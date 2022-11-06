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Иран поставлял России дроны уже во время полномасштабной войны, – спецпредставитель США Мелли

дрони

Заявление Тегерана о том, что там предоставили "ограниченное количество беспилотников России за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности.

Об этом заявил специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Они переправили десятки дронов в Россию только этим летом и имеют своих военных специалистов в оккупированных частях Украины, которые помогают России использовать их против украинских гражданских", - заявил Мелли.

Между тем помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон сделает "все, что может", чтобы не дать Ирану поставлять оружие России, и рассмотрит дополнительные санкции против Тегерана.

Ранее глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны РФ якобы за несколько месяцев до ее полномасштабного вторжения в Украину.

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Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран ждут новые санкции за поставку оружия РФ, - Госдеп

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Иран (1807) оружие (10222) США (26835) дроны (3974)


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Ну и хер с ним. Воюем-то мы с рашкой, а не муслимами.

Пусть муслимы в качестве компенсации поставят эти мопеды нам (а еще лучше бесплатно) - от этого будет больший толк, чем от кудахтанья в посольствах.
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06.11.2022 19:25 Ответить
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06.11.2022 19:37 Ответить
если хорошо подумать-сопоставить-проанализировать мы можем даже дату назвать, ибо до 10 октября они не мопедили...а если б "до войны" как брешет иран, то думаю мы бы их раньше ощутили на своей шкуре...
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06.11.2022 19:47 Ответить
Довго і скільки ще Україна буде постачати продовольство Іранському режимові - посібнику московського агресора?
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06.11.2022 19:49 Ответить
А ты так и хочешь толкнуть Иран в лапы Пу ?)
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06.11.2022 20:09 Ответить
Іран вже давно в лапах куйла.Він дружня до куйла країна.
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06.11.2022 20:19 Ответить
Іран вже давно там.Взагалі,пора саудитам,Ізраїлю,США і Туреччині придушити тих аятол раз і на віки.Скільки можна панькатися з країною,яку офіційно визнали спонсором тероризму.Чи будуть чекати,поки у них яз з'явиться,і в світі буде ще одна мавпа з ядерною гранатою в компанію до путлєра
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06.11.2022 20:23 Ответить
 
 