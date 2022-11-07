За сутки оккупанты убили 1 мирного жителя Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки оккупационные войска РФ убили одного гражданского жителя в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 6 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Бахмуте.



Еще 5 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.



Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Читайте: Оккупанты несут серьезные потери на Донетчине, но продолжают гнать мобилизованных и наемников на гибель, - Зеленский