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Новости Мобилизация в РФ
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Российские мобилизованные в Беларуси массово болеют и конфликтуют с белорусами, - ГУР

рф

На территорию Беларуси продолжают поступать подразделения из РФ, которые преимущественно состоят из так называемых "частично мобилизованных" граждан. Их главная задача – подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск. Между тем, сами "чмобики" вынуждены жить в неприспособленных условиях. Преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время среди этих военнослужащих отмечается масштабная вспышка различных заболеваний. В основном это заболевание дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекции желудочно-кишечного тракта. В настоящее время масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из РФ.

В ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медицинских сотрудников на 230 общевойсковой полигон западного оперативного командования из РБ (обуз-лесновской). Вспышку заболеваний на нем также связывают с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения.

Также в Беларуси растет напряженность между военными двух государств. Многочисленные конфликтные ситуации связаны с прецедентами пренебрежительного отношения российских военных к белорусам. Военная полиция РБ не может сдерживать противоправное поведение россиян. В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами СРБ на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян относительно белорусов. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик. Количество прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Беларуси, кроме МиГов и "Кинжалов", заметили много российских палаток с военными. ФОТО СО СПУТНИКА

Автор: 

армия РФ (19358) Беларусь (7899) разведка (4179) мобилизация (2777)


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Топ комментарии
+23
Кажуть що щось проізошло з кацапами на східному напрямку...
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06.11.2022 17:29
+21
Снайпером буде.
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06.11.2022 17:35
+21
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06.11.2022 17:36
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навіть шкода що в нас нема якихось біологічно-озброєнних птахів...
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06.11.2022 17:17 Ответить
А комарам вже холодно, вони сплять...
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06.11.2022 17:40 Ответить
у меня еще летают...поймал недавно урода)). так что шансы есть
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06.11.2022 23:21 Ответить
Биологично-озабоченных птиц тогда уже. Летающая стелс-пихота, кто помнит...
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06.11.2022 17:54 Ответить
воші там вже працюють
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06.11.2022 18:29 Ответить
Згоден! Колись в армії всю зиму не було води, то воші швидко завелись.
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06.11.2022 20:03 Ответить
А ГУР температуру у рашистів виміряло? Інакше якісь неповні дані виходять!
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06.11.2022 17:21 Ответить
Хай воно краще рівень інтелекту тобі виміряє! Робота ГУР полягає і в тому, щоб знать рівень боєздатності військовослужбовців противника та соціально-політичну ситуацію в тій місцевості, де вони дислокуються З температурою, діареєю чи соплями до пупа, багато не навоюють А те, що вони конфліктують з місцевим населенням і білорусами-військовослужбовцями, свідчить про те, що "рвать жопу" сябри за кацапів на полі бою не будуть!
Головою треба час від часу думать - корисно для життя!
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06.11.2022 17:38 Ответить
Ви йому таке сказали шо він тиждень думати буде
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06.11.2022 17:42 Ответить
саме таку роботу хвацьке ГУР і провело станом на ранок 24.02.? Згодні ? А щодо бульборуссів...зневажливе ставлення русні до хитровиї****баних але боягузливих ябатєк логічне,русаки ж все бачать або просто відчувають,аналогічне ставлення до бульбозаврів і в українців,литовців,поляків....
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06.11.2022 17:47 Ответить
Те що воно "провело станом на 24:02" - нам з тобою не доповідали Доповіли "Верховному Гімнокомандувачу" Як він цією інформацією розпорядився - вже інша справа! І питання треба не мені ставить, а йому!
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06.11.2022 19:09 Ответить
та ні,друже,доповідало! вірніше,заявляло,що за даними всезнаючого ГУР ознак підготовки Рашки до нападу.....не існує...
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07.11.2022 00:21 Ответить
Покажи мені ту "доповідну записку", яка була офіційно тобі адресована (триндьож в газеті мене не цікавить) І ще не забувай, що ГУР все публікує лише після узгодження з "Верховним головнокомандувачем" Про нього я вже сказав
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07.11.2022 04:51 Ответить
доповідну записку я тобі,зрозуміло,не покажу. але,ти теж це можеш перевірити, ЗМІ з посиланнями на в т.ч. і ГУР станом на 23.02. кричали,що ознак нападу не зафіксовано. так для чого зараз із себе целку зображати? це ж було? було! в ЗМІ посилання на авторитетне твердження Буданова про ненапад теж було.
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07.11.2022 17:36 Ответить
Не верти очком! Я тобі чітко вказав, що подібна інформація викладається в ЗМІ тільки після обумовленого узгодження з главою держави Що він сказав - те вони і оголосили І "дурня включать" не треба тут! Я не "пальцем роблений"!
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07.11.2022 22:34 Ответить
к сожалению, сябрам что батька скажет, то они и будут делать
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06.11.2022 23:22 Ответить
Жаби з гадюками іпуцця
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06.11.2022 17:21 Ответить
Нє, чмобікі їбуть їблорусів! Ну як в 20 році уZZкіє їбали в СІЗО!
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06.11.2022 17:37 Ответить
Шо, обісрали усю Білорусь? То на допомогу задрістаним білорусам.
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06.11.2022 17:24 Ответить
а бульбаші думали, що вони москалям браття, а реально москалі вважають їх третім сортом. Це і є демонстрація рашеннацизму.

