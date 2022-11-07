Агрессия России обнаружила потерю мощи американского военного сдерживания, а кризис в Украине – это только разминка, - адмирал ВМС США Ричард (обновлено)
Офицер армии США откровенно говорит о потере американских средств сдерживания.
Об этом говорится в редакционном материале Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.
Далее приводим полный перевод текста.
Вторжение России в Украину выявило потерю мощи американского военного сдерживания – факт, который, кажется, очень мало наших лидеров готов признать публично. Поэтому приятно слышать, как старший офицер признает опасность таким образом, что, как мы надеемся, начало кампании по просвещению американской общественности. "Этот кризис в Украине, в котором мы сейчас находимся, это лишь разминка", - сказал на этой конференции адмирал ВМС США Чарльз Ричард, командующий Стратегическим командованием США. "Приближается что-то большое. И не пройдет много времени, прежде чем нас проверят так, как мы не проверяли себя в течение длительного времени".
Как все плохо? Ну, адмирал говорит: "Как я оцениваю наш уровень сдерживания против Китая? Корабль медленно тонет. Он идет ко дну медленно, но он тонет, поскольку, по сути, они внедряют возможности в полевые действия быстрее, чем мы". То, что погружение происходит медленно, вряд ли может служить утешением. Поскольку "эти тенденции будут продолжаться", не будет иметь значения, "насколько хороши наши командиры или наше оборудование - нам их не хватит. И это очень краткосрочная проблема". Заметьте слова "краткосрочная проблема". Проблема более серьезная, чем хочет признать большая часть политического класса.
Адмирал Ричард отметил, что Америка сохраняет преимущество в подлодках - "возможно, единственное настоящее асимметричное преимущество, которое мы все еще имеем", - но даже она может исчезнуть, если США не ускорят темп, чтобы "решить наши проблемы с обслуживанием, начать новое строительство". Строительство трех быстроходных подлодок типа "Вирджиния" в год было бы хорошим началом.
Прошлогодние новости о том, что Китай испытал гиперзвуковую ракету, облетевшую весь мир и приземлившуюся дома, должны были вызвать больше тревоги, чем вызвали. Это означает, что Китай может подвергнуть угрозе любой город или объект США, и, возможно, не быть замеченным. Тот факт, что испытания застали США врасплох и что они превзошли гиперзвуковые возможности Америки, усугубляет ситуацию. То, как мы проиграли гиперзвуковую гонку Китая и России, заслуживает слушания в Конгрессе. "Раньше мы умели быстро двигаться, но потеряли это искусство", – добавил адмирал. Военные говорят "о том, как мы собираемся смягчить нашу предположенную возможную неудачу", чтобы поставить новые баллистические подлодки, бомбардировщики или оружие большой дальности, вместо того, чтобы сформулировать вопрос иначе: "Что для этого нужно? Деньги? Люди? Вам нужны авторитеты?". Вот "как мы попали на Луну в 1969 году".
Рассказывая общественности о слабых сторонах вооруженных сил США, вы рискуете побуждать врагов использовать их. Но больший риск сегодня заключается в слепом самодовольстве, пока Китай не вторгнется на Тайвань или не совершит других действий, которые нанесут ущерб интересам или союзникам США, поскольку Пекин считает, что США ничего не могут с этим поделать.
Редакция Wall Street Journal.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо ви думаєте що це суто американська проблема - то помиляєтесь. В Британії голова рекрутингового офісу RAF подала у відставку на знак протесту проти, на її думку, незаконного розпорядження брати більше жінок і чорних у пілоти винищувальної авіації і відсівати більш здібних і спроможних кандидатів тільки тому що вони білі чоловіки.
Ліберасти перетворюють в лайно все до чого торкаються.
Очі відкрий, Китай країна банкрот перед світовими банками, кредити віддавати нічим,
взятий курс на закручування гаєк. Друга економіка, цирк.
Трамп майбутній президент це така лякалочка від ліберастів. Жупел, як казав Бланк-Ленін. Верхівка слонів не така дурна, щоб вступити в ту ж купу лайна.
Йди по адресі руцкого корабля блажений подоляцький клоун )
Був би у тебе розум, ти б знав що капітани піводок це не інтелектуали, а люди зі стальною волею які стійки до стресів. Про великі мізки там нічого немає.
Іди по адресі русколго корабля блажений, другий раз вже кажу.
Ти на Місяць з Аполоном не літав як дублер Армстронга случаєм ? 😆
Клоун.
Какой смысл китайцам воевать?! Чтобы лишить себя рынков сбыта и пропитания для миллиарда с лишним узкоглазых?!
і не втручатися в реальну війну в Європі яка триває восьмий рік.
ТТак что все большие ракеты это ради сдерживания, чтоб не бомбили территорию Китая, а боевые действия будут вестись в третьих странах.
