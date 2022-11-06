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Последние 8 лет - самые теплые в истории наблюдений. Быстрее всего теплеет в Европе, - ООН

глобальне,потепління

Последние восемь лет – самыe теплыe на Земле в истории наблюдений.

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН "Состояние глобального климата в 2022 году", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По данным авторов доклада, глобальному увеличению температуры способствовала растущая концентрация парниковых газов. Они указывают, что экстремальный рост температуры, засухи и наводнения затронули в этом году миллионы людей и обошлись в миллиарды долларов убытков.

При этом за последние 30 лет температура в Европе росла в два раза быстрее по сравнению с глобальным показателем, отмечается в части доклада, представленной службой ЕС по изучению климата Copernicus.

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За период с 1991 по 2021 годы температура в европейских странах повышалась со средней скоростью около половины градуса за десятилетие. Из-за этого с 1997 по 2021 годы ледники Альп потеряли 30 метров толщины льда. Кроме того, тает ледовый панцирь Гренландии, ускоряя повышение уровня воды в мировом океане.

Вызванные потеплением климатические изменения в 2021 году привели в Европе к гибели сотен человек, а их последствия повлияли на жизнь более полумиллиона европейцев и причинили, по оценкам экспертов, экономический ущерб более $50 млрд.

По прогнозам ВМО и Copernicus, число стихийных бедствий в связи с изменениями климата будет и далее расти, причем в Европе быстрее, чем в среднем по планете.

Также читайте: Маск убежден, что Россия ядерным оружием может уничтожить США и Европу за полчаса

Автор: 

глобальное потепление (44) Европа (1868) климат (164) ООН (4177)


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Топ комментарии
+17
тьху тьху ...та не сглазьте )))
нам бы декабрь-январь-февраль простоять...а там....а там уже теплицами-огородами запахнет ))))
сколько той зимы?? ))))
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06.11.2022 19:55
+11
Якого дідька Ви постите посилання на ru.wikipedia? Ще й за наявності україно- і англомовної версії статті.
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06.11.2022 20:10
+8
А кацапи все скиглять що ми замйорзнєм..Бутилку їм у сраку!
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06.11.2022 20:00
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Якщо перевести у тепло весь спалений російський газ...
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06.11.2022 19:53 Ответить
тьху тьху ...та не сглазьте )))
нам бы декабрь-январь-февраль простоять...а там....а там уже теплицами-огородами запахнет ))))
сколько той зимы?? ))))
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06.11.2022 19:55 Ответить
Фенологія каже протилежне! Берези почали жовтіть від вершини і гарний урожай горобини у лісі - до суворої зими
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06.11.2022 20:05 Ответить
от этого я и боюсь...
ибо рябины действительно обильно плодоносят и рано зреть начали...
более того, мой домашний Кот, такой себе подшерсток нарастил (ну а про запас-слой жира ваще молчу)))) шо тут уже и гадать долго не надо)))
****** (пардон) русня... еще со своим асвабаждением... шоб им.... век счастья не видать! каждому ))
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06.11.2022 20:18 Ответить
Никаких проблем с зимой не будет. Знакомые все заряжены дровами, есть печка, титан (для воды), все утеплено (притом без пенопласта, часть минватой, часть негорючим пластиком, чтобы от осколка не сгореть как эти кацапы в кафешке за полминуты подохли) и расход дров топить раз в 3 дня максимум немного. На телефон и ноутбук (без разгона конечно, наоборот можно замедлить), роутер и светодиодное освещение есть аккумуляторы и генератор для их зарядки, зарядил и на аккумуляторе сидишь. Отдельно насос питать, он немного потребляет. Одеяла такие теплые, что спать можно голым, пуховики китайские тоже жаркие.

У кого из соседей будут проблемы вдруг (труба обсыпется, топили слишком сильно), то всегда друг другу помогут пожить плюс ремонт сделать.

