Ночью россияне нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии по Мировской и Марганецкой громадам на Днепропетровщине

Ночью оккупанты обстреляли Никопольский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам - Мировской и Марганецкой.



Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.



Отмечается, что в остальных районах ночь прошла под звуки сирены, но без чрезвычайных ситуаций, и на эту минуту - спокойно.

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