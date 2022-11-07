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Ночью россияне нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии по Мировской и Марганецкой громадам на Днепропетровщине

дніпропетровщина

Ночью оккупанты обстреляли Никопольский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам - Мировской и Марганецкой.

Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в остальных районах ночь прошла под звуки сирены, но без чрезвычайных ситуаций, и на эту минуту - спокойно.

Читайте: Жителям Никополя ночь лучше провести в убежище, - глава РВА Евтушенко

обстрел (27366) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3997)


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Тварюки кiнченi, вже нема сил це читати.
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07.11.2022 07:29 Ответить
хоть ответку давали бы по территории. с которой прилетает
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07.11.2022 07:34 Ответить
 
 