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Новости Война
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Швейцария не дала снаряды Украине. Если нападут на нас, может и нам не даст, - депутат Бундестага Штрак-Циммерман

циммерман,штрак

В парламенте Германии призвали пересмотреть цепочки поставок боеприпасов из-за позиции Швейцарии, которая отказывается передать Украине снаряды к зенитным установкам Gepard, обосновывая это своим статусом нейтральной страны.

Об этом пишет немецкое издание Zelt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала сделать выводы в связи с запретом Швейцарии на поставку зенитных боеприпасов в Украину.

"Германия больше не может – как в случае со швейцарскими боеприпасами для Gepard – ставить себя в зависимость", – заявила Штрак-Циммерман.

Она подчеркнула, что отказ Швейцарии передавать боеприпасы, необходимые в кризисных зонах, может угрожать национальной безопасности Германии.

"Что на самом деле произойдет, если Германия или одна из стран НАТО подвергнутся нападению, а боеприпасы, произведенные в Швейцарии, не будут доставлены из-за этого "нейтралитета"?", – спросила Штрак-Циммерман.

Читайте также: Швейцария снова не позволила Германии реэкспортировать Украине боеприпасы

Штрак-Циммерман отметила, что Бундесвер получает из Швейцарии боеприпасы также и для своей системы зенитного вооружения Mantis, боеприпасы для основного вооружения боевой машины пехоты Puma и для боевых самолетов Tornado и Eurofighter.

"С точки зрения политики безопасности мир изменился с 24 февраля, и Германия должна немедленно проверить соответствующие маршруты доставки при заказе боеприпасов и при необходимости – изменить или скорректировать их", – заявила она.

Зенитные установки Gepard, выведенные из эксплуатации Бундесвером и переданные Украине, оснащены спаренной 35-мм пушкой швейцарского производителя вооружений Oerlikon. Производитель оружия и боеприпасов теперь принадлежит Rheinmetall.

В начале июня Швейцария впервые отклонила экспортный запрос федерального правительства Германии на поставку около 12 400 снарядов для Gepard.

Автор: 

Германия (6979) оружие (10222) Швейцария (613)


