракети і так далі, і в разі чого дати по зубах тим хто захоче вторгнутися на втою територію,тоді тебе будуть поважатиі прислухатися до втоєї думки.
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06.11.2022 17:10
+26
Ти відкрий карту і подивись про логістику Китая трас в сторону рашки.Дороги по 12 полос в одну сторону які підведені і обірвані.В Сибіру китайці заходять в села і виживають місцеве населення.Рашкинці вже більше чим в сотні сел виїхали бо роботи для них немає беруть тільки китайців.Місцеів адміністрація набирається тільки з китайців з рос паспортом.Йде маштабне інтегрування китаю в усіх сферах.Це називається тиха окупація.Черех 10 років буде те саме що і На Донбассі тільки з одним але там єдиноголосно китайці відіжмуть територію а рашка навіть не пікне.Тому всі розмови про США і ракети не більше чим фількина грамота.Китайці роблять свою справу і повним ходом окуповують Сибір.
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06.11.2022 17:03
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адмирал припудрился и решил поумничать...
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07.11.2022 13:54 Ответить
Чому всі почали вже міркувати коли Україна вже стримує російськи сили вже рік
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07.11.2022 13:54 Ответить
Еще индусы кстати есть, и у них тоже населения ппц много. Лично я считаю, что Пентагон такими вбросами мотивирует власть давать бабло на оборонку. Вон, даже указал конкретно, сколько надо субмарин стрОить))) И да - достаточно дать пинка под зад куче косоглазых на Западе, как они сами си динг донгу яйки отрэжут. Ну и опять же, как тут правильно сказали - производство из кетая забрать, лекарства не давать ну и т. д.
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07.11.2022 13:55 Ответить
Справа не лише в грошах, але й в ефективності їхнього використання. Наприклад, в космосі. Китай витрачає на космічні програми в рази менше, ніж США, а результати цілком співрозмірні. Якби не SpaceX, то США взагалі були би зараз в глибокій дупі зі своїм космосом. Навіть якщо порівняти програми SLS+Orion для НАСА (~$50 млрд., 16 років) та HLS для SpaceX ($3,2 млрд., 4 роки) - перша програма в 4 рази довша і в 16 разів дорожча, а готовність до запуску SLS+Orion та Superheavy+Starship - практично одночасна (до кінця цього року). Нажаль, бюрократія США зараз перетворилася в монстра-пожирача бюджетних грошей без щонайменшої зацікавленості в кінцевому результаті. Саме про це і говорив адмірал.
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14.11.2022 13:09 Ответить
походу США скоро будуть ******** наліво направо роздавати, китайські, іранські і кацапські бабуїни довироблювались
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07.11.2022 13:59 Ответить
Замість розвитку можливостей та покращання ефективності увага політичного керівництва війська за часів Обами та Байдена була спрямована на т.зв. гендерну і расову "рівність." От і результат.
Якщо ви думаєте що це суто американська проблема - то помиляєтесь. В Британії голова рекрутингового офісу RAF подала у відставку на знак протесту проти, на її думку, незаконного розпорядження брати більше жінок і чорних у пілоти винищувальної авіації і відсівати більш здібних і спроможних кандидатів тільки тому що вони білі чоловіки.
Ліберасти перетворюють в лайно все до чого торкаються.
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07.11.2022 14:03 Ответить
Размещая производства в коммунистическом Китае, передавая китайцам хоть и старые, но все же технологии запад сам взрастил этого красного дракона, который сегодня в союзе с бензоколонкой образовал очень гремучую смесь. Нужно было размещать производства в Украине, Молдове, странах Балтии и брать Украину в НАТО еще в 90-х, усиливая восточные рубежи западной цивилизации, а бензоколонку и Китай оставить без инвестиций и технологий. Создать на их территории большую нищую серую зону, не закупать у них никаких товаров, потому что когда в этих странах появляются ресурсы они превращаются в монстров.
