ВСУ нанесли 18 ударов по вражеским позициям. Россияне ведут воздушную разведку, - Генштаб

Украинские военные нанесли 18 ударов по позициям российских оккупантов. Между тем, враг активно применяет беспилотники для ведения воздушной разведки.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 3 авиационных удара, совершил более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Вражеские удары получили районы 7 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Сохраняется угроза нанесения противником ударов и ударных БпЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Ворожба, Середина Буда и Бунякино Сумской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка и Площанка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка и Опытное;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опытное и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Времовка, Павловка, Новомихайловка и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. В частности, Правдино, Шевченково, Кобзарцы, Белогорка, Малая Сейдеминуха, Новая Каменка, Большая Александровка и Новокиевка. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 65 вылетов.

Российские оккупационные войска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения. В Херсонской области массово уничтожаются частные катера на берегах Днепра. Двигатели и другое имущество из плавсредств присваивают оккупанты. После затопления гражданских судов часть горючего попала в дельту реки и непосредственно угрожает экосистеме Национального природного парка "Нижнеднепровский".

Продолжаются меры насильственной эвакуации населения с временно занятых территорий. В населенном пункте Берислав местным жителям приказано уехать до 10 ноября. Основной причиной оккупанты указывают возможное разрушение Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС.

По уточненной информации подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Херсонской области. Так, в населенном пункте Каховка нанесен удар по зданию, где находилось до 200 военнослужащих противника. Последствия удара враг тщательно скрывает, в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия. В районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники. Утраты противника уточняются.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла по врагу 18 ударов. Под поражением оказались 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны оккупантов. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 БПЛА.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии в сутки поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и ряд других важных военных объектов противника.