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Новости Война
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На войне с Украиной погиб священник РПЦ, предлагавший российским женщинам больше рожать, чтобы легче было переносить мобилизацию

рпц

На войне против Украины погиб священник Московской епархии РПЦ Михаил Васильев, являвшийся настоятелем храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщили в Московской патриархии, батюшка погиб "в зоне специальной военной операции при исполнении пастырских обязанностей". Другие подробности пока не известны.

Васильев был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца в подмосковном селении Власиха. В этом закрытом селении находится штаб Ракетных войск стратегического назначения. Храм имеет статус Патриаршего двора при штабе РВСН.

Васильев не имел церковного образования, но окончил Академию Генштаба. Как говорится на сайте РПЦ, он "принял участие в командировках в "горячие точки" и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и Сирии". Был награжден орденом Мужества.

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В интервью "Комсомольской правде", опубликованном за день до начала российского вторжения в Украину, 23 февраля, Васильев, в частности, говорил: "Мне выпала честь последние 24 года окормять ракетные войска стратегического назначения. Нет ничего миролюбивее ядерного щита. У тебя ядерная дубина, у меня ядерная дубина, каждый подумает, прежде чем ее применять, планета одна". "Те мультики, которые показывал наш верховный главнокомандующий несколько лет назад, становятся действительностью", - говорил батюшка о российском ядерном оружии.

Несколько дней назад внимание привлекло высказывание Васильева в эфире телеканала "Спас". Батюшка заявил, что если бы женщины рожали больше детей, им было бы не так больно, когда бы дети их погибали на войне.

Автор: 

армия РФ (19358) РПЦ (746) клерикальное лобби (25)


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Топ комментарии
+57
Та який він священник??? Попушка. Попушка Міхаіл. Ніякий не Михайло. Собаці собача смерть.
Слава Україні!
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06.11.2022 20:06
+36
Карма
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06.11.2022 20:07
+34
Прямо сейчас, где то в аду этого попилу жарят черти каленными *****
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06.11.2022 20:10
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этот содомит к Ибрису отправился или Вельфевузлу, - Димас в курсах.
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06.11.2022 21:00 Ответить
Аллілуйя 🙏
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06.11.2022 20:55 Ответить
десодомитизация на марше=)
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06.11.2022 20:59 Ответить
Все успеют в гости к Богу, не бывает опозданий. У Бога нет других рук творить справедливость, кроме наших.
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06.11.2022 21:01 Ответить
Не загинува, а здох!
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06.11.2022 21:09 Ответить
Подох Клим - да и *** с ним! Баби ще нарожають від алкоголіків расєйських! Втілив на практиці свої слова!
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07.11.2022 01:38 Ответить
Здох, сабака рогокопитна, сатанинська, фашистська, рпцешна... туди йому й дорога. За смертю в Україну приперся?
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06.11.2022 21:10 Ответить
Наверное с колокольни *******.
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06.11.2022 21:17 Ответить
Вот и пробил час «сакральной жертвы», нуждающейся, исходя из идеологических мотивов, в обязательной канонизации.
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06.11.2022 21:19 Ответить
У нас таких три Лавры.
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06.11.2022 21:20 Ответить
""
- Іронічно, чи не атк?)))
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06.11.2022 21:21 Ответить
Міхаіл здохло? Ну і в піхву кабаєвої всі згадки про нього.
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06.11.2022 21:32 Ответить
Окормлял сравапланай верай. Недокушали расисяни. Нєдоокормились... И пастирь пагіб. Ва славу пукина. Вєчний Кобзон єму...
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06.11.2022 21:50 Ответить
Кайф.

Взагалі в обов'язковому порядку мають бути умертвлені всі пропагандисти із рпц.

Якби не їх діяльність, якби не пропаганда якою вони займаються...
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06.11.2022 21:50 Ответить
Це як в тій казочці про Колобка -- Я в Косово втік, в Боснії втік, Абхазії, Киргизії, Північному Кавказі і Сирії втік... А українська лисичка -- ой не чую нічого, підійди ближче !.. Все ! Казочці кінець, хто послухав - молодець, а попові став ******* !
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06.11.2022 22:00 Ответить
Он тоже родился, но только отрицательно.
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06.11.2022 23:15 Ответить
Якщо замислитись, то слово "*******" - якраз про це. Смерть як повернення у піхву (себто негативне народження)
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07.11.2022 01:42 Ответить
Не загинув, а сдох.
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07.11.2022 00:04 Ответить
Сеанс экцорцизма проведен успешно.

СЛАВА БОГУ!
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07.11.2022 02:53 Ответить
сатана 3доx
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07.11.2022 06:07 Ответить
Норм.
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07.11.2022 06:13 Ответить
Васильев не имел церковного образования, но окончил Академию Генштаба. )))
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07.11.2022 06:15 Ответить
Так и главбарыжный поп гэбэшник кадровый. *Михайлов*.
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07.11.2022 08:19 Ответить
Там он восполнит недостаток своего образования. Будет меньше теории, зато отличная практика
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07.11.2022 07:26 Ответить
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