За сутки оккупанты убили 1 мирного жителя Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
За минувшие сутки оккупационные войска РФ убили одного гражданского жителя в Донецкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 6 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Бахмуте.
Еще 5 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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