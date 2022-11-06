Чехия поддерживает создание спецтрибунала над высшим руководством РФ за военные преступления в Украине, - глава МЗС Липавский
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался за создание спецтрибунала над высшим руководством России за военные преступления, совершенные в Украине.
"Чехия - среди стран, которые выступают за создание специального трибунала для суда над высшим политическим руководством России за преступления в Украине. Любые политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны. Сейчас не время говорить о мире. Россия понимает только силу... Если мы хотим безопасности - должны действовать правила, и мы должны обеспечивать их выполнение на международном уровне", - заявил Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Он добавил, что не мог бы представить себя в правительстве, которое бы не поддерживало Украину.
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Звичайно є інший варіант, відступити щоб зберегти всі війська (віддати навіть Крим, щоб Україна не мала мотиву наступати далі і була загружена перетравлюванням територій, внутрішніми політичними ігрищами та іншим), вбити всіх урапатріотів в рф, і перетворити рф в Іран протиставляючи себе НАТО.
Буде такий суд як над Януковичем -заочно бо його ніхто не видав.