На войне с Украиной погиб священник РПЦ, предлагавший российским женщинам больше рожать, чтобы легче было переносить мобилизацию

На войне против Украины погиб священник Московской епархии РПЦ Михаил Васильев, являвшийся настоятелем храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщили в Московской патриархии, батюшка погиб "в зоне специальной военной операции при исполнении пастырских обязанностей". Другие подробности пока не известны.

Васильев был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца в подмосковном селении Власиха. В этом закрытом селении находится штаб Ракетных войск стратегического назначения. Храм имеет статус Патриаршего двора при штабе РВСН.

Васильев не имел церковного образования, но окончил Академию Генштаба. Как говорится на сайте РПЦ, он "принял участие в командировках в "горячие точки" и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и Сирии". Был награжден орденом Мужества.

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В интервью "Комсомольской правде", опубликованном за день до начала российского вторжения в Украину, 23 февраля, Васильев, в частности, говорил: "Мне выпала честь последние 24 года окормять ракетные войска стратегического назначения. Нет ничего миролюбивее ядерного щита. У тебя ядерная дубина, у меня ядерная дубина, каждый подумает, прежде чем ее применять, планета одна". "Те мультики, которые показывал наш верховный главнокомандующий несколько лет назад, становятся действительностью", - говорил батюшка о российском ядерном оружии.

Несколько дней назад внимание привлекло высказывание Васильева в эфире телеканала "Спас". Батюшка заявил, что если бы женщины рожали больше детей, им было бы не так больно, когда бы дети их погибали на войне.