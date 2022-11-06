Телеграм-каналы разогнали панику об эвакуации из Ривненской области. Оснований для этого нет, все спокойно, - ОВА
Глава Ривненской ОВА Виталий Коваль призывает доверять только официальным источникам информации.
Об этом он написал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Коваля, ситуация на севере Ривненской области и дальше спокойная. Изменений на государственной границе не наблюдается.
"Как всегда наши бойцы – ВСУ, ТрО, добровольцы – в полной готовности и хорошем моральном духе. Время от времени телеграм-каналами распространяются предположения об эфемерных угрозах нападения со стороны Беларуси. В частности сегодня. Но оснований для них – нет. Доверяем только официальным источникам информации", - отметил Коваль.
Добавим, что сегодня, 6 ноября, отдельные Telegram-каналы призвали горожан к временной эвакуации. К примеру, военный Валерий Маркус обратился к жителям Ривненской области и северо-восточной Волынской области съездить "отдохнуть" на ближайший месяц.
"Кто проживает в северо-западной части Ривненской области и северо-восточной Волынской области, на ближайший месяц рекомендую куда-то уехать отдохнуть. Когда все будет хорошо, спокойно себе вернетесь", - написал Маркус.
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А ще він користувач твіттера, а там хитрими методами систематично зомбують до фанів Зе та цькують фанів Пе. Як наслідок він став таким собі зеботом, хоча по факту реальна людина військовий що керує батальйоном.
Ну. Уклав договір з сатаною. Був звичайний військовий - поставили керувати вище, просувають. А натомість - відробляэ медійно, як зе-бот. Людина душу продала дьяволу. Ото й все.
Часом не ФСБешному агенту Дурову? Що з цього приводу думає бравий «розвідник» буданов?
А я просто нагадую коментар:
P.S. Це не значить що все треба бігти. Ще не час і може нічого не буде. Це лиш значить що якщо про це заявлять (знаючі люди (якісь військові з цього напрямку)) то треба бути готовим за 2-3 дня максимум поїхати кудись до родичів щоб не ризикувати.
Ще з приводу вищенаведеного товарища, можна пригадати, як він в одному з етерів заявляв про те, що украінці "не доросли" до того, щоби вільно мати короткоствольну нарізну зброю (не кажучи вже за автоматичну). Це при тому, що якби украінці іі мали, то, з великою ймовірністю, касапи б сюди суватися побоялися, пам`ятаючи той же таки Афганістан і те, як вони проти голих-босих моджахедів з гвинтівками сторічноі давнини обісралися.
А знаєте чому? Бо пістолети дають поліцейським право спочатку стріляти, а потім говорити. Так саме пістолет є виправданням для поліцейського відкривати вогонь на ураження за бажанням лівої п'ятки. Поліцейський може вас застрелити, а потім сказати що ви не виконували команди і йому привиділось чи він подумав що у вас в руці малий пістолет якого просто було не видно, а тому він отримує законне право вас застрелити (в країнах де короткоствол заборонений цього права НЕМАЄ).
Так ось щоб кацапи до нас не сунулись нам треба щоб у кожного дома були мінімум штурмові гвинтівки. Тобто та зброя яку у випадку вашої мобілізації вам видають у воєнкоматі має збергіатись не хз де, а у вас дома. І ви маєте кожен рік проходити з нею вишколи та навчання як в Швейцарії. Купувати собі до неї обвіс та інші понти.
Саме роздача автоматів в Києві всім бажаючим до біса налякали кацапню і заставили її звідти втекти.
І на рахунок офіцерів... Маркус не радянський офіцер. У нього натовське звання (при чому саме можливе найвище) із зовсім іншої лінійки. По факту він відповідає за тактику та виконання поставленого завдання.
Зараз не лютий. Ми будемо знати і самі військові скажуть коли та навіть можливо вдарять превентивно.
@flaming_mace
·
https://twitter.com/flaming_mace/status/1588610801782657025 4 ****.
В ответ
https://twitter.com/ArmiyaMovaVira @ArmiyaMovaVira
Якщо буде реальна загроза, наше населення буде попереджено, Маріуполь, 17 лютого 2022.
https://twitter.com/i/status/1588610801782657025
Якщо подивитись на вибудовані сили противника в Білорусі, то виглядає досить тривожно.
Телеграм зпт ты длб тчк