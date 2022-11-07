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Новости Война
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Папа Римский Франциск заявил о большом почете к российскому гуманизму и вспомнил Достоевского

папа,франциск,римський

Папа Римский Франциск заявил, что жестокость российских военных, с которой они действуют в Украине, не присуща российскому народу.

Об этом он заявил в общении с журналистами по возвращении из Бахрейна, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

"Меня поражает – и потому я употребляю слово "многострадальная" [дословно: "martoriata" - "подверженная мукам" от "martoriare" - "истязать, мучить"] – та жестокость, которая не присуща российскому народу, возможно… потому что российский народ – это великий народ; это [жестокость] наемников, солдат, которые идут на войну как на приключение, наемников... Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму. Достаточно вспомнить Достоевского, который до сих пор вдохновляет, вдохновляет христиан к осмыслению христианства. У меня большая приверженность российскому народу, как и большое расположение к украинскому народу", – отметил Святейший Отец, рассказав, что когда ему было 11 лет, то знал одного украинского священника, который научил его прислуживать во время украинской литургии. "По этой причине мне также очень нравится украинская литургия. Я оказался между двумя народами, которым располагаю, – добавил он. – И не только я. Святой Престол провел немало конфиденциальных встреч, многое с положительными результатами".

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"А теперь, – продолжал Папа, – пользуясь этим вопросом, хочу пожаловаться: в течение одного века – три мировых войны! 1914—1918, 1938—1945, и нынешняя. Ибо это мировая война, ибо правдой является то, что когда империи, с той или иной стороны, слабеют, то нуждаются в войне, чтобы чувствовать себя сильными, как и для того, чтобы продавать оружие. Потому что сегодня, по моему мнению, самой большой бедой в мире является производство оружия. Но ведь прошу вас! Мне сказали, не знаю, правда ли это, или нет, что если бы в течение года не производить оружие, то положилось бы конец голоду в мире. Индустрия оружия ужасна".

В этом контексте Преемник святого Петра вспомнил о портовых рабочих в Генуе, которые несколько лет назад отказались перегружать оружие на корабль в Йемен, где сегодня дети нечего есть, вспомнил о скитании народа рохинджа, о Мьянме, "это ужас, что там творится", о Сирии. Есть надежда, что в Эфиопии кровопролитие остановится, но идет российско-украинская война. "Повсюду находимся в условиях войны и не понимаем этого", - сказал Святейший Отец, снова рассказав о своих переживаниях от посещения военных мемориалов, где на надгробиях выписаны имена молодых мужчин. "Не хочу никого оговаривать, но это коснулось моего сердца: когда происходило упоминание высадки в Нормандии, на празднование собрались главы государств и правительств. Да, действительно, это было начало падения нацизма, это правда. Но сколько юношей полегли на берегах Нормандии? Говорят, что тридцать тысяч... Кто вспоминает об этих юношах? Война сеет все это. Поэтому вы, журналисты, будьте пацифистами, выступайте против войн, боритесь против войны. Прошу вас об этом как брат. Спасибо", - сказал Папа.

