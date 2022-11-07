Ночью россияне нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии по Мировской и Марганецкой громадам на Днепропетровщине
Ночью оккупанты обстреляли Никопольский район.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью россияне держали в напряжении Никопольский район. Нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам - Мировской и Марганецкой.
Люди не пострадали. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в остальных районах ночь прошла под звуки сирены, но без чрезвычайных ситуаций, и на эту минуту - спокойно.
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Olena Lynch
показать весь комментарий07.11.2022 07:29 Ответить Мне нравится 5
Viktor Lisenko
показать весь комментарий07.11.2022 07:34 Ответить Мне нравится 1
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