Проти маленького Тайваня вони готові воювати, бо колись була їх територія, проти сильної держави ні, бо у випадку програшу ********* лице, а на Сході загубити лице це чи не смерть.
Китай отвоевывает Тайвань, получает крупнейшего производителя микропроцессоров и контроллеров с технологиями. Китай помогает Сев Корее победить Южную. Как думаете, это повлияет на мировую экономику? А я могу продолжать....
Окремим прикладом використання Росією ботів у https://uk.wikipedia.org/wiki/Twitter Twitter , що впливали на політичні вподобання громадян інших держав був акаунт «@TEN_GOP», котрий був дуже помітним «голосом» у американських правих, за яким стежили понад 130 000 осіб, а деякі помічники Трампа робили репости його записів під час передвиборчої кампанії. Коли діяльність цього облікового запису була призупинена у липні 2017 року, то в мережі навіть почалися протести американських правих радикалів, не згодних із закриттям акаунту. Але вже в жовтні Twitter підтвердив, що акаунт «@TEN_GOP» був фейковим і керувався російським оператором, пов'язаним із так званою «фабрикою тролів» в Санкт-Петербурзі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0#cite_note-29 [29]
Ольгінські тролі також втрутились у перебіг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_2016 президентських виборів 2016 року в США .
В лютому 2018 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення на адресу «Агенства інтернет-досліджень» у змові проти Сполучених Штатів та втручанні у вибори 2016 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0#cite_note-30 [30] ." - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96_%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_2016 До речі, хто там щойно той Твітер купив і по-новому мете?
Україні багато не треба - вистачить і розконсервованої військової техніки на гіпер великих військових складах Америки. Абрамси хоча б першого покоління, старі Ф15, 16, Бородавочніки,
та інша техніка.
Най будуються нові човни, літаки і ракети, кашу маслом не зіпсуєш.
Все то укріпить НАТО, а Україні ж скоро до НАТО вступати?
Китай тонет, это из оперы Запад загнивает и Киев за три дня.
"Как я оцениваю наш уровень сдерживания против Китая? Корабль медленно тонет. Он идет ко дну медленно, но он тонет, поскольку, по сути, они внедряют возможности в полевые действия быстрее, чем мы".
То есть Америка не успевает за Китаем, а не наоборот.
"То, что погружение происходит медленно, вряд ли может служить утешением. Поскольку "эти тенденции будут продолжаться", не будет иметь значения, "насколько хороши наши командиры или наше оборудование - нам их не хватит."
Конечно перевод так себе, вот люди и путаются. Адмирал только одного не сказал: Китай уже начал войну на территории Украины руками рашки. Они методично истощают силы США и их союзников. И когда все вроде вздохнут свободно, когда раша проиграет - вот тут в игру вступит Китай открыто, как дежава. Будет ли готова Америка к этому? Ну я думаю, что они знают об этом и готовятся к этому. А кто будет готов а кто нет - время покажет.
Теперь этот организм попытался изложить свои мысли, но ввиду своей чрезвычайной тупости и глупости, впрочем как и сам Трамп и все трамписты - у него это не получилось. Набор бессвязных предложений)) Друг Киссинджера, тот такой же припизжженый и прибитый ватой олигофрен)
Си цзинь пинь это прекрасно понимает ,он умнее пуйла и не рыпнется первым никогда.И Расеи помогать военкой не будет.
Китай экономически зависим полностью от Запада а в Параши если и есть пара звуковых ракет то толку от них у США прямо сейчас есть все возможности без яо конвенциональным оружием стиреть все что связаны с военкой на територии рассеи....они с тихоокеанских караблей скручивают ПВО шоб на ЧР прикрутить у них ничего нет чтобы отразить атаку ,они бессильны против Америки.
Чушь. Разумеется своя армия в приоритете, но помощь Украине смело можно увеличить вдвое и тогда на фоне триллиона на свою армию, возникнет 100 миллиардов на ВСУ. Т.е. 10 процентов АЖ...
Но повторяю суть в том, что ВСУ уже имели готовую армию на момент начала конфликта, с массой техники, одних танков было больше 1000, бмп-бтр больше 2000, самолетов и вертолетов под 200 штук, а там голые жопы были в Афгане, потому они туда и погнали столько джипов, грузовиков и хамвишек.
Что до результата? А результат такой потому, что солдаты и офицеры отказались воевать и точка.
Никакого военного поражения талибы им не нанесли, только США убрали свой войска, как афганская армия сдалась.
А у нас что? А у нас никакой американской армии не принимает участия в боевых действиях вообще, а ВСУ сражается и отвоевывает потерянные территории. Ферштейн?
Короче имхо, ты тролль )
~~~~~~~~~~~~~~~~
Строительство трех быстроходных подлодок типа "Вирджиния" в год было бы хорошим началом.
Теж саме і з Росією.