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За сутки оккупанты убили 1 мирного жителя Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки оккупационные войска РФ убили одного гражданского жителя в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 6 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Бахмуте.

Еще 5 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За сутки оккупанты убили 1 мирного жителя Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА 01

Донецкая область (9767) Кириленко Павел (638)


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