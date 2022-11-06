Последние 8 лет - самые теплые в истории наблюдений. Быстрее всего теплеет в Европе, - ООН
Последние восемь лет – самыe теплыe на Земле в истории наблюдений.
Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН "Состояние глобального климата в 2022 году", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По данным авторов доклада, глобальному увеличению температуры способствовала растущая концентрация парниковых газов. Они указывают, что экстремальный рост температуры, засухи и наводнения затронули в этом году миллионы людей и обошлись в миллиарды долларов убытков.
При этом за последние 30 лет температура в Европе росла в два раза быстрее по сравнению с глобальным показателем, отмечается в части доклада, представленной службой ЕС по изучению климата Copernicus.
За период с 1991 по 2021 годы температура в европейских странах повышалась со средней скоростью около половины градуса за десятилетие. Из-за этого с 1997 по 2021 годы ледники Альп потеряли 30 метров толщины льда. Кроме того, тает ледовый панцирь Гренландии, ускоряя повышение уровня воды в мировом океане.
Вызванные потеплением климатические изменения в 2021 году привели в Европе к гибели сотен человек, а их последствия повлияли на жизнь более полумиллиона европейцев и причинили, по оценкам экспертов, экономический ущерб более $50 млрд.
По прогнозам ВМО и Copernicus, число стихийных бедствий в связи с изменениями климата будет и далее расти, причем в Европе быстрее, чем в среднем по планете.
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нам бы декабрь-январь-февраль простоять...а там....а там уже теплицами-огородами запахнет ))))
сколько той зимы?? ))))
ибо рябины действительно обильно плодоносят и рано зреть начали...
более того, мой домашний Кот, такой себе подшерсток нарастил (ну а про запас-слой жира ваще молчу)))) шо тут уже и гадать долго не надо)))
****** (пардон) русня... еще со своим асвабаждением... шоб им.... век счастья не видать! каждому ))
У кого из соседей будут проблемы вдруг (труба обсыпется, топили слишком сильно), то всегда друг другу помогут пожить плюс ремонт сделать.
В квартирах же нефиг делать, открыл кран на крыше в отоплении и водоснабжении, открыл внизу и слил всю воду, весной вернуться можно, плесень разве что пойдет и все. Тоже конечно можно утеплить и греть, но там реально спать в куртке или в палатке в спальном мешке, работать днем тоже трудно будет. В частном доме же в трусах ходить можно.
а больницы, роддома, госпитали? а одинокие старики? а магазины, заправки, хлебопекарни, водоканалы и канализация, вышки моб.связи,...
так можно выжить.. но не миллионам...
Вы сидели долго без света, тепла, воды, канализации и связи??? а весь Ваш населенный пункт?
чтоб ты делал, если бы дурачки не придумали для тебя цивилизацию со всеми ее благами
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
Это вам не Сколково.
heating oil, natural gas, propane, LPG, ...
No warm exhaust heating up the air,
no CO2 being measurable.
Sorry for the vacation industry in the Alps,
they need to relocate or build rollercoasters there.
Africa needs to pump salt water from the oceans inland, and use solar power during daytime to convert into sweet water.
That could ease the raising of water levels in the Oceans a bit.
$10 per 5 Billion people world wide.
That is one big box of cigarettes in Germany.
The federal budget in Germoney is
400 Billion USD.