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07.11.2022 14:11 Ответить
КИТАЙ ЦЕ ДУТА ЗАГРОЗА ПЕРЕД США.
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07.11.2022 14:12 Ответить
Не пишіть мурінду. Китай вже відкрито на останньому зїзді кпк проголосив амбітну ціль - стати світовою наддержавою до 2040 року. Китайська економіка - ВЖЕ друга в світі після США. То ЩО вам тут дутого?
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14.11.2022 13:13 Ответить
Не люблю людей називати дебілами, навіть як що вони на це заслуговують.
Очі відкрий, Китай країна банкрот перед світовими банками, кредити віддавати нічим,
взятий курс на закручування гаєк. Друга економіка, цирк.
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14.11.2022 13:23 Ответить
Вчасно "відкопали" дурачка, як раз перед перемогою республіканців, типу - НАФІГ УКРАЇНУ, У НАС Є ПРОБЛЕМИ І ПОСУРЬЙОЗНІШЕ. При Трампі мабуть буде гарний пост займати сраколиз.
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07.11.2022 14:11 Ответить
Хто тобі, прищавому, сказав, що республіканці виставлять Трампа кандидатом в президенти на майбутніх виборах?
Трамп майбутній президент це така лякалочка від ліберастів. Жупел, як казав Бланк-Ленін. Верхівка слонів не така дурна, щоб вступити в ту ж купу лайна.
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07.11.2022 14:34 Ответить
Гнійний, не чіпляйся до слів - Трамп це приклад для залучення уваги до поста.
Йди по адресі руцкого корабля блажений подоляцький клоун )
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07.11.2022 14:39 Ответить
Пра гэта казаў Зянон Пазьняк 7 год таму яшчэ https://www.youtube.com/watch?v=GVcekJK_5P0&t=364s
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07.11.2022 14:14 Ответить
Кому слова дали, тупому підводнику ? Що воно розуміє в геополітиці убоге, окрім побудови нових підлодок. Кацапи від радощів сцуть на стелю окропом, бо їх згадали як загрозу світу
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07.11.2022 14:20 Ответить
Ти дурнуватий бидлюк, якщо позиціонуєш себе знавцем геополітики. На відміну від тебе, в адмірала є інформація з першоджерел, а не полова з ЗМІ, які підпорядковані ослам (демократичній партії). Тим більше, що в Україні транслюються матеріали виключно з таких джерел.
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07.11.2022 14:28 Ответить
Слухай чепушило, це тупий підводник отримає гарну посаду при республіканцях, як що в тебе немає мізків це зрозуміти, то краще не пиши свою бидляцьку тупу муйню.
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07.11.2022 14:33 Ответить
Прищавий тупню, знав би ти, який відбір проходять кандидати для службу в підводному флоті США, то не звиздів би тут про "тупих підводників".
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07.11.2022 14:39 Ответить
Дурачок, ти чи прищавий по життю був, що у тебе всі прищаві?
Був би у тебе розум, ти б знав що капітани піводок це не інтелектуали, а люди зі стальною волею які стійки до стресів. Про великі мізки там нічого немає.
Іди по адресі русколго корабля блажений, другий раз вже кажу.
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07.11.2022 14:44 Ответить
Те, що він розповів про гіперзвукову ракету КНР - повна маячня. Це не гіперзвук, а балістична ракета гіпердальністі. США такі не потрібні, бо в них є потужний підводний флот та ракети типу "Томагавк", які летять на поверхньою планети на висоті всього 5 метрів і ніякі радари її не бачать поки вона не вийде на ціль.
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07.11.2022 16:22 Ответить
Це лише хитрий трюк, щоб, з одного боку приспати пильність кацапів з китайозами (хай порадіють "безпорадності" піндосів). А. з другого боку більш серйозна задача - налякати американське суспільство, щоб "розкрутити " Конгрес на додаткові асигнування на ВПК. Так завжди було.
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07.11.2022 18:10 Ответить
Пентагону грощі теж потрібні, але час підібран майстерно - перед самими виборами в Америці.
