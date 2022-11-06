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Новости Война
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Телеграм-каналы разогнали панику об эвакуации из Ривненской области. Оснований для этого нет, все спокойно, - ОВА

віталій,коваль

Глава Ривненской ОВА Виталий Коваль призывает доверять только официальным источникам информации.

Об этом он написал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Коваля, ситуация на севере Ривненской области и дальше спокойная. Изменений на государственной границе не наблюдается.

"Как всегда наши бойцы – ВСУ, ТрО, добровольцы – в полной готовности и хорошем моральном духе. Время от времени телеграм-каналами распространяются предположения об эфемерных угрозах нападения со стороны Беларуси. В частности сегодня. Но оснований для них – нет. Доверяем только официальным источникам информации", - отметил Коваль.

Читайте также: Причин для разговоров об эвакуации из Киева пока нет. Готовимся к разным вариантам, - КГГА

Добавим, что сегодня, 6 ноября, отдельные Telegram-каналы призвали горожан к временной эвакуации. К примеру, военный Валерий Маркус обратился к жителям Ривненской области и северо-восточной Волынской области съездить "отдохнуть" на ближайший месяц.

"Кто проживает в северо-западной части Ривненской области и северо-восточной Волынской области, на ближайший месяц рекомендую куда-то уехать отдохнуть. Когда все будет хорошо, спокойно себе вернетесь", - написал Маркус.

Автор: 

Ровно (530) эвакуация (2080) паника (45) фейк (679) Маркус Валерий (30) Волынская область (996) Ровенская область (1237)


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Топ комментарии
+10
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06.11.2022 17:15
+5
Буржуйка Порошенка

@flaming_mace

·

https://twitter.com/flaming_mace/status/1588610801782657025 4 ****.

В ответ

https://twitter.com/ArmiyaMovaVira @ArmiyaMovaVira

Якщо буде реальна загроза, наше населення буде попереджено, Маріуполь, 17 лютого 2022.

https://twitter.com/i/status/1588610801782657025
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06.11.2022 17:21
+5
поки не скажуть про це в розвідці США або Великобретанії можна спати спокійно.ні Маркусам ні Подолякам з Арахаміями віри нема
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06.11.2022 17:28
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Вот что телега богопротивная делает!
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06.11.2022 17:07 Ответить
ананьев-это зэ-бот
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06.11.2022 17:08 Ответить
Не. Він звичайний військовий якого Зе підняв майже з "рядових" та зробив далі керівником новоствореного батальйону.

А ще він користувач твіттера, а там хитрими методами систематично зомбують до фанів Зе та цькують фанів Пе. Як наслідок він став таким собі зеботом, хоча по факту реальна людина військовий що керує батальйоном.
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06.11.2022 17:19 Ответить
маркус-ананьев - просто талановита на піар людина, кмітлива, медійна, з живим розумом.
Ну. Уклав договір з сатаною. Був звичайний військовий - поставили керувати вище, просувають. А натомість - відробляэ медійно, як зе-бот. Людина душу продала дьяволу. Ото й все.
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06.11.2022 17:58 Ответить
А тепер питання наскільки вигідна Зе заява про те щоб люди евакуювались із району РАЕС? А вона йому зовсім не вигідна. Тому не все так з Маркусом погано. Так відробляє посаду цькуванням Пе. Але і сам залишається як бачимо самостійним бо чесно я не повірю що йому з офісу сказали таке вкинути.
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06.11.2022 18:02 Ответить
А хто засновник і кому належить телеграм канал?
Часом не ФСБешному агенту Дурову? Що з цього приводу думає бравий «розвідник» буданов?
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06.11.2022 17:09 Ответить
не хтось а Валерій Маркус розганяє паніку,нещодавний фанат Зеленського

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06.11.2022 17:11 Ответить
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06.11.2022 17:15 Ответить
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06.11.2022 20:54 Ответить
козел
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06.11.2022 21:53 Ответить
Ти диви як точно описав напрямок Маркус... Як раз на РАЕС.