Не лікується! Тільки приспати!
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06.11.2022 17:24 Ответить
"...Родственники и близкие 43-летнего петербуржца Александра Углова бьют тревогу. Мужчину с тугоухостью и серьезными проблемами со зрением собираются отправить в зону спецоперации. О своих опасениях «Фонтанке» 6 ноября рассказала подруга семьи Мария.
Между тем, по словам Марии, у Александра диагностирована прогрессирующая тугоухость и сниженное зрение. Мобилизованный носит очки с толстыми стеклами и слуховой аппарат, без них он практически ничего не видит и не слышит.

«Без очков плохо ориентируется, все расплывается, нет четкости, не видит лица людей вообще. Основное - это слух, он сильно снижен, Александр с трудом общается, переспрашивает все время команды командира в части», - рассказала Мария....
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06.11.2022 17:26 Ответить
Снайпером буде.
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06.11.2022 17:35 Ответить
Або поля розміновувать піде
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06.11.2022 17:41 Ответить
- ... Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты ещё и сраться начнешь.
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06.11.2022 17:40 Ответить
говнобомбардировщик сліпий-1
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06.11.2022 17:45 Ответить
Зараз заплачу
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06.11.2022 17:55 Ответить
из таких отважные бойцы получаются, потому что разрывов не только не слышат, но и не видят.
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06.11.2022 19:10 Ответить
"та інфекції шлунково-кишкового тракту." - нехай бульбафюрер нюхає. своє ж не смердить.
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06.11.2022 17:26 Ответить
Будуть за радянським рецептом лікувати,- обнесуть польові табори колючим дротом у три ряди, а з обдриставшихся організують кулеметні роти, - ось так і не інакше
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06.11.2022 17:41 Ответить
Думається так, що якщо по радянському рецепту, то швидше обнесуть дротом білорусів.
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06.11.2022 17:46 Ответить
Ото буде як вони там всі повиздихають Нє,ну о шо?Прикольно
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06.11.2022 17:26 Ответить
Військова поліція рб неспроможна стримувати протиправну поведінку «росіян» )))
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06.11.2022 17:27 Ответить
Розказав товариш з Гостомеля (у нього вся рідня - у Климові), що "менти" не приймають заяв на кацапів Недавно кацап застрелив білоруса, який висловив невдоволення тим, що спитався, нахєра вони приперлися в Білорусь! Так тиша вже кілька днів стоїть - всі "молчат в тряпочку"
А інший білорус (гомельчанин) своїй сестрі у Чернігів телефонував і про сусідів розказував Сусідка - подруга цієї сестри Училися разом у Чернігіському медучилищі Поверталася пізно з роботи Перестріли п"яні кацапи Затягли у КУНГ автомобіля і вп"ятьох згвалтували Жінка прийшла додому і сказала чоловікові Той пішов до "мєнтів" місцевих Вони разом з російськими поліцаями поїхали на місце - розбираться Потім старший наряду вийшов і каже чоловікові: "Пиз**й домой! Ана сама винаватая! Нечега хадить где-папала!"
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06.11.2022 17:48 Ответить
у них це називається памярковнастю....))))
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06.11.2022 17:52 Ответить
Краще най гвалтують "сваї радімиє братья", ніж би це робили солдати НАТО
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06.11.2022 17:56 Ответить
Пришли пьяные кадыровцы в дом к беларусам Прихватили кодлом бяларуску и «халапудрят» Рядом муж сидит, гладит её по голове и приговаривает:

- Ну, ты уж пацерпи, жоночка рОдная! Гета же наши саюзники - яны нас ат «бандер» защищают!
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06.11.2022 18:53 Ответить
ото й добре, хай білоруси подивляться на "братанів" не з телевізора, може буде прозріння
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06.11.2022 17:27 Ответить
Кажуть що щось проізошло з кацапами на східному напрямку...
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06.11.2022 17:29 Ответить
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06.11.2022 17:36 Ответить
як в народі говорять,"закобзонили"
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06.11.2022 17:38 Ответить
*закобзДонили
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06.11.2022 17:43 Ответить
Забараніли.
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06.11.2022 20:38 Ответить
Ілюстрація до "Прикладної некромантії".
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06.11.2022 18:20 Ответить
Скорее не Кобздон, а Кобздец.
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06.11.2022 19:40 Ответить
кабздон зовет на кабздец... можно и так )))
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06.11.2022 19:49 Ответить
Да, так будет вернее. ))
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06.11.2022 19:50 Ответить
бархатный сезон. вкушають ласковые лучи осеннего солнца. поразлегались и тащацца. есть свободный лежак ))
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06.11.2022 17:41 Ответить
на самом деле это флешмоб.
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06.11.2022 19:14 Ответить
Такою к-тю харошіх руськіх можна тричі викласти "путін-)(уйло"
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06.11.2022 19:55 Ответить
Бульбаши туфельки не снимают, когда кацапами возмущаются?
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06.11.2022 17:30 Ответить
Главное чтобы в белых носочках были!
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06.11.2022 17:44 Ответить
"зневажливі вислови та поведінку росіян щодо білорусів. Зокрема, із використанням принижень на основі етнічних характеристик. "

Типові кацапські нацисти - хіба ні?
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06.11.2022 17:36 Ответить
Гарні новини, нехай щастить! Бульбашні того варті
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06.11.2022 17:41 Ответить
Російські мобілізовані в Білорусі масово хворіють і конфліктують із білорусами