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07.11.2022 18:15 Ответить
Є один реальний приклад правоти адмірала. Це німецький бундесвер, який стараннями шредерів та меркелів з других збройних сил Європи перетворився на чорт зна що. Мені ще десь років десять назад один відставний бундесверівський офіцер казав, що це не армія а зборище бездарних спортсменів. Адмірал правильно боїться, що ліберасти і збройні сили США перетворять на гній.
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07.11.2022 14:23 Ответить
Блажений, а Джон Лєнон тобі постер не підписав ?
Ти на Місяць з Аполоном не літав як дублер Армстронга случаєм ? 😆
Клоун.
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07.11.2022 14:36 Ответить
Девочки, не ссортесь. Ни один адмирал вам правды не скажет.) Чтобы ввести потенциального (или нет) противника в заблуждение наговорить можно много чего.)
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07.11.2022 17:53 Ответить
Дєвочка, твої на гей параді, а тут форум, не плутай..
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07.11.2022 18:01 Ответить
В я смотрю ты хлопчик шутник?
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07.11.2022 18:05 Ответить
89 процентов людей полные идиоты.В том числе и военные и военные комментаторы. Достаточно вспомнить их предвоенный прогнозы.Россия не способна воевать против НАТО точка.А Китай слишком прогматичен чтобы ввязыватся в авантюру не будучи на 100 процентов уверенным.
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07.11.2022 14:23 Ответить
Где-то прочитал, что 45% произведенного в Китае поставляется в США.
Какой смысл китайцам воевать?! Чтобы лишить себя рынков сбыта и пропитания для миллиарда с лишним узкоглазых?!
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07.11.2022 15:29 Ответить
як зисково і зручно воювати проти китаю віртуально,

і не втручатися в реальну війну в Європі яка триває восьмий рік.
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07.11.2022 14:37 Ответить
Какой смысл Китаю воевать с США? Из за территории Америки? Это другой континент, возможности ограничены. А вот когда территория прилегает все намного проще.
ТТак что все большие ракеты это ради сдерживания, чтоб не бомбили территорию Китая, а боевые действия будут вестись в третьих странах.
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07.11.2022 14:40 Ответить
Китай для приклада це фарфорова лялька по суті - це я про їх обережність.
Проти маленького Тайваня вони готові воювати, бо колись була їх територія, проти сильної держави ні, бо у випадку програшу ********* лице, а на Сході загубити лице це чи не смерть.
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07.11.2022 14:47 Ответить
Это происходит не так. Учите историю, в частности как протекала холодная война и какими процессами сопровождалась. Можно представить примеры:
Китай отвоевывает Тайвань, получает крупнейшего производителя микропроцессоров и контроллеров с технологиями. Китай помогает Сев Корее победить Южную. Как думаете, это повлияет на мировую экономику? А я могу продолжать....
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07.11.2022 21:53 Ответить
Мріяти не заборонено.
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14.11.2022 13:21 Ответить
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07.11.2022 14:50 Ответить
Во что этот быдлан будет вмешиваться? Ага, ну да.
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07.11.2022 15:05 Ответить
Цей "быдлан", крім ПВК "Вагнер", має ще ботоферму в Ольгині (не чув?), яка вже неодноразово доводила свою ефективність у формуванні громадської думки, в тому числі під час виборів і референдумів у різних країнах.
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07.11.2022 18:03 Ответить
Ольгино для внутреннего потребителя.
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07.11.2022 18:24 Ответить
Та ну! "

Окремим прикладом використання Росією ботів у https://uk.wikipedia.org/wiki/Twitter Twitter , що впливали на політичні вподобання громадян інших держав був акаунт «@TEN_GOP», котрий був дуже помітним «голосом» у американських правих, за яким стежили понад 130 000 осіб, а деякі помічники Трампа робили репости його записів під час передвиборчої кампанії. Коли діяльність цього облікового запису була призупинена у липні 2017 року, то в мережі навіть почалися протести американських правих радикалів, не згодних із закриттям акаунту. Але вже в жовтні Twitter підтвердив, що акаунт «@TEN_GOP» був фейковим і керувався російським оператором, пов'язаним із так званою «фабрикою тролів» в Санкт-Петербурзі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0#cite_note-29 [29]

Ольгінські тролі також втрутились у перебіг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_2016 президентських виборів 2016 року в США .

