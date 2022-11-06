Патриарх РПЦ Кирилл заявил об угрозе существованию России. Это повод для применения ядерного оружия
Патриарх Русской православной церкви заявил, что русский народ сталкивается с опасностями, бросающими вызов самому существованию страны. Такая угроза является причиной применения ядерного оружия, прописанного в военной доктрине РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Интерфакс".
После освящения главного храма Росгвардии в подмосковной Балашихе Кирилл заявил, что молитва за власть и за Вооруженные силы РФ не должна быть "механической".
"Мы не должны пропускать мимо ушей эти просьбы, особенно когда народ лицом к лицу сталкивается с опасностями - такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны", - сказал он.
Также глава РПЦ убеждает людей, что мощные силы, которые находятся "вне Руси", якобы хотят "подстрекать людей к междоусобной ссоре".
"За этим стоит только одно – стремление ослабить Святую Русь", – сказал предстоятель РПЦ, объяснив, что имеет в виду и Россию, и Украину, и Беларусь.
Согласно российской военной доктрине Москва может применить ядерное оружие, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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12 листопада 1708 року, петро перший попросив накласти на Мазепу анафему, а наступного дня 13 листопада, з благословіння РПЦ, дав наказ вирізати всю столицю Гетьманщини - Батурин, вирізали всіх не залежно від віку та статі, на той час в місті проживали 15 000 людей - чим вам не ядерка?
Те кто тупо называют кацапню "русней" помогают гундяеву и другой кацапне притворяться Русью и очень вредят Украине - единственной наследнице Руси. Неужели им сложно понимать, что те кацапня, москальня...
Дайте угадаю, разделил бы один народ, а потом натравил бы эти половинки друг на друга, заставив одну половинку единого народа напасть на другую половинку, начать насиловать и убивать в самой настоящей братоубийственной войне?
Так?
Один народ???
Методичку пора пересмотреть ибо росиянцы богоизбранные, а вокруг одни "чуханы" не стоящие и десницы Божей.
Так?
Круглое и зеленое - черные лапы тьмы, гундяй с большой буцквы
россися последний оплот (цитадель, а может все же лоно?), одурманенные русские.
Покажи на карте россию, возможно в дальнейшем будем полемизировать.
Ад - расплата за злодеяния и уж ни как не принуждение к онным.
"А что бы он пропагандировал по вашему?" - пиріжки з потрібкою на 9 та 40 день, але не по москалику
А по факту - царство сатаны.
Но это вы написали "Что-бы делал дьявол на земле (кстати он же Люцефер (светоносный) один из сынов Бога) явно бы не пропагандировал смерть и насилие."
То есть согласно вашему определению, Гундяев, призывающий свою паству убивать украинцев в защиту святой руси (то есть "пропагандирует смерть и насилие") получается не представитель сатаны, а как раз наоборот.
Или я не правильно понял вашу мысль.
назвіть ще владикою, святійшим отцем.
можна ж просто,
керівник росцеркви
в ше простіше, гундяй...
Однако, все же если глав-поп раиси начинает цитировать пункты из ядерной доктрины, хоть и не упоминая ее явно, это наводит на определенные мысли.
пуйло запасся потомками, і цей більше всього також має надію в продовженні свого гнилого племені. Бо в безсмертя душі вони не вірять - ну як можна вірити в те, чого в тебе немає і ніколи не було.
ну що, європейська цивілізація? - викормили сатаністів на свою голову?
Jesus said,
he was not come to bring peace on earth,
but depending on translation,
either the sword or
quarrel that sons quarrel with fathers,
daugthers with mothers.
This indicates,
that Kruel never read the
New Testament,
but became Pope due to Oligarchy.
And for the existence of Russia:
Either way Putin gambled house and court at the Poker board.
Damage Control is needed in Damage Case,
not human sacrifice.
Russia could even exist,
re-settled by green men from Mars.
Aaron quarrelled with the People's Leader Mose,
not the People's Leader with God.
And the first 10 Commendments became scuttled to not adore
orthers astrological house,
but George made it about adore other people's earthern house.
A Levite shall quarrel with the People's Leader, not creep in his arse.