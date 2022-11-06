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Новости Война
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Чехия поддерживает создание спецтрибунала над высшим руководством РФ за военные преступления в Украине, - глава МЗС Липавский

путін

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался за создание спецтрибунала над высшим руководством России за военные преступления, совершенные в Украине.

"Чехия - среди стран, которые выступают за создание специального трибунала для суда над высшим политическим руководством России за преступления в Украине. Любые политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны. Сейчас не время говорить о мире. Россия понимает только силу... Если мы хотим безопасности - должны действовать правила, и мы должны обеспечивать их выполнение на международном уровне", - заявил Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он добавил, что не мог бы представить себя в правительстве, которое бы не поддерживало Украину.

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Автор: 

россия (95660) Чехия (1710) трибунал (270) военные преступления (1437) Липавский Ян (89)


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Топ комментарии
+6
гарний посил нео-кацапо-фашистам...мвродерам та гвалтівникам - невідворотність покарання....
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06.11.2022 16:58
+4
проти -лука мудіщев сі і інші *********
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06.11.2022 16:45
+2
Створення воєнного трибуналу це добре. Але питання хто буде цей трибунал виконувати? Невже хтось думає що путіна чи ще когось із влади здадуть до ГААГИ? Суд може відбутися але ці особи на даний час є недосяжними .
Буде такий суд як над Януковичем -заочно бо його ніхто не видав.
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06.11.2022 16:59
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проти -лука мудіщев сі і інші *********
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06.11.2022 16:45 Ответить
Мда,для ботоксного краще втопитися чим судитися,сухим не вийде.
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06.11.2022 16:50 Ответить
Просто пропасти. Стати іншою людиною. Але це значить відмовитись від влади...

Звичайно є інший варіант, відступити щоб зберегти всі війська (віддати навіть Крим, щоб Україна не мала мотиву наступати далі і була загружена перетравлюванням територій, внутрішніми політичними ігрищами та іншим), вбити всіх урапатріотів в рф, і перетворити рф в Іран протиставляючи себе НАТО.
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06.11.2022 17:30 Ответить
Нехай він просто здохне,повіситься, отруїться, застрелиться просто зникне з лиця Землі. Він не має права на життя
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06.11.2022 18:41 Ответить
Ви вірите що той хто сидить за таким довгим столом, із людьми зустрічається лише за броньованим стіклом наважиться на самогубство?
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06.11.2022 18:45 Ответить
гарний посил нео-кацапо-фашистам...мвродерам та гвалтівникам - невідворотність покарання....
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06.11.2022 16:58 Ответить
Створення воєнного трибуналу це добре. Але питання хто буде цей трибунал виконувати? Невже хтось думає що путіна чи ще когось із влади здадуть до ГААГИ? Суд може відбутися але ці особи на даний час є недосяжними .
Буде такий суд як над Януковичем -заочно бо його ніхто не видав.
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06.11.2022 16:59 Ответить
БЕШЕННОГО ТЕРРОРИСТА - ШАКАЛА - Утилизируют Он давно переплюнул Гитлера и Усаму бен Ладена ‼️Взлетел в воздух его самолёт -УНИЧТОЖАЙТЕ‼️ПОЧЕМУ ВЫ ДОПУСКАЕТЕ ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ ⁉️УБЕЙТЕ ПУТЛЕРА И ЕГО ПОСОБНИКОВ , остальные мрази заткнутся и будут , как сурки
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06.11.2022 17:55 Ответить
Это всё слова. Как там в "праституции" недоимперии сказано, что президента, каких бы дров он не наломал, привлекать к уголовной ответственности нельзя. Неужто не найдутся спецы в мире, которые не оттрибуналят х..йла с дружками в сторону кобзона!
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06.11.2022 17:15 Ответить
На жаль, трибунал, то на десятки років.
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06.11.2022 17:15 Ответить
Глубоко несчастна та страна,что на соседей нападает..., кажись Пьер Боаст так казав...
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06.11.2022 17:30 Ответить
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06.11.2022 17:39 Ответить
На лаві підсудних мають крім пуйла бути всі його ************ і "журналісти".
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06.11.2022 19:12 Ответить
 
 