Шольц обсудил ситуацию вокруг Украины с Байденом: "Призыв Зеленского к справедливому миру заслуживает полной поддержки"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины и недавний визит в КНР.

Об этом сообщил замглавы федерального правительства Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Федеральный канцлер и президент осудили продолжающиеся обстрелы со стороны России гражданской инфраструктуры, в частности, объектов энергоснабжения в Украине. Также говорилось о российских угрозах и необоснованных обвинениях со стороны России в адрес Украины относительно использования так называемой грязной бомбы. Оба подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину по мере своих возможностей. Призыв президента Зеленского к справедливому миру заслуживает полной поддержки", - отметил представитель пресс-службы.

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По его словам, глава немецкого правительства проинформировал американского президента о ходе и результатах своей поездки в Пекин. "Оба признали четкое заявление президента Китая Си Цзиньпина, выступившего против использования ядерного оружия, а также против угрозы его использования", - отметил Бюхнер.

Как сообщалось, Шольц совершил однодневный официальный визит в Китай 4 ноября.