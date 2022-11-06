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Новости Помощь Украине
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В Бундестаге инициировали проверку поставок боеприпасов после задержки с передачей Украине

штрак-ціммерманн

Берлину предстоит проверить цепи поставок боеприпасов после отказа Швейцарии разрешить Германии передать снаряды для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.

Об этом заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"С точки зрения политики безопасности с 24 февраля мир изменился, и Германии необходимо при заказе снарядов немедленно проверить, по каким путям происходит их поставка, и в случае необходимости изменить эти пути", - сказала Штрак-Циммерманн.

При этом она отметила, что в ближайшие годы Германии нужно закупить боеприпасы на сумму 20 миллиардов евро или больше.

3 ноября Швейцария снова отклонила запрос Германии на реэкспорт в Украину боеприпасов для установок Gepard, обосновав такой шаг политикой нейтралитета, запрещающей экспорт оружия в страны, ведущие вооруженные конфликты.

Читайте также: Швейцария не дала снаряды Украине. Если нападут на нас, может и нам не даст, - депутат Бундестага Штрак-Циммерман

"Конечно, нам, как соседу, имеющему дружеские отношения (со Швейцарией. - Ред.), нужно принять как факт, что из-за своего нейтрального статуса Швейцария не хочет предоставлять свои боеприпасы для использования в регионах, где идет война", - отметила Штрак-Тиммерман.

В то же время, она отметила, что боеприпасы для Gepard нужны, "в первую очередь, чтобы отбить авианалеты на загруженные пшеницей корабли в украинских портах".

"Если это не удастся сделать, 190 миллионов человек по всему миру в результате будут страдать от голода", - подчеркнула депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна сама принимать решения о возможных переговорах, - Штайнмайер

Автор: 

боеприпасы (2344) Германия (6979) оружие (10222) помощь (7820) Бундестаг (224)


