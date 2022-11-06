Оккупанты несут серьезные потери на Донетчине, но продолжают гнать мобилизованных и наемников на гибель, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Донецкой области продолжаются очень жесткие российские атаки.
Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Враг несет там серьезные потери, но несмотря ни на что, несмотря на любые потери продолжает гнать своих мобилизованных и наемников на гибель. Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают это страшное давление, сохраняют устойчивость и героически защищают наши позиции", - отметил президент.
Зеленский отметил бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады за храбрость и героизм при обороне на Авдеевском направлении.
"Также спасибо каждому, кто привлечен к ликвидации последствий российских террористических ударов по Харькову, по Запорожью, по городам и громадам Днепропетровщины, по Николаеву. Обязательно выгоним оккупантов, обязательно гарантируем безопасность всем нашим городам, всем нашим громадам", – подчеркнул глава государства.
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