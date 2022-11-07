Шольц обсудил ситуацию вокруг Украины с Байденом: "Призыв Зеленского к справедливому миру заслуживает полной поддержки"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины и недавний визит в КНР.
Об этом сообщил замглавы федерального правительства Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Федеральный канцлер и президент осудили продолжающиеся обстрелы со стороны России гражданской инфраструктуры, в частности, объектов энергоснабжения в Украине. Также говорилось о российских угрозах и необоснованных обвинениях со стороны России в адрес Украины относительно использования так называемой грязной бомбы. Оба подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину по мере своих возможностей. Призыв президента Зеленского к справедливому миру заслуживает полной поддержки", - отметил представитель пресс-службы.
По его словам, глава немецкого правительства проинформировал американского президента о ходе и результатах своей поездки в Пекин. "Оба признали четкое заявление президента Китая Си Цзиньпина, выступившего против использования ядерного оружия, а также против угрозы его использования", - отметил Бюхнер.
Как сообщалось, Шольц совершил однодневный официальный визит в Китай 4 ноября.
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справедливий мир це Україна в кордонах 1991 р., контрибуції з рашки на наше відновлення та буйло в Гаазі, отже,
Ми за мир, за мир, за мир,
Трахтор в полі дир-дир-дир 😊
ви ж, млять, даєте змогу ***** робити майже все чо воно хоче на відстані в 100 км
концентрує угрупування на території сраної лднри, а ми їх не можем дістати....
тим часом нас ібашать з усіх напрямків.
чи не на часі, вашу мать???
але є одно але
Українці померають зараз
інфраструктура руйнується зараз