В квартирах же нефиг делать, открыл кран на крыше в отоплении и водоснабжении, открыл внизу и слил всю воду, весной вернуться можно, плесень разве что пойдет и все. Тоже конечно можно утеплить и греть, но там реально спать в куртке или в палатке в спальном мешке, работать днем тоже трудно будет. В частном доме же в трусах ходить можно.
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06.11.2022 21:57 Ответить
сколько тысяч украинцев смогут так прожить? а миллионов?
а больницы, роддома, госпитали? а одинокие старики? а магазины, заправки, хлебопекарни, водоканалы и канализация, вышки моб.связи,...
так можно выжить.. но не миллионам...
Вы сидели долго без света, тепла, воды, канализации и связи??? а весь Ваш населенный пункт?
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06.11.2022 22:06 Ответить
та фигня, ща ядерная зима настанет, сразу похолодает глобально
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06.11.2022 19:56 Ответить
- а потім ядерна весна, літо, осінь...шучю. В школі нас вчили, що після ядерного удару земна куля розколеться.
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06.11.2022 20:19 Ответить
Сегодня в Нью-Йорке +20. Включал в машине кондиционер. Окна в доме открыты.
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06.11.2022 19:57 Ответить
А кацапи все скиглять що ми замйорзнєм..Бутилку їм у сраку!
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06.11.2022 20:00 Ответить
Дай Бог чтобы климат становился теплее. Не вижу ничего плохого в етом а скорее наоборот. Пускай разные дурачки ученые не пугают нас глобальным потеплением. Потому что климат всегда менялся на Земле периодически. И когда то на севере динозавры с мамонтами траву ели там где сейчас ледники.
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06.11.2022 20:01 Ответить
ученые? дурачки? откуда вы такие беретесь

чтоб ты делал, если бы дурачки не придумали для тебя цивилизацию со всеми ее благами

