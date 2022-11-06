Российские мобилизованные в Беларуси массово болеют и конфликтуют с белорусами, - ГУР
На территорию Беларуси продолжают поступать подразделения из РФ, которые преимущественно состоят из так называемых "частично мобилизованных" граждан. Их главная задача – подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск. Между тем, сами "чмобики" вынуждены жить в неприспособленных условиях. Преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время среди этих военнослужащих отмечается масштабная вспышка различных заболеваний. В основном это заболевание дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекции желудочно-кишечного тракта. В настоящее время масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из РФ.
В ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медицинских сотрудников на 230 общевойсковой полигон западного оперативного командования из РБ (обуз-лесновской). Вспышку заболеваний на нем также связывают с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения.
Также в Беларуси растет напряженность между военными двух государств. Многочисленные конфликтные ситуации связаны с прецедентами пренебрежительного отношения российских военных к белорусам. Военная полиция РБ не может сдерживать противоправное поведение россиян. В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами СРБ на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян относительно белорусов. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик. Количество прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси", - говорится в сообщении.
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Головою треба час від часу думать - корисно для життя!
Не лікується! Тільки приспати!
Между тем, по словам Марии, у Александра диагностирована прогрессирующая тугоухость и сниженное зрение. Мобилизованный носит очки с толстыми стеклами и слуховой аппарат, без них он практически ничего не видит и не слышит.
«Без очков плохо ориентируется, все расплывается, нет четкости, не видит лица людей вообще. Основное - это слух, он сильно снижен, Александр с трудом общается, переспрашивает все время команды командира в части», - рассказала Мария....
А інший білорус (гомельчанин) своїй сестрі у Чернігів телефонував і про сусідів розказував Сусідка - подруга цієї сестри Училися разом у Чернігіському медучилищі Поверталася пізно з роботи Перестріли п"яні кацапи Затягли у КУНГ автомобіля і вп"ятьох згвалтували Жінка прийшла додому і сказала чоловікові Той пішов до "мєнтів" місцевих Вони разом з російськими поліцаями поїхали на місце - розбираться Потім старший наряду вийшов і каже чоловікові: "Пиз**й домой! Ана сама винаватая! Нечега хадить где-папала!"
- Ну, ты уж пацерпи, жоночка рОдная! Гета же наши саюзники - яны нас ат «бандер» защищают!
Типові кацапські нацисти - хіба ні?
Краще отак:
Російські мобілізовані в Білорусі масово хворіють і помирають. Конфліктують із білорусами і помирають.
аби там всі разом здохли
Як кажуть у Одесі...рюZkий,значит ум уZkий, заповнений майонеZoм та лікується нічим...коротше Мавпи🦍
Білоруси років п"ятнадцять-двадцять тому хотіли знять з цього приводу історико-патріотичний фільм, але Лука заборонив
Чмобики чпокаются перед смертью и как результат - триппер и сифилис, а вы про какую-то ангину пишите...
who works as a cleaning woman.
She claims she is from Moscow,
and considers Ukrainians as dumb peasant people.
Likely that attitude Moskovites have also about Belarussians.
But such Big City Attitude finds all over the world.
Most "good-doers" in the West
want to live in anonymous metropolises,
to escape the boring conservative
nazi-attitude of the country eggs / red necks.
That woman still has relatives in Ukraine, and offered to house them in Germany.
The Ukrainian relative declined, saying there would be no free speech in the West - which she is right, since free speech in Western Europe applies only to the political Left Green Party Khmer.
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Overall typical tensions, which occur sporadically, and as usual until now
are not enough to change anything in Ruszia in short terms.
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The rapes during the Muslim-Tsunami in Germoney in 2015/2016 were called
"single cases" (Einzelfall / Einzelfälle) by
the Mass Media back then,
it just depends on the Politics which direction Media makes Propaganda for.
But since office people like journalists and bureaucrats are no super humans and therefore were looking for shelter in climatised offices, they likely tend to make propaganda for some kind of underdogs
if there is no official propaganda.