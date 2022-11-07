Более 30 убитых, до 15 раненых: ВСУ поразили подразделение батальона "Ахмат" в Лисичанске, - Генштаб

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Горловка Донецкой области, нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения. В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести. В населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона "Ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом", - говорится в сообщении.

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