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Топ комментарии
+17
Україна - швейцарії - мене вбивають , допоможи захиститись ..
швейцарія - Україні - мені пох.. "Моя хата скраю" ,, не допоможу .
----------------
 пц .. Немає слів . Одні матюччя ..
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06.11.2022 20:59
+13
Яка гидота!
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06.11.2022 20:56
+10
Хочеться запитати у швейцарців:
Якщо у вас такий нейтралітет, якщо не поставляєте зброю для воюючої країни
якщо вам зброя не потрібна -
Для чого ви її (зброю) виготовляєте? Ви її солити будете? Чи зацвітете з нею як цвіль на стінах?
Для чого тоді поставляєте для невоюючих країн? Чи зброя не для війни? То для чого вона у вас?
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06.11.2022 21:10
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Яка гидота!
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06.11.2022 20:56 Ответить
якби я стільки випив - я б вмер
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06.11.2022 20:58 Ответить
Якась самиця білої обізяни, гидота.
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06.11.2022 21:08 Ответить
Богатая на сиськи девка---фартонуло!
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06.11.2022 22:16 Ответить
🤮
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06.11.2022 23:03 Ответить
Україна - швейцарії - мене вбивають , допоможи захиститись ..
швейцарія - Україні - мені пох.. "Моя хата скраю" ,, не допоможу .
----------------
 пц .. Немає слів . Одні матюччя ..
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06.11.2022 20:59 Ответить
На відміну від України Швейцарія в якій понад 200 років не було війни до війни готова завжди і не потрібно з хворої голови перекладати на здорову. Хто перед війною скоротив армію на 40 тисяч та закрив ракетні програми? А тепер весь світ винен Україні? В 2008 верховна рада України не спромоглася засудити агресію россії проти Сакартвелло.
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07.11.2022 09:32 Ответить
Так отож - не потрібно .. Косяки нашої влади це одне ( окрема тема ( до речі - щоб ВР засуджувала випадки агресії , подібні тому що відбувся 2008р , наріду - треба на виборах думати головою , а не іншим місцем , і обирати до ВР достойних людей , а не дуполизів кремля )) , а категорична відмова хатаскрайніків у допомозі Україні ( при чому тут допомога не пряма ,, треба всього лиш підписати папірець з дозволом ) , яка є жертвою , а не агресором , це зовсім інше . !!
Чи в них вже мізки зовсім не варять , і вони не в змозі зрозуміти різницю між жертвою і агресором , а тому не можуть розібратись - кому в цій ситуації треба допомогти - бо це є проявом людяності і гуманізму , а кого слід засудити ?
І так , не весь світ Україні зобов'язаний , а от Європа дійсно зобов'язана ,, тим що Україна зараз перегородила орді - шлях до Європи , і через це зазнає величезних страждань . Кацапський цар прямо заявив - його не влаштовує світовий порядок , тому він хоче повернути кордони НАТО в Європі , в часи - до 1997 р. А значить - всі країни які увійшли до НАТО після 1997 р , повинні вийти з альянсу . Це по суті - його ультиматум Європі - або ви робите так як я сказав , або я силою вирішую свої проблеми . То ж Україна зараз воює не лише за себе , це до речі - вже визнали багато європейських країн. А якщо так то - допомагати Україні - святий обов'язок Європи .
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07.11.2022 10:32 Ответить
Тобто серучи на країни які не надають Україні зброю подібні до вас заохочують їх надати зброю?
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07.11.2022 12:23 Ответить
Хіба я образив швейцарію ? . Чим ? Тим що висловився про таку їхню - хибну "страусину" позицію ? І що з того ? Вони інгорують надання таких потрібних нам - для захисту , а не для агресії *********** , а я повинен з ними сюсюкатися ? А не пішли б вони --- ...
Я вже висловився з цього приводу , я вважав і продовжую вважати - надавати нам зброю і ********** , це не наші примхи , а святий ОБОВ' ЯЗОК Європи . Якщо вона звісно - не хоче побачити орків у своїх містах .
Коли такі країни як кацапія - сходять з розуму , і вважають що їм тепер можна зі своїми сусідами робити що завгодно , навряд чи - якісь срані нейтралітети , когось врятують . паРаша це їм навіть не гітлерівська Німеччина , яка ще більш менш цивілізовано вела себе в Європі , під час 2 світової війни . Це їм не німці , це набагато гірше ,, це орда , яка як саранча - знищує все на своєму шляху . Пора б це хатаскрайнікам вже й зрозуміти .
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07.11.2022 13:46 Ответить
Швейцарія у своєму захисті покладається виключно на себе. Говорити про те що Швейцарія повинна виправляти помилки народу України який замість того щоб обрати під час війни наприклад генерала Кривоноса обрала шоумена Зеленського і замість готуватись до відбиття навали орди будувала інфраструктуру а не військо це з моєї точки зору нахабство. Судячи з історії війна була не відворотня і мабуть це не останній конфлікт в якому Україна буде воювати. Коли йшла війна в Молдові в Скартвело де була Україна?
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08.11.2022 07:38 Ответить
Маячня .. Швейцарія у своєму захисті покладається на НАТО , хоч і не є членом альянсу ,, тому що географічно знаходиться в оточенні країн НАТО , і розуміє що перший удар потенційного ворога , за будь якого розкладу , приймуть на себе - країни НАТО .
Сама ж швейцарія , в разі гіпотетичного двостороннього збройного конфлікту з паРашою , зі своєю армією в 100 тис о/с + , побудованою за моделлю тероборони , чи навіть - звичайного ополчення , без найменшого бойового досвіду , на озброєнні у якої перебуває аж ціла - сотня легких танків , і кілька десятків - не ************* літаків , в разі вторгнення орди , без допомоги від країн НАТО - зброєю і ************ ( аналогічно - допомозі Україні ) не проживе і доби .
По друге - я не говорив що швейцарія повинна виправляти політичні помилки України , не перекручуй . Мова була суто - про допомогу Україні ************ , задля захисту від агресора . Політика ( тим більш наша внутрішня ) тут ні до чого .
Ну і наостанок ,, коли кацапня вторглася до Грузії , Україна їй зброєю все ж допомагала ..
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08.11.2022 09:54 Ответить
Маячня .. Швейцарія дуже вдало захищена гірськими хребтами. Під час другої світової війни єдина країна європи яку німці не наважились захопити саме з цих причин. Все населення країни на випадок війни може залишити міста і вести безкінченну партизанську війну.
Закриття ракетних програм, скорочення ВСУ та не створення власного виробництва *********** саме і є політичною помилкою Українського народу яку чомусь повинен виправляти в тому числі і народ Швейцарії який ніяких гарантій безпеки Україні не надавав.
Ну і на останок ви чомусь вперто по совковому чи по російскі Сакартвело називаєте Грузією. ЯК ВЕРХОВНА РАДА У 2008 РОЦІ НЕ ВИЗНАВАЛА АГРЕСІЮ РОСІЇ ПРОТИ ГРУЗІЇ https://novynarnia.com/2018/08/08/yak-ninishni-**********-politiki-u-2008-rotsi-golosuvali-shhodo-viyni-rf-proti-gruziyi/

