Патриарх РПЦ Кирилл заявил об угрозе существованию России. Это повод для применения ядерного оружия

Патриарх Русской православной церкви заявил, что русский народ сталкивается с опасностями, бросающими вызов самому существованию страны. Такая угроза является причиной применения ядерного оружия, прописанного в военной доктрине РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".

После освящения главного храма Росгвардии в подмосковной Балашихе Кирилл заявил, что молитва за власть и за Вооруженные силы РФ не должна быть "механической".

"Мы не должны пропускать мимо ушей эти просьбы, особенно когда народ лицом к лицу сталкивается с опасностями - такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны", - сказал он.

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Также глава РПЦ убеждает людей, что мощные силы, которые находятся "вне Руси", якобы хотят "подстрекать людей к междоусобной ссоре".

"За этим стоит только одно – стремление ослабить Святую Русь", – сказал предстоятель РПЦ, объяснив, что имеет в виду и Россию, и Украину, и Беларусь.

Согласно российской военной доктрине Москва может применить ядерное оружие, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

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