армия РФ (19375) Папа Римский (439) Франциск (181) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+76
Он либо не читал "Преступление и наказание" вовсе, либо сделал из этого какие-то извращенные выводы. А там как раз и поясняется зверско-рабская сущность русского народа. Всякий русский на родимой стране-помойке - тварь дрожащая, пресмыкающаяся перед любым начальством. Зато приезжая в Украину на танке, оно сразу начинает чувствовать, шо оно "право имеет", и убивает, насилует и мародерит. А по возвращению (если повезет) в родимые *****, оно сходит в молельню рпц кгб, отстегнет колдуну от награбленного, и колдун все его грехи отпустит. И все. Такой себе коллективный раскольников.
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07.11.2022 00:06
+50
Папа іди курсом російського корабля, ************ такий.
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07.11.2022 00:04
+50
спич про росийский гуманизм показывает всю глубину ********** нынешнего понтифика.
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07.11.2022 00:05
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Страница 3 из 3
Звідки взятись на Росії гуманістам??? Якщо це століття негативної селекції, коли там століттями вбивають, ломають морально інтелегенцію, мордують тюрмами, катують, знищують тих хто може думати. От той пантифік поїхав би на рашку і запитав, хто там читає книжки, вони всі зрощені на кремлівській пропаганді, в них культ бандитизму який прищеплювався інформаційними продуктами по типу фільму "брат"?! Нема виправдання країні-терористу і її злочинам, так як і злочинам німецького нацизму і шкода, що така духовна особа не може це зрозуміти.
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07.11.2022 05:55 Ответить
Сказав, як бегемот в воду перднув.
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07.11.2022 05:58 Ответить
Папа довго молився Богові, щоб той послав йому здатність бачити гуманізм у звірячому оскалі орків.
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07.11.2022 06:01 Ответить
Осіннє загострення старечого маразму...
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07.11.2022 06:07 Ответить
Папа так розбирається в гуманізмі росіян, як я в житії святого Януарія.
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07.11.2022 06:26 Ответить
Дослівно
" Злочин і кара" вчить молодь любити старших людей 🤦🤦🤦
Чесно кажучи ненавиджу цього " корисного ідіота" не менше ніж рашистів 🤬
Умиротворюйте далі і отримаєте війну по усій Європі, дебіли 🤦🤦🤦
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07.11.2022 06:27 Ответить
Господи прости але він тупий дурень
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07.11.2022 06:28 Ответить
або робить це свідомо бо не поїхав до пуйла та не побалакав про закінчення вбиваств в Україні...
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07.11.2022 06:40 Ответить
Папа ватник.
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07.11.2022 06:35 Ответить
должен быть определен возраст "пап", после которого нельзя быть "папой". маразм и неосведомленность реальных событий.
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07.11.2022 06:37 Ответить
Сподіваюсь що російські мільярди у банках Ватикану ніяк не впливають на ці глибокі думки. )
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07.11.2022 06:39 Ответить
***** , то Саливан , то Сатанист (папа) вылезает, что вообще происходит. Самые гуманные это ЗСУ

