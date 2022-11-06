Телеграм-каналы разогнали панику об эвакуации из Ривненской области. Оснований для этого нет, все спокойно, - ОВА

Глава Ривненской ОВА Виталий Коваль призывает доверять только официальным источникам информации.

Об этом он написал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Коваля, ситуация на севере Ривненской области и дальше спокойная. Изменений на государственной границе не наблюдается.

"Как всегда наши бойцы – ВСУ, ТрО, добровольцы – в полной готовности и хорошем моральном духе. Время от времени телеграм-каналами распространяются предположения об эфемерных угрозах нападения со стороны Беларуси. В частности сегодня. Но оснований для них – нет. Доверяем только официальным источникам информации", - отметил Коваль.

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Добавим, что сегодня, 6 ноября, отдельные Telegram-каналы призвали горожан к временной эвакуации. К примеру, военный Валерий Маркус обратился к жителям Ривненской области и северо-восточной Волынской области съездить "отдохнуть" на ближайший месяц.

"Кто проживает в северо-западной части Ривненской области и северо-восточной Волынской области, на ближайший месяц рекомендую куда-то уехать отдохнуть. Когда все будет хорошо, спокойно себе вернетесь", - написал Маркус.