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
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06.11.2022 20:07 Ответить
Якого дідька Ви постите посилання на ru.wikipedia? Ще й за наявності україно- і англомовної версії статті.
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06.11.2022 20:10 Ответить
тому що людина написала по-російськи, тому і відповідь тією ж мовою, с посиланням на джерело тією ж мовою.
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09.11.2022 15:27 Ответить
осел сехальский тебе не известно что сейчас заканчивается малый ледниковый период
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06.11.2022 20:43 Ответить
уважаемый, зачем же вы меня оскорбляете, разве я сказал вам что-нибудь обидное?
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09.11.2022 15:29 Ответить
LOL who they are trying to bullshit??? The whole " timeline of recordings" is 30 years very impressive. NOT
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06.11.2022 20:11 Ответить
А чому саме в Європі?
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06.11.2022 20:18 Ответить
"За даними авторів доповіді, глобальному збільшенню температури сприяла зростальна концентрація парникових газів..." - а парникові гази утворюються швидко НЕ ТОМУ, що збільшується кількість спалюваних вуглеводнів, а тому, що ми колосально ЗАБРУДНЮЄМО космос паливом космічних ракет. Утворюємо "шубу" навколо Землі (щось на кшталт хмар, які ми БАЧИМО, а там нам НЕ ВИДНО, тому "усьо харашо"), при цьому змінюється спектр сонячного випромінювання, що досягає Землі і УПОВІЛЬНЮЮТЬСЯ процеси фотосинтезу на Землі. Далі - по цій ПРИЧИНІ накопичення вуглекислого газу в атмосфері, "парниковий ефект" і тепловий колапс планети. Але успіхи "завоювання космосу" помутили розум людей. Мода - страшна річ.
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06.11.2022 20:18 Ответить
Вы идиот или из секты Греты Турнберг?
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06.11.2022 20:37 Ответить
Юрий, если Вы успешно закончили десять классов, то можете посмотреть Справочники и сделать несложные расчеты. На высоте 400 км (высота полета МКС) вакуум 10 в минус девятой степени. Там абсолютное число частиц примерно 10 в седьмой степени. Если Вы добавите в сантиметр кубический объема космоса 10 в четвертой степени ПОСТОРОННИХ частиц топлива, то это будет загрязнение 0,1% (ОЧЕНЬ сильное!). Но в кубическом сантиметре ЖИДКОСТИ примерно 10 в ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ частиц. Посчитаем, какой объем космоса мы загрязним ОДНИМ КУБИЧЕСКИМ САНТИМЕТРОМ жидкости. Для этого поделим 10 в двадать второй степени частиц на 10 в четвертой степени частиц и получим 10 в ВОСЕМНАДЦАТОЙ степени кубических сантиметров. В одном кубическом километре будет 1000мХ100смХ1000мХ100смХ1000мХ100см=10 в пятнадцатой степени кубических сантиметров. Если теперь поделим 10 в восемнадцатой степени кубических сантиметров на 10 в пятнадцатой степени, получим загрязнение объема в кубических километрах: это будет 10 в третьей степени КУБИЧЕСКИХ КИЛОМЕТРОВ!!! И это только ОДИН КУБИЧЕСКИЙ САНТИМЕТР!!! жидкости загрязняет ТЫСЯЧУ КУБИЧЕСКИХ КИЛОМЕТРОВ!!! космоса. А ракета "Союз" выкидывает (надо бы посмотреть аккуратно литературу) на ТЕХ высотах ТОЛЬКО ПРИ СТАРТЕ не меньше трех тонн. Вы представляете КАКОЙ ОБЪЕМ космоса она загрязняет (может САМИ посчитаете?) А ведь в год по всему миру запускается НЕ МЕНЬШЕ ЧЕТЫРЕХСОТ!!! ракет. Так кто из нас дурак?
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07.11.2022 19:09 Ответить
Простите, но то, что вы написали - есть сон беременного матроса!
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06.11.2022 21:11 Ответить
Александр, проверьте расчеты, которые я привел для умного Юрия.
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07.11.2022 19:11 Ответить
У вас там ошибка не в цифрах, а в идеологии. Полный идотизм с использованием числа Авогадро. Вы В ПРИНЦИПЕ не понимаете, о чем говорите. Нефиг рассказывать про "0.1%", прикиньте способность этих загрязнений изменять приход света и влиять на баланс по ИК. Таковое влияние меньше ровно во столько же раз меньше, во сколько раз ниже плотность, т.е. в миллиард раз. Этого НЕВОЗМОНО заметить никакими измерениями.
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15.11.2022 13:54 Ответить
PS ознакомьтесь с законом поглощения, а то вы несете чушь, даже нек понимая этого.
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15.11.2022 13:58 Ответить
Европа научилась подогревать зимы.
Это вам не Сколково.
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06.11.2022 20:29 Ответить
Бог на нашій стороні і це добре 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙂
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06.11.2022 20:48 Ответить
Всегда хотел снега на Новый Год, теперь ну его нафиг, пусть вся зима будет тёплой. Хорошо бы еще мирной, но...
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06.11.2022 20:56 Ответить
Планету сонечко щодня опромінює такою кількісттю енергії, що замерзнути нам не грозить. А от перегрітися запросто. Гази та температура в космос не тікає, вакуум не проводить нічого.
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06.11.2022 21:06 Ответить
Отаке моє щастя - купив дві авто з 4 на 4 і от вам хрін, а не сніг...
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06.11.2022 21:14 Ответить
What amount of fossil fuels could Europe spare during warm winters:
heating oil, natural gas, propane, LPG, ...

No warm exhaust heating up the air,
no CO2 being measurable.

Sorry for the vacation industry in the Alps,
they need to relocate or build rollercoasters there.

Africa needs to pump salt water from the oceans inland, and use solar power during daytime to convert into sweet water.

That could ease the raising of water levels in the Oceans a bit.
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06.11.2022 21:46 Ответить
50 Billion USD losses are some
$10 per 5 Billion people world wide.

That is one big box of cigarettes in Germany.

The federal budget in Germoney is
400 Billion USD.
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06.11.2022 21:50 Ответить
 
 