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07.11.2022 06:48 Ответить
Старость одиноко пришла без мудрости. Гуманно співчуваю.
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07.11.2022 06:52 Ответить
просвещённый Папа доси не в курсе, что "российского народа" нет, есть винегрет из порабощённых-уничтоженых-оккупированных наций-народностей.. у них и язык синтетический компот и культура такая же..
..Папа - или наивный слушатель сказок прорусских придворных-засланцев или полезный идиот или старый маразматик или тупо барыга-бизнесмен..
Іван Павло́ ІІ был реально достойный Папа Римський
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07.11.2022 06:58 Ответить
Этот "святой престол" в прошлом веке благословлял Гитлера и Муссолини на их "подвиги".
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07.11.2022 06:58 Ответить
чмо старе , йому в памперсах повзати і манку сосати , а воно в політику лізить
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07.11.2022 07:05 Ответить
Скажіть вже хто небудь старому ідіоту-те,що він верзе-величезний гріх,і за це чорти люб'язно запросять його до окремого казана...Виглядає прямо, як якась диверсія від сатани.
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07.11.2022 07:06 Ответить
Ех папа, папа! Де бачиш той російський народ! Це дика орда!
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07.11.2022 07:14 Ответить
Этот старый придурок пусть лучше узнает значение слова "кацап"... Не присуще... Старый идиот...
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07.11.2022 07:17 Ответить
Дідо хоче проскочити між *******, вклади рашки у ватиканському банку до раю не пускають
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07.11.2022 07:30 Ответить
Папаша заболел...
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07.11.2022 07:30 Ответить
Воно таке і було...
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07.11.2022 08:30 Ответить
Нічого дивно, якщо згадати скільки хрестових походів організували римські папи, скільки воєн вони освятила, про масштабний геноцид який творила інквізиція проти єретиків в Європі, про геноцид корінного населення Америки,Африки під виглядом поширення християнства .
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07.11.2022 07:43 Ответить
папа мабуть прийняв йоршика-це в мужиків водка з пивом а папа бояришника з аргентінською мукою і на лапу бабло бо таку ***** нести це святотацтво
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07.11.2022 07:45 Ответить
"не притаманна російському народові" - як там? Англосакси змусили. Но то як Обама, котрий їх парадні обсикав.
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07.11.2022 07:50 Ответить
Ну це якийсь сюр! Папа римський розводить демагогію про те, що зовсім не притаманне кацапам. Привезти б його в Україну в одне з міст чи містечок, що побули в окупації і ткнути рилом в одну з братських могил, що є нині символом того "гуманізму"
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07.11.2022 07:54 Ответить
Цей понтіфік зламався, несіть наступного.
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07.11.2022 08:04 Ответить
Да, скорей бы уже праведный дымок взвился над Ватиканом!
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07.11.2022 09:40 Ответить
Теж саме він може "висловити" й про єдинорогів, снігову людину і драконів!
Їх теж не існує...
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07.11.2022 08:11 Ответить
В папи почалось маракобєсіє так як і у кірілка
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07.11.2022 08:15 Ответить
Приведите санитаров....
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07.11.2022 08:22 Ответить
кацапи Достоєвського не читають, вони тільки слухають телевізор, а ті що читали або померли або втекли
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07.11.2022 08:29 Ответить
Ну ладно, цей папа не дуже розумний, він це доводив декілька разів, нічого нового. Але чому мовчить голова католицької церкви України? Йому нічим відповісти? Або католицькі попи як гундяївські? Шо шеф скаже то й робимо?
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07.11.2022 08:29 Ответить
Старий-******** зовсім втратив почуття реальності .
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07.11.2022 08:29 Ответить
Нічого, крім огиди.
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07.11.2022 08:36 Ответить
Руские искали нацистов в Украине, а они оказались у них в зеркале.
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07.11.2022 08:42 Ответить
Ладану накурився?
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07.11.2022 08:43 Ответить
Папа твір "прєступлєніє і наказаніє " перечитав і гуманізм побачив ???
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07.11.2022 08:43 Ответить
Папа в переводе с мордовского-мужской детородный орган.Писька.
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07.11.2022 08:54 Ответить
Це не наш папа. Треба б глянути його трудову книжку, очевидно ще у 40-ві на москві одержав допуск до спец.робіт, курва.
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07.11.2022 08:55 Ответить
старческое слабоумие
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07.11.2022 09:19 Ответить
Читаючи "перли" нинішнього папи починаю ловити себе на крамольній думці - ой не просто так поперли Бенедикта. Все-таки дитинство в гітлерюгенді не дозволило б йому так вилизувати кацапам.
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07.11.2022 09:21 Ответить
борменталь, дайте ему селёдки...
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07.11.2022 09:48 Ответить
Папа Римский ватное дерьмо.
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07.11.2022 09:50 Ответить
прокацаплене гiвно той папа, грошi руснi щоб йому поперек горла стали, тупе лайно
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07.11.2022 09:52 Ответить
Папа, папа
Что мы будем делать
Когда настанут
Зимни холода?

Ну в смысле когда народ-богоносец ********* нам все ТЭЦ и электроподстанции?
Топить буржуйки собранием сочинений Достоевского?
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07.11.2022 10:09 Ответить
Клятий альцгеймер прогресує...
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07.11.2022 10:19 Ответить
золотые слова,"во время" сказаные приятно и послушать
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07.11.2022 12:26 Ответить
чтоб он сдох лицемерная мразь!я почти цверен что ********** денюжки хранятся в его банке!для меня он такой же гадёныш как кирюха!
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07.11.2022 13:49 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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07.11.2022 14:22 Ответить
Папік то у содомітів просить прощення, то 3,14здякає про кацапогуманізм. От цікаво: чи то він чимось лютим закидається, чи просто ідіот?
Я не здивуюся, коли цей вар'ят поховає Католицьку Церкву.
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08.11.2022 03:32 Ответить
не, ну пацан мощно сказал, мы, рюзьгие такие пилять, гуманисты ёпта.

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14.11.2022 09:04 Ответить
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