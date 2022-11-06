В Бундестаге инициировали проверку поставок боеприпасов после задержки с передачей Украине

Берлину предстоит проверить цепи поставок боеприпасов после отказа Швейцарии разрешить Германии передать снаряды для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.

Об этом заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"С точки зрения политики безопасности с 24 февраля мир изменился, и Германии необходимо при заказе снарядов немедленно проверить, по каким путям происходит их поставка, и в случае необходимости изменить эти пути", - сказала Штрак-Циммерманн.

При этом она отметила, что в ближайшие годы Германии нужно закупить боеприпасы на сумму 20 миллиардов евро или больше.

3 ноября Швейцария снова отклонила запрос Германии на реэкспорт в Украину боеприпасов для установок Gepard, обосновав такой шаг политикой нейтралитета, запрещающей экспорт оружия в страны, ведущие вооруженные конфликты.

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"Конечно, нам, как соседу, имеющему дружеские отношения (со Швейцарией. - Ред.), нужно принять как факт, что из-за своего нейтрального статуса Швейцария не хочет предоставлять свои боеприпасы для использования в регионах, где идет война", - отметила Штрак-Тиммерман.

В то же время, она отметила, что боеприпасы для Gepard нужны, "в первую очередь, чтобы отбить авианалеты на загруженные пшеницей корабли в украинских портах".

"Если это не удастся сделать, 190 миллионов человек по всему миру в результате будут страдать от голода", - подчеркнула депутат.

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