В лютому 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення на адресу «Агенства інтернет-досліджень» у змові проти Сполучених Штатів та втручанні у вибори 2016 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0#cite_note-30 [30] ." - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_2016 До речі, хто там щойно той Твітер купив і по-новому мете?
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07.11.2022 18:35 Ответить
адмірал лише сказав те, що мали почути адресати цього послання: політики в білому домі, конгресмени, сенатори і їх виборці. сказано було саме то, щоб не було зайвих питань до того, чому потрібно додаткове фінансування розробки перспективних озброєнь і чому потрібно збільшити постачання вже існуючих. і саме в такому ключі подається майже 100% публічних висловлювань американських військових. а що вони там для сабе готують в своїх аналітичних записках - ніколи наружу не виходить. який взагалі сенс влаштовувати срач щодо таких висловлювань?
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07.11.2022 14:58 Ответить
Скоріш за все це план військових витрат на каденцію республіканців, оголошений завчасно.
Україні багато не треба - вистачить і розконсервованої військової техніки на гіпер великих військових складах Америки. Абрамси хоча б першого покоління, старі Ф15, 16, Бородавочніки,
та інша техніка.
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07.11.2022 15:03 Ответить
Не бачу нічого поганого у висловлюваннях пана адмірала.

Най будуються нові човни, літаки і ракети, кашу маслом не зіпсуєш.
Все то укріпить НАТО, а Україні ж скоро до НАТО вступати?
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07.11.2022 18:46 Ответить
Ага, а вот и военные почуяли как можно выколачивать бабло.

Китай тонет, это из оперы Запад загнивает и Киев за три дня.
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07.11.2022 15:04 Ответить
Не Китай тонет, а Америка.
"Как я оцениваю наш уровень сдерживания против Китая? Корабль медленно тонет. Он идет ко дну медленно, но он тонет, поскольку, по сути, они внедряют возможности в полевые действия быстрее, чем мы".

То есть Америка не успевает за Китаем, а не наоборот.
"То, что погружение происходит медленно, вряд ли может служить утешением. Поскольку "эти тенденции будут продолжаться", не будет иметь значения, "насколько хороши наши командиры или наше оборудование - нам их не хватит."

Конечно перевод так себе, вот люди и путаются. Адмирал только одного не сказал: Китай уже начал войну на территории Украины руками рашки. Они методично истощают силы США и их союзников. И когда все вроде вздохнут свободно, когда раша проиграет - вот тут в игру вступит Китай открыто, как дежава. Будет ли готова Америка к этому? Ну я думаю, что они знают об этом и готовятся к этому. А кто будет готов а кто нет - время покажет.
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07.11.2022 15:33 Ответить
В нас також є такі офіцери, що вних "все пропало", а скільки ще плачуть за "русским миром"? Яка там втрата США засобів стримування над росією? Тільки 18 Хамерсів змінили ситуацію на фронті, а їх США має до 450 штук і може робити сотні, якщо побажає, але навіщо вони, якщо є зброя поновіша і ефективніша. Не розпускайте вуха і не слухайте агентів пуйла.