Краще отак:
Російські мобілізовані в Білорусі масово хворіють і помирають. Конфліктують із білорусами і помирають.
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06.11.2022 17:41 Ответить
пожалійте бідних... не знущайтесь ..
аби там всі разом здохли
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06.11.2022 17:47 Ответить
Невже не приємніше споглядати це дійство, розтягнутим у часі?
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06.11.2022 17:48 Ответить
я ж не садіст.. цікавить результат і касабскі стенания
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06.11.2022 17:52 Ответить
Мавзолейные Обезьяны🦍🦍🦍 всегда одинаковы уже 500 с лишним лет..., ничего нового...
Як кажуть у Одесі...рюZkий,значит ум уZkий, заповнений майонеZoм та лікується нічим...коротше Мавпи🦍
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06.11.2022 17:45 Ответить
Це добре ))) Може колись і в білорусів якась гідність прокинеться та врешті-решт виженуть ту наволоч разом з вусатим тарганом. Надії мало, але навіть кролика якщо загнати в куток, то почне оборонятись.
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06.11.2022 17:46 Ответить
Колись кацапи відібрали у литвинів Могильов Вели себе так само Народ довго мовчав Озлоблення наростало І почалося все з "дріб"язку" - москалі "наїхали" на "бублейниць" на ринку і стали бублики відбирать І тоді прозвучав клич бургомістра Могильова - "Пара!!!" Могильов повстав Москалів вирізали до ноги Бургомістр був перед усіма (Саме цікаве - він озброєний був мечем міського ката! Цей меч зберігався, згідно з магдебурзьким правом, у будинку міської ратуші)
Білоруси років п"ятнадцять-двадцять тому хотіли знять з цього приводу історико-патріотичний фільм, але Лука заборонив
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06.11.2022 17:58 Ответить
так то вони ще литвинами були. А як імперські селекціонери зробили з них білорусів то вже фсьо…
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06.11.2022 18:37 Ответить
От не надо врать про болезни в подразделениях РФ !
Чмобики чпокаются перед смертью и как результат - триппер и сифилис, а вы про какую-то ангину пишите...
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06.11.2022 17:49 Ответить
До речі, є бульборусскій сайт Хартия 97,начеб-то опозиційний,протипутінсько-лукашенковський..Правда,там чомусь банять за правдиві оцінки і характеристики Білорусії і самих білорусів....От така Хартия..як і вся Білоруссія та т.з. апазиція....
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06.11.2022 17:50 Ответить
Чморять терпіл ************ кцпи?
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06.11.2022 17:52 Ответить
"...із використанням принижень на основі етнічних характеристик" - невже теж картопляниками називають?
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06.11.2022 17:55 Ответить
Драніками.
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06.11.2022 23:41 Ответить
Треба виключити з раціону несвіжі білоруські креветки )))
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06.11.2022 18:00 Ответить
От і для чого білорусам цей кавардак?
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06.11.2022 18:12 Ответить
Квіточки-ліхтарики зі Свєткою закінчуються гумовими палками по організмах. І Тарган на троні далі. А от після такого екшена трапитись може що завгодно.
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06.11.2022 18:30 Ответить
I met a Russian woman in Germoney,
who works as a cleaning woman.

She claims she is from Moscow,
and considers Ukrainians as dumb peasant people.

Likely that attitude Moskovites have also about Belarussians.

But such Big City Attitude finds all over the world.

Most "good-doers" in the West
want to live in anonymous metropolises,
to escape the boring conservative
nazi-attitude of the country eggs / red necks.

That woman still has relatives in Ukraine, and offered to house them in Germany.
The Ukrainian relative declined, saying there would be no free speech in the West - which she is right, since free speech in Western Europe applies only to the political Left Green Party Khmer.

--------

Overall typical tensions, which occur sporadically, and as usual until now
are not enough to change anything in Ruszia in short terms.

-------

The rapes during the Muslim-Tsunami in Germoney in 2015/2016 were called
"single cases" (Einzelfall / Einzelfälle) by
the Mass Media back then,
it just depends on the Politics which direction Media makes Propaganda for.

But since office people like journalists and bureaucrats are no super humans and therefore were looking for shelter in climatised offices, they likely tend to make propaganda for some kind of underdogs
if there is no official propaganda.
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06.11.2022 18:45 Ответить
ЩОСЬ ДУЖЕ МУТНЕ КАЦАПИ ГОТУЮТЬ ДЛЯ БЕЛОРУСІВ І ЄВРОПИ -
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06.11.2022 20:11 Ответить
Кажуть що в бацьки рейтинг росте. Мабуть бульбашам це все подобається.
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07.11.2022 05:25 Ответить
 
 