А я просто нагадую коментар:



P.S. Це не значить що все треба бігти. Ще не час і може нічого не буде. Це лиш значить що якщо про це заявлять (знаючі люди (якісь військові з цього напрямку)) то треба бути готовим за 2-3 дня максимум поїхати кудись до родичів щоб не ризикувати.
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06.11.2022 17:13 Ответить
у нас вже багато прикладів коли вищі офіцерські чини украінськоі арміі, котрі закінчували свого часу російські воэнні вищі учбові заклади, робили дуже суперечливі, контроверсійні заяви. нажаль.
Ще з приводу вищенаведеного товарища, можна пригадати, як він в одному з етерів заявляв про те, що украінці "не доросли" до того, щоби вільно мати короткоствольну нарізну зброю (не кажучи вже за автоматичну). Це при тому, що якби украінці іі мали, то, з великою ймовірністю, касапи б сюди суватися побоялися, пам`ятаючи той же таки Афганістан і те, як вони проти голих-босих моджахедів з гвинтівками сторічноі давнини обісралися.
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06.11.2022 18:07 Ответить
Я з ним згідний що ми не доросли до короткосволу. Я за те щоб у кожного дома була штурмова гвинтівка, кулемет, міномет і так далі включно із танком при бажанні, але щоб не було пістолетів.

А знаєте чому? Бо пістолети дають поліцейським право спочатку стріляти, а потім говорити. Так саме пістолет є виправданням для поліцейського відкривати вогонь на ураження за бажанням лівої п'ятки. Поліцейський може вас застрелити, а потім сказати що ви не виконували команди і йому привиділось чи він подумав що у вас в руці малий пістолет якого просто було не видно, а тому він отримує законне право вас застрелити (в країнах де короткоствол заборонений цього права НЕМАЄ).

Так ось щоб кацапи до нас не сунулись нам треба щоб у кожного дома були мінімум штурмові гвинтівки. Тобто та зброя яку у випадку вашої мобілізації вам видають у воєнкоматі має збергіатись не хз де, а у вас дома. І ви маєте кожен рік проходити з нею вишколи та навчання як в Швейцарії. Купувати собі до неї обвіс та інші понти.

Саме роздача автоматів в Києві всім бажаючим до біса налякали кацапню і заставили її звідти втекти.

І на рахунок офіцерів... Маркус не радянський офіцер. У нього натовське звання (при чому саме можливе найвище) із зовсім іншої лінійки. По факту він відповідає за тактику та виконання поставленого завдання.
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06.11.2022 18:24 Ответить
Типове ІПСО поєднаним з ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі.
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06.11.2022 17:13 Ответить
то що? по шашличкам?
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06.11.2022 17:16 Ответить
Будуть бігти, бо після 24 ніхто нікому вже не вірить....
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06.11.2022 17:16 Ответить
Не треба нікуди бігти. Просто треба бути готовим і мати куди чи до кого.

Зараз не лютий. Ми будемо знати і самі військові скажуть коли та навіть можливо вдарять превентивно.
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06.11.2022 17:23 Ответить
Осталось выяснить,кто этому дурачку сказал это озвучить
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06.11.2022 17:17 Ответить
Не переживайте ***** и бульбо фюрера, деза или правда, вас как епашили, так и будут епашить.
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06.11.2022 17:19 Ответить
Буржуйка Порошенка

@flaming_mace

·

https://twitter.com/flaming_mace/status/1588610801782657025 4 ****.

В ответ

https://twitter.com/ArmiyaMovaVira @ArmiyaMovaVira

Якщо буде реальна загроза, наше населення буде попереджено, Маріуполь, 17 лютого 2022.

https://twitter.com/i/status/1588610801782657025
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06.11.2022 17:21 Ответить
поки не скажуть про це в розвідці США або Великобретанії можна спати спокійно.ні Маркусам ні Подолякам з Арахаміями віри нема
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06.11.2022 17:28 Ответить
значит надо бежааааааать!
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06.11.2022 17:31 Ответить
Ми вже наслухались про безпідставну паніку починаючи з листопада минулого року.
Якщо подивитись на вибудовані сили противника в Білорусі, то виглядає досить тривожно.
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06.11.2022 17:38 Ответить
Телеграм-канальи.
Телеграм зпт ты длб тчк
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06.11.2022 17:44 Ответить
Хайпонути валєра вирішив. Слідуючим постом в телеграмі вже вибачається.
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06.11.2022 17:51 Ответить
Ще потрібно буде перевірити що він чи його родичі отримали за такий «хайп», а потім вже вирішувати, вибачати чи ні.
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06.11.2022 20:28 Ответить
Такой вброс уже был в Запорожье, а теперь погнали по всей стране....
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06.11.2022 18:44 Ответить
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06.11.2022 20:45 Ответить
 
 