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Топ комментарии
+25
Якщо Швейцарія нейтральна то нахрена вона зброю виробляє? Дуже добре пристроїлись. Самі сидять під зонтиком НАТО і тіпа нЄйтральниЄ...
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06.11.2022 16:10
+17
Европа.--це такий собі бюргер в окулярах..такий пухленький ,в кріслі з столом, на столі ковбаска і пивко..і махає папірцем, то про домовленності ,то проперемир'я. А на зустріч летить з озвірілими ,голодними очами кацап з кулеметом,який не тільки пограбує все ,а і згвалтує його жінку ,вб'є дітей,насерере, і спалить все до тла.
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06.11.2022 16:14
+15
Для кацапії нейтралітету не існує, нападуть на німців,нападуть і на інших.
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06.11.2022 15:58
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Для кацапії нейтралітету не існує, нападуть на німців,нападуть і на інших.
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06.11.2022 15:58 Ответить
Европа.--це такий собі бюргер в окулярах..такий пухленький ,в кріслі з столом, на столі ковбаска і пивко..і махає папірцем, то про домовленності ,то проперемир'я. А на зустріч летить з озвірілими ,голодними очами кацап з кулеметом,який не тільки пограбує все ,а і згвалтує його жінку ,вб'є дітей,насерере, і спалить все до тла.
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06.11.2022 16:14 Ответить
Подивилась на себе в дзеркалі. Худа,ковбаски не їм, пиво рідко і без окулярів. Час показав,що Німеччина реально допомагає Україні. При загрозі і Україна допоможе Німеччині. Бережіть себе
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06.11.2022 16:41 Ответить
Wonderful reply. Thank you for all your help to Ukraine!
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06.11.2022 16:57 Ответить
так ви ж не німкиня..і не в якомусь там,поколінні европейка..
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06.11.2022 17:41 Ответить
А ви теперішніх європейців бачили?
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06.11.2022 18:38 Ответить
а вы какое отношение имеете к германии и европе???
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06.11.2022 23:28 Ответить
У мене просто і прапорець і паспорт відповідає жителю Європи і уже дуже давно.
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07.11.2022 07:31 Ответить
Может такой флеш Моб поможет - призвать всех забрать деньги из швейцарских банков
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06.11.2022 15:58 Ответить
ну ви і сказанули...
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06.11.2022 16:02 Ответить
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06.11.2022 16:27 Ответить
Мама родная! Вы хорошо себя чувствуете?
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06.11.2022 16:23 Ответить
А що у Вас гроши в швейцарскому банку . Чи просто в банці ??? 🤣🤣
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06.11.2022 16:26 Ответить
Біда в тому, що тим, у кого гроші в швейцарських банках, нічого не загрожує. А тим, чиє життя в небезпеці, нема чого забирати з швейцарських банків.
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06.11.2022 16:48 Ответить
а Шольц ліпший? то даєм, то не даєм ,то осінню, то весною на другий рік.то танків нема, то гаубиць то ще якої хєрні бракує..
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06.11.2022 15:59 Ответить
А за Ізраїль що скажеш?
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06.11.2022 16:01 Ответить
Зємля обітованная
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06.11.2022 16:03 Ответить
Швейцарія - одна з небагатьох країн Європи (здається, ще Швеція), яка не брала участі у двох світових війнах. Сподіваються у третій теж пропетляти.
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06.11.2022 16:02 Ответить
Одна лише назва чого варта...
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06.11.2022 16:10 Ответить
Це як сказати. Під час другої світової війни швейцарська промисловість і аграрний сектор на всю працював на нацистів, в швейцарських госпіталях лікували німецьких військових, через територію Швейцарії курсували ешелони з німецькими вантажами, в тому числі з військовополоненими і в'язнями концтаборів, швейцарські банки приймали на зберігання нацистські капітали. Так що Швейцарія була фактично союзником гітлерівців.
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06.11.2022 16:23 Ответить
Ага. Много кто держал деньги в банках Швейцарии, включая СССР И США в годы войны. В https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1940 году на территории Швейцарии были организованы первые лагеря для интернированных французских солдат, а также https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5 поляков из числа подразделений, сражавшихся в рядах французской армии. В дальнейшем лагеря пополнялись в основном за счёт бежавших из германских концлагерей пленных солдат антигитлеровской коалиции и итальянцев, не пожелавших после падения режима https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Муссолини сотрудничать с нацистами. Кроме того, там же находилось некоторое количество английских и американских лётчиков, чьи самолёты были подбиты над Германией и смогли дотянуть до швейцарской территории.
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06.11.2022 16:36 Ответить
