Последние 8 лет - самые теплые в истории наблюдений. Быстрее всего теплеет в Европе, - ООН

Последние восемь лет – самыe теплыe на Земле в истории наблюдений.

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН "Состояние глобального климата в 2022 году", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По данным авторов доклада, глобальному увеличению температуры способствовала растущая концентрация парниковых газов. Они указывают, что экстремальный рост температуры, засухи и наводнения затронули в этом году миллионы людей и обошлись в миллиарды долларов убытков.

При этом за последние 30 лет температура в Европе росла в два раза быстрее по сравнению с глобальным показателем, отмечается в части доклада, представленной службой ЕС по изучению климата Copernicus.

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За период с 1991 по 2021 годы температура в европейских странах повышалась со средней скоростью около половины градуса за десятилетие. Из-за этого с 1997 по 2021 годы ледники Альп потеряли 30 метров толщины льда. Кроме того, тает ледовый панцирь Гренландии, ускоряя повышение уровня воды в мировом океане.

Вызванные потеплением климатические изменения в 2021 году привели в Европе к гибели сотен человек, а их последствия повлияли на жизнь более полумиллиона европейцев и причинили, по оценкам экспертов, экономический ущерб более $50 млрд.

По прогнозам ВМО и Copernicus, число стихийных бедствий в связи с изменениями климата будет и далее расти, причем в Европе быстрее, чем в среднем по планете.

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