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07.11.2022 15:18 Ответить
Це все було ясно ще з 24 лютого
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07.11.2022 16:09 Ответить
Херня полная)) Наверно это трампист-сцыкун типа Маска, насмотревшийся пропагандистских видео в ютубе про типа непобедимость параши и китая, их технологическое превосходство
Теперь этот организм попытался изложить свои мысли, но ввиду своей чрезвычайной тупости и глупости, впрочем как и сам Трамп и все трамписты - у него это не получилось. Набор бессвязных предложений)) Друг Киссинджера, тот такой же припизжженый и прибитый ватой олигофрен)
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07.11.2022 16:10 Ответить
У Запада есть оружие сильнее ЯО ...вся экономика Китая держится на торговле именно с западом...запрет торговли и вывод производств в туже Индию и Китай столкнется с 3 милярдами голодных и безработных злых желторотиков ,которые уже отвыкли от поедании травы как в 70-х..
Си цзинь пинь это прекрасно понимает ,он умнее пуйла и не рыпнется первым никогда.И Расеи помогать военкой не будет.
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07.11.2022 16:22 Ответить
Экономика Китая ависит от США, но это дорога с дусторонним движением США тоже очень сложно отказаться от торговли с Китаем. А уж сколько они в Китай бабла влили...
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07.11.2022 21:55 Ответить
Вол стрит помойка либерастов.....попытка ужаснуть население силой Китая и ПаРаши с намеком давайте договаривается мирным путём.
Китай экономически зависим полностью от Запада а в Параши если и есть пара звуковых ракет то толку от них у США прямо сейчас есть все возможности без яо конвенциональным оружием стиреть все что связаны с военкой на територии рассеи....они с тихоокеанских караблей скручивают ПВО шоб на ЧР прикрутить у них ничего нет чтобы отразить атаку ,они бессильны против Америки.
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07.11.2022 16:27 Ответить
и еще одна статейка от Wall Street Journal в предверии выборов ) Впрочем, хоть и зрадое...ская, но полезная, США надо действительно быть решительнее и делать больше оружия и давать его нам.
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07.11.2022 18:37 Ответить
Круто, забейте на свою армию и помогайте нашей.
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07.11.2022 19:04 Ответить
Ну это слова человека которому лет 16 от силы, юношеский максимализм. Либо всё, либо ничего.
Чушь. Разумеется своя армия в приоритете, но помощь Украине смело можно увеличить вдвое и тогда на фоне триллиона на свою армию, возникнет 100 миллиардов на ВСУ. Т.е. 10 процентов АЖ...
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07.11.2022 19:51 Ответить
Самое плохое для США это то, что благодаря транснациональным компаниям, которые в погоне за дешёвой рабочей силой накачивали технологиями страны третьего мира, они сами взростили тигра и вонючуго шакала, которые теперь пытаются гавкнуть на хозяина. Что ж впредь будут умней. Запрет на экспорт технологий мог поставить и Китай и расею в позу просящих, но теперь уже поздно. Если парашу ещё можно задавить санкциями, то с Китаем будет ой как сложно.
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07.11.2022 19:32 Ответить
Иран десятки лет под санкциями, выпускает ракеты, дроны, беспилотники и ещё в наличии ВМФ.
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07.11.2022 19:34 Ответить
Иран потому развивается в военном плане, что санкции эти не поддержал СССР (а затем и РФ) и поставлял туда много чего, а кроме того "Сотрудничество с Пекином у Тегерана в военной сфере даже, пожалуй, более тесное, чем с Москвой: в 1987-2002 годах КНР поставила в ИРИ вооружений и военной техники на сумму в 4,4 млрд долларов. КНР поставила истребители, противокорабельные ракеты, военно-транспортные самолёты, артиллерийские орудия, средние танки, а также ряд технологий"
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07.11.2022 19:55 Ответить
Украину поддерживает весь цивилизованный мир, девятый год патронный завод построить не могут, можешь до усёру рассказывать кто кому сколько миллиардов дал. Ну а про украинский ВМФ вообще можно говорить только со слезами на глазах.
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07.11.2022 20:29 Ответить
это кто тебе такую чушь рассказал? )) Какой такой цивилизованный мир? До январе сего года нам даже Стингеры продавать отказывались, можешь до усёру рассказывать, но факт есть факт. Оружие и технологии нам никто не давал. Дали хамви, немного того сего и денег чуток и ВСЁ.