https://rada.oporaua.org/novyny/novini/23287-yak-verkhovna-rada-u-2008-rotsi-ne-vyznavala-ahresiiu-rosii-proty-hruzii
як постачала зброю Сакартвело сторивши спеціальну слідчу комісію в Верховній раді України про незаконне постачання зброї Сакартвело
https://novynarnia.com/2018/08/08/yak-ninishni-**********-politiki-u-2008-rotsi-golosuvali-shhodo-viyni-rf-proti-gruziyi/
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08.11.2022 16:05 Ответить
P.S. Вибачте але ви мені чомусь нагадали цю жіночку https://www.youtube.com/watch?v=josKT8tf_QI https://www.youtube.com/watch?v=josKT8tf_QI

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08.11.2022 16:39 Ответить
Ну і на останок ви чомусь вперто по совковому чи по російскі Сакартвело називаєте Грузією. ЯК ВЕРХОВНА РАДА У 2008 РОЦІ НЕ ВИЗНАВАЛА АГРЕСІЮ РОСІЇ ПРОТИ ГРУЗІЇ https://novynarnia.com/2018/08/08/yak-ninishni-**********-politiki-u-2008-rotsi-golosuvali-shhodo-viyni-rf-proti-gruziyi/ https://novynarnia.com/ https://novynarnia.com/2018/08/08/yak-ninishni-**********-politiki-u-2008-rotsi-golosuvali-shhodo-viyni-rf-proti-gruziyi/ )) .

Ви мені теж , декого нагадуєте .. Все , розмову закінчено .. Всього найкращого .
..
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08.11.2022 17:06 Ответить
Типово совковоросіянська відповід коли немає аргументів . На все добре.
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08.11.2022 18:34 Ответить
Курва-бобер...
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06.11.2022 21:01 Ответить
Хочеться запитати у швейцарців:
Якщо у вас такий нейтралітет, якщо не поставляєте зброю для воюючої країни
якщо вам зброя не потрібна -
Для чого ви її (зброю) виготовляєте? Ви її солити будете? Чи зацвітете з нею як цвіль на стінах?
Для чого тоді поставляєте для невоюючих країн? Чи зброя не для війни? То для чого вона у вас?
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06.11.2022 21:10 Ответить
Ну так на всякий пожарный. Мы нейтральны, а если кто то в этом усомниться то получит *****.
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06.11.2022 21:24 Ответить
Прикол у тому, що швейцарська армія не воювала останні 150-200 років, тому про будь-які пізди мова не піде.
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06.11.2022 21:42 Ответить
Что не мешает ей быть боеспособной.
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06.11.2022 23:31 Ответить
обґрунтувавши такий крок політикою нейтралітету, яка забороняє експорт зброї до країн, що ведуть збройні конфлікти.
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От піздюки! Німеччина не є країною,що веде збройний конфлікт!
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06.11.2022 21:42 Ответить
Не вихована тролятина ,писала мені що не бачить ніяких перешкод с оціма набоями до Гепарду.та шо їх навалом!Та запропонувала,що б їх шукав саме Резніков и "ніхтонічогонамневинен!!!"Добре хоч Залужного не забов'язав!
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06.11.2022 21:29 Ответить
Ахаха, цей незручний момент, коли швейцарські нейтральні-дебіли ******** 20млрд євро менш ніж за добу.
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06.11.2022 21:39 Ответить
Ну молодці. Так диви і перестануть бути гедоністами.
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06.11.2022 21:52 Ответить
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06.11.2022 23:15 Ответить
це як би Україна відмовилась продавати зерно в регіони де є голод
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07.11.2022 03:23 Ответить
А нах Швейцария их делает если не для войны? Что за голимые отмазки?
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07.11.2022 06:13 Ответить
 
 