Гроші в Швейцарії дійсно хто тримав, але майже ніхто не взяв на зберігання гроші і цінності, конфісковані нацистами у вбитих ними євреїв. Швейцарія не погребувала таким заробітком, після війни були скандали і судові позови від родичів жертв.
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06.11.2022 18:09 Ответить
Было. Как было и то, что советская власть конфисковывала и забирала себе продовольствие в украинских селах, оставляя людей умирать. Союзники сожгли Дрезден со всем цивильным населением. Много еще что было. Я уже привел сведения, что с 1940 года Швейцария переховувала сбежавших об гитлеровцев пленных, итальянских солдат, английских и американских летчиков, советских военнопленных. Это к тому, что мир не состоит из черно белой картинки- вот эти "хорошие", эти "плохие".
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06.11.2022 19:59 Ответить
евреев она тоже переховувала ???? расскажите им, может они посмеются ?
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06.11.2022 23:30 Ответить
Если есть желание просветится на сей счет, можно начать со статьи в Википедии "Швейцария в годы мировых войн". Там очень много инфрмации по данному и смежных вопросах.
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07.11.2022 02:01 Ответить
Я читал, что с немцами договаривались, чтобы они освободили группу евреев (были разные случаи - и о детях, и даже о евреях из богатых семей, за которых платили выкуп), обмен шел под эгидой Красного креста с переправкой освобожденных в Швейцарию. К сожалению, не могу сказать, сколько таких обменов реально удалось провести.
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07.11.2022 13:34 Ответить
Швейцария уже 300 лет как нейтральная страна. Но нейтральная не потому, что только ей так хочеться, а потому, что ее нейтралитет признается другими странами и СССР И Третьим Рейхом и США. И сегодня ничего не изменилось.
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06.11.2022 16:27 Ответить
мы тоже были нейтральными.... Кацапов это остановило???
это бред, как ты себя называешь.
если кому-то захочется, от нейтральности не останется ничего
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06.11.2022 23:31 Ответить
Тут ключевое "если кому то захочеться". Так вот Щвейцария все и делает для того, что бы никому не захотелось и всем было выгодно иметь нейтральную страну. Если для сохранения этого статуса в глазах рф, надо бортануть Украину-запросто!
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07.11.2022 01:57 Ответить
Швеція- формально так, бо поставляти руду Кайзеру для Рейнметал і бути при цьому головним постачальником, це приблизно як французькі матриці для тепловізорів рашиських Т-72 б3. Або ізраільські ліцензії на дрони, якими рашистів фактично озброїли.
Воно ніби і нейтрально, і не дуже насправді
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06.11.2022 17:25 Ответить
Хоть одна людина ,,щось приємне висловила ,за цей день , поміж зеленого лайна
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06.11.2022 16:09 Ответить
Дякую Вам, пані Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
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06.11.2022 17:47 Ответить
Якщо Швейцарія нейтральна то нахрена вона зброю виробляє? Дуже добре пристроїлись. Самі сидять під зонтиком НАТО і тіпа нЄйтральниЄ...
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06.11.2022 16:10 Ответить
Щоб було чим захищатися самим !
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06.11.2022 16:14 Ответить
Від кого? В них кацапів по сусідству немає.
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06.11.2022 16:18 Ответить
От кого надо.
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06.11.2022 17:27 Ответить
Не смеши. Призводит для продажи. Швейцария один из основных мировых производителей вооружений. Да и армия у Швейцарии есть.
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06.11.2022 16:29 Ответить
Я не казав шо в них армії немає. Якщо вона продає зброю то яка їй різниця кому продавати? Хто на на неї може накласти санкції за те шо вона продасть Україні зброю?
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06.11.2022 16:32 Ответить
Це хитрожопа політика
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06.11.2022 16:40 Ответить
Всі вони там хитрожопі. Приклад друга світова. Не буду зараз в подробиці вдаватись, бо налетять на мене тут зараз і праві і ліві
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06.11.2022 17:08 Ответить
Дело не в санкциях. Это только желание самой Швейцарии. Возможно тут играет та же мысль-"мы публично декларириуем, что мы нейтральны, признавайте и вы нас такими..." Они далеко, над ними не каплет.
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06.11.2022 16:45 Ответить
Тут мабуть грає роль те шо там дуже багато кацапсячого бабла в їхніх банках лежать і вони на них заробляють нєхілий гешефт даючи іншим ці гроші в кредит. От тут я це розумію.
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06.11.2022 17:04 Ответить
Зброя виготовляється та продається для бойових дій, а не для зберігання! Тому позиція швейцарії дещо дивна
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06.11.2022 16:47 Ответить
Для вас "дивна", ви ж не голова уряду Швейцарії.
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06.11.2022 16:48 Ответить
якщо виробляти на продаж, наприклад зенітки,але без набоїв,то який довбень це купуватиме?
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06.11.2022 17:18 Ответить
Ображатися можна, наприклад , на Угорщину , бо Швейцарія нам допомагає ,