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07.11.2022 20:58 Ответить
В Афганистан вбухали более двух триллионов, так что сумма особого значения не имеет.
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07.11.2022 21:09 Ответить
Оружия тебе мало дали? В Афганистан за 20 лет столько оружия навезли что можно вооружить десяток армий. Армию афганскую обучали опять же американские инструкторы, в целом Афганистан 20 лет получал то о чём вы даже не мечтаете и результат тебе известен.
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07.11.2022 22:04 Ответить
И опять пропагандонская чушь, во-первых затраты там один триллион, во-вторых основная часть этих затрат пришлась на американскую же армию, а вот армия афганская и правительство за 20 лет получила порядка 150-200 миллардов долларов. А Украина только за полгода уже 50 миллиардов одолела совокупной помощи. В-третьих, афганской армии не давали ни ОТРК Хаймарс, ни тяжелых ПВО типа ХАймарс. А что же давали? А давали 30 тысяч джипов Хамви и грузовиков, ну так это потому, что афганскую армию создавали с НУЛЯ. 40 тысяч внедорожников тоже им дали по той же причине. А что еще 176 орудий? Так нам уже столько же дали. 170 БТР типа М113 - так на уже дали гораздо больше.
Но повторяю суть в том, что ВСУ уже имели готовую армию на момент начала конфликта, с массой техники, одних танков было больше 1000, бмп-бтр больше 2000, самолетов и вертолетов под 200 штук, а там голые жопы были в Афгане, потому они туда и погнали столько джипов, грузовиков и хамвишек.
Что до результата? А результат такой потому, что солдаты и офицеры отказались воевать и точка.
Никакого военного поражения талибы им не нанесли, только США убрали свой войска, как афганская армия сдалась.
А у нас что? А у нас никакой американской армии не принимает участия в боевых действиях вообще, а ВСУ сражается и отвоевывает потерянные территории. Ферштейн?
Короче имхо, ты тролль )
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07.11.2022 23:14 Ответить
Что до оружия и техники, Украине его уже дали много, но только пошло оно с мая 2022 года массово, до этого 8 лет ни о чём поставки были.
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07.11.2022 23:16 Ответить
Перекладаю.Після України будуть ще маштабні світові воєнні конфлікти.
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07.11.2022 19:39 Ответить
По-моему он лоббирует строительство новых подводных лодок, не более того. Свою долю отрабатывает.

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Строительство трех быстроходных подлодок типа "Вирджиния" в год было бы хорошим началом.
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07.11.2022 20:21 Ответить
он любит лодки, это вся его жизнь, а дальше дело журнашлюх расскрутить старого морского волка на "сенсацию"
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07.11.2022 20:59 Ответить
І що воно меле?Тільки хай США перестане заказувати послуги в Піднебесній ...через 3 місяці китайці поїдять всіх тарганів,саранчу і горобців.....вони вже потерпають ( навіть вивели короновірус що б зменшити поголів"я...але він ***** нападає і на Сі ..тому там і не дозволяли навіть виходити на вулицю...)...Це просто маса людей з підвищеним метаболізмом....їх не жалко і 10 і 100 мільйонів....а тільки краще для економіки....от завербований трамп.....то є більшим злом.
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07.11.2022 21:08 Ответить
Китайский флот готов к войне на 90%, флот США готов на 60%. Байден сказал что США будут воевать за Тайвань, вот откуда взволнованность адмирала.
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07.11.2022 21:13 Ответить
Не зрозуміло, куди діваються 800 мільярдів оборонного бюджету.
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08.11.2022 01:23 Ответить
Самі ж створили собі ворогів, підняли Китай з середньовіччя в якому він знаходився ще в другій половині 20 сторіччя, завезли туди технології, обладнання, навчили, а тепер думають як від цього спасатись.
Теж саме і з Росією.
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08.11.2022 13:32 Ответить
ЦЕ ДРУГ БУТУСОВА !?)
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12.11.2022 05:32 Ответить
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