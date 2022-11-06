Швейцария не дала снаряды Украине. Если нападут на нас, может и нам не даст, - депутат Бундестага Штрак-Циммерман
В парламенте Германии призвали пересмотреть цепочки поставок боеприпасов из-за позиции Швейцарии, которая отказывается передать Украине снаряды к зенитным установкам Gepard, обосновывая это своим статусом нейтральной страны.
Об этом пишет немецкое издание Zelt, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала сделать выводы в связи с запретом Швейцарии на поставку зенитных боеприпасов в Украину.
"Германия больше не может – как в случае со швейцарскими боеприпасами для Gepard – ставить себя в зависимость", – заявила Штрак-Циммерман.
Она подчеркнула, что отказ Швейцарии передавать боеприпасы, необходимые в кризисных зонах, может угрожать национальной безопасности Германии.
"Что на самом деле произойдет, если Германия или одна из стран НАТО подвергнутся нападению, а боеприпасы, произведенные в Швейцарии, не будут доставлены из-за этого "нейтралитета"?", – спросила Штрак-Циммерман.
Штрак-Циммерман отметила, что Бундесвер получает из Швейцарии боеприпасы также и для своей системы зенитного вооружения Mantis, боеприпасы для основного вооружения боевой машины пехоты Puma и для боевых самолетов Tornado и Eurofighter.
"С точки зрения политики безопасности мир изменился с 24 февраля, и Германия должна немедленно проверить соответствующие маршруты доставки при заказе боеприпасов и при необходимости – изменить или скорректировать их", – заявила она.
Зенитные установки Gepard, выведенные из эксплуатации Бундесвером и переданные Украине, оснащены спаренной 35-мм пушкой швейцарского производителя вооружений Oerlikon. Производитель оружия и боеприпасов теперь принадлежит Rheinmetall.
В начале июня Швейцария впервые отклонила экспортный запрос федерального правительства Германии на поставку около 12 400 снарядов для Gepard.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это бред, как ты себя называешь.
если кому-то захочется, от нейтральности не останется ничего
Воно ніби і нейтрально, і не дуже насправді
а от єдиним напрямком для образ і огиди є ресей *********** і кремлівські гноми
Не всім їм ще доходить це...