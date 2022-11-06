В Бундестаге инициировали проверку поставок боеприпасов после задержки с передачей Украине
Берлину предстоит проверить цепи поставок боеприпасов после отказа Швейцарии разрешить Германии передать снаряды для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.
Об этом заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"С точки зрения политики безопасности с 24 февраля мир изменился, и Германии необходимо при заказе снарядов немедленно проверить, по каким путям происходит их поставка, и в случае необходимости изменить эти пути", - сказала Штрак-Циммерманн.
При этом она отметила, что в ближайшие годы Германии нужно закупить боеприпасы на сумму 20 миллиардов евро или больше.
3 ноября Швейцария снова отклонила запрос Германии на реэкспорт в Украину боеприпасов для установок Gepard, обосновав такой шаг политикой нейтралитета, запрещающей экспорт оружия в страны, ведущие вооруженные конфликты.
"Конечно, нам, как соседу, имеющему дружеские отношения (со Швейцарией. - Ред.), нужно принять как факт, что из-за своего нейтрального статуса Швейцария не хочет предоставлять свои боеприпасы для использования в регионах, где идет война", - отметила Штрак-Тиммерман.
В то же время, она отметила, что боеприпасы для Gepard нужны, "в первую очередь, чтобы отбить авианалеты на загруженные пшеницей корабли в украинских портах".
"Если это не удастся сделать, 190 миллионов человек по всему миру в результате будут страдать от голода", - подчеркнула депутат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
швейцарія - Україні - мені пох.. "Моя хата скраю" ,, не допоможу .
----------------
пц .. Немає слів . Одні матюччя ..
Чи в них вже мізки зовсім не варять , і вони не в змозі зрозуміти різницю між жертвою і агресором , а тому не можуть розібратись - кому в цій ситуації треба допомогти - бо це є проявом людяності і гуманізму , а кого слід засудити ?
І так , не весь світ Україні зобов'язаний , а от Європа дійсно зобов'язана ,, тим що Україна зараз перегородила орді - шлях до Європи , і через це зазнає величезних страждань . Кацапський цар прямо заявив - його не влаштовує світовий порядок , тому він хоче повернути кордони НАТО в Європі , в часи - до 1997 р. А значить - всі країни які увійшли до НАТО після 1997 р , повинні вийти з альянсу . Це по суті - його ультиматум Європі - або ви робите так як я сказав , або я силою вирішую свої проблеми . То ж Україна зараз воює не лише за себе , це до речі - вже визнали багато європейських країн. А якщо так то - допомагати Україні - святий обов'язок Європи .
Я вже висловився з цього приводу , я вважав і продовжую вважати - надавати нам зброю і ********** , це не наші примхи , а святий ОБОВ' ЯЗОК Європи . Якщо вона звісно - не хоче побачити орків у своїх містах .
Коли такі країни як кацапія - сходять з розуму , і вважають що їм тепер можна зі своїми сусідами робити що завгодно , навряд чи - якісь срані нейтралітети , когось врятують . паРаша це їм навіть не гітлерівська Німеччина , яка ще більш менш цивілізовано вела себе в Європі , під час 2 світової війни . Це їм не німці , це набагато гірше ,, це орда , яка як саранча - знищує все на своєму шляху . Пора б це хатаскрайнікам вже й зрозуміти .
Сама ж швейцарія , в разі гіпотетичного двостороннього збройного конфлікту з паРашою , зі своєю армією в 100 тис о/с + , побудованою за моделлю тероборони , чи навіть - звичайного ополчення , без найменшого бойового досвіду , на озброєнні у якої перебуває аж ціла - сотня легких танків , і кілька десятків - не ************* літаків , в разі вторгнення орди , без допомоги від країн НАТО - зброєю і ************ ( аналогічно - допомозі Україні ) не проживе і доби .
По друге - я не говорив що швейцарія повинна виправляти політичні помилки України , не перекручуй . Мова була суто - про допомогу Україні ************ , задля захисту від агресора . Політика ( тим більш наша внутрішня ) тут ні до чого .
Ну і наостанок ,, коли кацапня вторглася до Грузії , Україна їй зброєю все ж допомагала ..
Закриття ракетних програм, скорочення ВСУ та не створення власного виробництва *********** саме і є політичною помилкою Українського народу яку чомусь повинен виправляти в тому числі і народ Швейцарії який ніяких гарантій безпеки Україні не надавав.
Ну і на останок ви чомусь вперто по совковому чи по російскі Сакартвело називаєте Грузією. ЯК ВЕРХОВНА РАДА У 2008 РОЦІ НЕ ВИЗНАВАЛА АГРЕСІЮ РОСІЇ ПРОТИ ГРУЗІЇ https://novynarnia.com/2018/08/08/yak-ninishni-**********-politiki-u-2008-rotsi-golosuvali-shhodo-viyni-rf-proti-gruziyi/
https://rada.oporaua.org/novyny/novini/23287-yak-verkhovna-rada-u-2008-rotsi-ne-vyznavala-ahresiiu-rosii-proty-hruzii
як постачала зброю Сакартвело сторивши спеціальну слідчу комісію в Верховній раді України про незаконне постачання зброї Сакартвело
https://novynarnia.com/2018/08/08/yak-ninishni-**********-politiki-u-2008-rotsi-golosuvali-shhodo-viyni-rf-proti-gruziyi/
Ви мені теж , декого нагадуєте .. Все , розмову закінчено .. Всього найкращого .
..
Якщо у вас такий нейтралітет, якщо не поставляєте зброю для воюючої країни
якщо вам зброя не потрібна -
Для чого ви її (зброю) виготовляєте? Ви її солити будете? Чи зацвітете з нею як цвіль на стінах?
Для чого тоді поставляєте для невоюючих країн? Чи зброя не для війни? То для чого вона у вас?
==============================
От піздюки! Німеччина не є країною,що веде збройний конфлікт!