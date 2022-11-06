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Новости Война
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Мэр латвийского Даугавпилса Элксниньш назвал Крым российским и не сказал, что РФ - агрессор

елксніньш

Андрейс Елксниньш, мэр второго крупнейшего города Латвии Даугавпилса, назвал Крым российским, а также уклонялся от того, чтобы назвать Россию агрессором и единственным виновником войны.

Его заявления прозвучали в эфире программы "Kāpē", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Его несколько раз переспросили, хотел ли бы он победы Украины и поражения России, на что он несколько раз подряд отвечал, что "в войне не будет победителей" и это человеческая трагедия.

На просьбу назвать, кто является агрессором в этой войне, он сказал, что уже давал ответы на эти вопросы. На ремарку, что сейчас очень важно называть вещи своими именами, Элксниньш ответил: "В Украине война - это ясно и очевидно, Россия ведет войну не на территории своей страны, это очевидно".

На вопрос о Крыме мэр сказал, что "Крым является частью Российской Федерации". После замечания, что почти все международное сообщество не признало оккупацию полуострова, он ответил, что это так, но "невозможно разделять факты, что его включили в состав РФ, и что весь мир продолжил после этого сотрудничать с Россией".

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Отвечая на вопрос об ответственности России за убийства гражданских в Буче мэр сказал, что "за все, что произошло, ответственны и Россия, и Украина, и США".

Когда его попросили объяснить, почему он считает жертву агрессии - Украину - тоже ответственной, Элксниньш ответил: "За эту ситуацию отвечают все, прежде всего, дипломаты - потому что когда дипломаты терпят неудачу, начинает говорить оружие. Так было всегда. Поэтому в этой ситуации надо говорить о проигрыше дипломатии".

Андрейс Елксниньш является представителем социал-демократической партии "Saskaņa" ("Согласие"), которая традиционно имела значительную поддержку среди русскоязычных жителей Латвии и только на последних выборах в Сейм осенью 2022 года не смогла преодолеть 5% барьер.

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Автор: 

Крым (26411) Латвия (1337)


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Топ комментарии
+49
В Латвії є кримінална стаття за це. Хай впровадження відкривають.
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06.11.2022 18:01
+45
Uze zanimajuta setim gandonom...
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06.11.2022 18:27
+31
***** Путіншь...
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06.11.2022 18:00
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06.11.2022 19:36 Ответить
Журналист ТВ 3 из Риги стоял с украинским флагом в Даугавпилсе, реакция местных жителей.
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06.11.2022 19:39 Ответить
Egil, nākamreiz pēc saites ievietošanas nospiediet ENTER. Būk vesels.
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07.11.2022 01:24 Ответить
ОПЗЖник. Под суд его. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.11.2022 19:36 Ответить
http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/z_info/lat/1393.html Населення Латвії

Кількість. (станом на вересень 2010 р.) 2,232 млн. чол. ; Етнічний склад. (за даними 2009 року). Латиші - 59,3%. Росіяни - 27,8%. Білоруси - 3,6%. Українці - 2,5
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06.11.2022 19:48 Ответить
Кремлівську шлюху лехко вираховувати по ії публічним заявам.
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06.11.2022 19:58 Ответить
Елксніньш = крысеныш...

В Даугавпилсе полно ваты....
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06.11.2022 20:02 Ответить
Daugavpils eto osnovnom rusnja. i takoje vystuplenije ne novost. Osnovnoi jazyk v gotode: russkii. Zdat ot togo tshevoto horoshego ne stoit. Dushevno- moskali !
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06.11.2022 20:05 Ответить
ну таких уродов среди латышей почти нет....а вот среди русских в латвии полно
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06.11.2022 20:18 Ответить
Molodoe pokalene ruSSko govarjashtix, kotorie poluhili obrazavanie, dumajut golavoi nachinajut menjatca luhuju storanu i ix roSSija neinteresuet, a vot staroe pokalenie, alkashi, narkomani i tak dale bolshinstve vatnie ljubiteli nacistov, fashistov roSSiji...
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06.11.2022 20:34 Ответить
у меня в моём городе в израиле есть знакомый из даугавпилса,ему как и мне 50,работали вместе.так он жопу за россию дерёт и говорит что латыши влачат нищенское существование всё производство в латвии стоит и т.д.а вот мамина знакомая несколько дней тому назад вернулась из риги,она за Украину,но рассказывает что полно русскоязычных жопу рвут за рашку.
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06.11.2022 20:52 Ответить
Tak i est, unas mnogo takix ostalis posle okupaciji sovka, tolko smena neskolkolkix pokolenei eto izmenit.
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06.11.2022 21:30 Ответить
ну дай вам бог!лично мне Латвия,как и Эстония с Литвой очень нравятся!и ваша решительная позиция по отношению к рашке нравится.хотя с коренными выходцами из ваших стран к сожалению почти в своей жизни не общался.
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06.11.2022 21:36 Ответить
Mi ochen otlichaemsja, unas polnosti razniji mentolitet, mirozrenie, obsoljutno drugaja kultura... Mi otnosimsja ljubomu narodu, nacionalnasti normalno esli oni tagze otnositsa knam.
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06.11.2022 21:48 Ответить
так какого хрена у вас эти твари в мэрах ходят???
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06.11.2022 23:12 Ответить
Nu voobahche toElksnins nikakogo vlijanija na politiku Latvii po otnosheniju k Ukraine ne imeet. ego partija Soglacije na viborah provalilasj.

Kstati - elksinsh ne latish. U nego tolko famikija latishskaja - ne izvestno ot kuda. Govorit po latishski s virazhennim russkim akcentom.
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06.11.2022 20:41 Ответить
Nu sakiau gi, - Olxovskis
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07.11.2022 01:27 Ответить
Кацапня Даугавпілс "Двінскам" завжди називала,а мер-виродок.
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06.11.2022 20:47 Ответить
В этом городе пора уточнить кто не гражданин.
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06.11.2022 20:55 Ответить
Ksozileniju bio-musara unas ostalos mnogo...
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06.11.2022 21:35 Ответить
Nado ukrainskix komarov z laboratorij pokupatj
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07.11.2022 01:28 Ответить
Мэр ватное говно и манкурт.
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06.11.2022 21:56 Ответить
Daa, on h** .
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06.11.2022 22:33 Ответить
Редкостный выродок этот совковый мэр. Его высказывания прямо подпадают под уголовную статью. Почему прокуратура и служба безопасности Латвии не возбуждают против этого урода уголовное дело?
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02.04.2023 09:47 Ответить
вызвать посла. Вручить ноту
Урода - в Миротворец
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06.11.2022 23:13 Ответить
мне одному кажется, что челюсть у него какая-то не латышская??
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06.11.2022 23:18 Ответить
Даугавпилс - русскоязычный город. Бывала... Там практически латышскую речь не услышишь. Ясно, что мэр подыгрывает электорату. Всё равно позорище. У нас политик с такими установками и заявлениями не задержался бы.... Да и имя у него русское. Гены сказываются.
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06.11.2022 23:38 Ответить
ОН 100% КОРРУПЦИОНЕР ИЛИ ДУРАК, ЧТО ОДНО И ТОЖЕ !!!
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07.11.2022 00:32 Ответить
Консерва вздулась. Вот-вот взорвётся.
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07.11.2022 01:20 Ответить
Сказочний ідіот!
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07.11.2022 10:18 Ответить
зовут его Андрей Анатольевич, закончил МГУ Ломоносова и латышскую Полицейскую академию
ватник советского пошиба
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02.04.2023 10:34 Ответить
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