а от єдиним напрямком для образ і огиди є ресей *********** і кремлівські гноми
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06.11.2022 16:13 Ответить
Ей помогут все.
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06.11.2022 17:29 Ответить
О! Начинается мыслительный процесс Правильными вопросами немцы начали задаваться
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06.11.2022 16:18 Ответить
Якщо поміркувати, то знявши з "Гепарда" гармату і вбивши нею (як булавою) росгвардійця, Швейцарія перестає бути нейтральною
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06.11.2022 16:54 Ответить
А все тому що Європа не об'єднана має протилежні думки і все це негативно може відобразитись в майбутньому
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06.11.2022 16:47 Ответить
Это внезапно называеться плюрализм мнений. Та самая демократи.
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06.11.2022 17:30 Ответить
Проще было не спрашивать, а просто отправить в Украину.
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06.11.2022 16:54 Ответить
як виробництво і продаж зброї корелюється з нейтральним статусом Швейцарії? Може тоді слід обмежитись сирами, годинниками і банками?
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06.11.2022 16:55 Ответить
Десь читав, що європейці ненавидять австріяк, за їх пиху, продажність та інше... але коли пізнаєшь швейцарця, австріяк здається дуже доброю людиною.
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06.11.2022 16:56 Ответить
Позабирати в них усе виробництво зброї, або не купувати , якщо воно питомо їхнє- хай смокчуть свою «нейтральність», суки зажирівші
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06.11.2022 17:08 Ответить
Вона не сказала не наголосила на одній, але на самій важливій обставині: нині Україна воює з касапами за незалежність Німеччини від касапів, і навіть за незалежність Швейцарії.
Не всім їм ще доходить це...
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06.11.2022 17:12 Ответить
«Х... дадим лучше сами съедим». Козі зрозуміло, що ні Швецарія, ні Німеччина кацапії не боїться. Сама Німеччина навіть у сні не уявляє як вона, країна НАТО воює з кацапстаном 35мм снарядами. Це все грьобана політика. Хай працюють дипломати.
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06.11.2022 17:19 Ответить
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06.11.2022 17:34 Ответить
За 8 місяців німці могли й самі налагодити виробництво тих 35 мм снарядів. Це ж не щось унікальне.
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06.11.2022 17:35 Ответить
А ми самі змогли б налагодити?
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06.11.2022 17:44 Ответить
за 8 місяців не змогли б - рік на те щоб парламент в новий бюджет заклав гроші на держзамовлення, після цього виробнику рік щоб замовити і отримати комплектуючіі та ще рік виробнику комплектуючих замовити і отримати сировину. А оскільки Гепарди зняті з озброєння то ніхто цього робити не буде
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06.11.2022 19:04 Ответить
Mantis... Тобто ********** для німецького C-ram роблять в Швейцарії? Це дуже хреново.
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06.11.2022 17:35 Ответить
Так депутат, чи депутатка, чи депутатчиня? Якщо не знаєш повного імені, то по фото хєр розбереш, хто воно. А взагалі вона права - своє треба мати, а не асфальт
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06.11.2022 17:43 Ответить
На каждого жителя Швейцарии приходится 7 единиц оружия включаЯ крупнокалиберные пулеметы..то вам не совковый концлагерь...
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06.11.2022 17:54 Ответить
защитит их это, если кацапам вздумается скинуть на них парочку кинжалов??
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06.11.2022 18:06 Ответить
с добрым утром, Германия! мы рады, что вы стали что-то понимать
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06.11.2022 18:07 Ответить
Вже дістало це бла бла бла. Якщо треба, то все робиться тихо і без афішування. Мовчки передали і ніхто не знає. Задовбали цими демагогіями, що ЄС що США
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06.11.2022 18:17 Ответить
100%
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06.11.2022 18:43 Ответить
Деньги то берут и держат анонимно, вот и снаряды могут онанимно дать.
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06.11.2022 19:13 Ответить
А нахіба ви той Гепард робили під чужі набої? Клепки не вистачило чи тільки для парадів?
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06.11.2022 19:40 Ответить
Ну как воспринимать политиков других стран? Если они считаются умными людьми, преводсходящими интеллектом над остальным народом, но в то же время не видят что русня мобилизует бомжей, зеков, наркоманов, алкашей, вчерашних школьников. Которых ВСУ крошит как падаль. При этом рашка остается без особой защиты на своей территории. Они боятся продолжения. Мы тоже боялись или боимся, но качество их армии можно определить как - "говно". И нам пришлось бороться с количеством, в то время когда руснявые пропагандисты угрожают всему миру ядерными атаками. Все ссут затнуть раз и навсегда империю зла. И по этому их слова кажутся нелепыми. Ведь в украинцев даже в тексте гимна есть слова : -"Душу й тіло ми положим за нашу свободу!"
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07.11.2022 04:58 Ответить
 
 