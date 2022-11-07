Папа Римский Франциск заявил о большом почете к российскому гуманизму и вспомнил Достоевского

Папа Римский Франциск заявил, что жестокость российских военных, с которой они действуют в Украине, не присуща российскому народу.

Об этом он заявил в общении с журналистами по возвращении из Бахрейна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

"Меня поражает – и потому я употребляю слово "многострадальная" [дословно: "martoriata" - "подверженная мукам" от "martoriare" - "истязать, мучить"] – та жестокость, которая не присуща российскому народу, возможно… потому что российский народ – это великий народ; это [жестокость] наемников, солдат, которые идут на войну как на приключение, наемников... Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму. Достаточно вспомнить Достоевского, который до сих пор вдохновляет, вдохновляет христиан к осмыслению христианства. У меня большая приверженность российскому народу, как и большое расположение к украинскому народу", – отметил Святейший Отец, рассказав, что когда ему было 11 лет, то знал одного украинского священника, который научил его прислуживать во время украинской литургии. "По этой причине мне также очень нравится украинская литургия. Я оказался между двумя народами, которым располагаю, – добавил он. – И не только я. Святой Престол провел немало конфиденциальных встреч, многое с положительными результатами".

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"А теперь, – продолжал Папа, – пользуясь этим вопросом, хочу пожаловаться: в течение одного века – три мировых войны! 1914—1918, 1938—1945, и нынешняя. Ибо это мировая война, ибо правдой является то, что когда империи, с той или иной стороны, слабеют, то нуждаются в войне, чтобы чувствовать себя сильными, как и для того, чтобы продавать оружие. Потому что сегодня, по моему мнению, самой большой бедой в мире является производство оружия. Но ведь прошу вас! Мне сказали, не знаю, правда ли это, или нет, что если бы в течение года не производить оружие, то положилось бы конец голоду в мире. Индустрия оружия ужасна".

В этом контексте Преемник святого Петра вспомнил о портовых рабочих в Генуе, которые несколько лет назад отказались перегружать оружие на корабль в Йемен, где сегодня дети нечего есть, вспомнил о скитании народа рохинджа, о Мьянме, "это ужас, что там творится", о Сирии. Есть надежда, что в Эфиопии кровопролитие остановится, но идет российско-украинская война. "Повсюду находимся в условиях войны и не понимаем этого", - сказал Святейший Отец, снова рассказав о своих переживаниях от посещения военных мемориалов, где на надгробиях выписаны имена молодых мужчин. "Не хочу никого оговаривать, но это коснулось моего сердца: когда происходило упоминание высадки в Нормандии, на празднование собрались главы государств и правительств. Да, действительно, это было начало падения нацизма, это правда. Но сколько юношей полегли на берегах Нормандии? Говорят, что тридцать тысяч... Кто вспоминает об этих юношах? Война сеет все это. Поэтому вы, журналисты, будьте пацифистами, выступайте против войн, боритесь против войны. Прошу вас об этом как брат. Спасибо", - сказал Папа.