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Более 30 убитых, до 15 раненых: ВСУ поразили подразделение батальона "Ахмат" в Лисичанске, - Генштаб

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По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Горловка Донецкой области, нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения. В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести. В населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона "Ахмат". Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом", - говорится в сообщении.

Читайте: ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, - Генштаб

Генштаб ВС (6335) Северодонецк (333) ВСУ (6624)


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Топ комментарии
+41
Где-то овдовели овцы...
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07.11.2022 08:32
+16
Ахмат в могилі.
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07.11.2022 08:29
+16
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07.11.2022 08:36
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Ахмат в могилі.
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07.11.2022 08:29 Ответить
Ахмат чай - сила!
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07.11.2022 08:32 Ответить
Жи эсть Доон!
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07.11.2022 08:32 Ответить
Где-то овдовели овцы...
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07.11.2022 08:32 Ответить
Но заблеяли бараны!
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07.11.2022 11:03 Ответить
х..нький чай "ахмат дон"
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07.11.2022 08:33 Ответить
Гарні новини під чашечку кави і шматочком сиру)))))
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07.11.2022 08:36 Ответить
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07.11.2022 08:36 Ответить
Главное, что их любимые ослицы не пострадали.
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07.11.2022 08:50 Ответить
піду випю чаю
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07.11.2022 08:54 Ответить
С рижским бальзамом - самое то.
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07.11.2022 08:57 Ответить
ЗСУ утилізує кацапсько-кадирівську нечисть
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07.11.2022 09:00 Ответить
Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут она зарыдает...
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07.11.2022 09:04 Ответить
Поди там и кацапов зацепило...
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07.11.2022 09:07 Ответить
Ахмат- могила.
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07.11.2022 09:37 Ответить
Ахмат - сила!

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07.11.2022 09:43 Ответить
✙ Black friday 13 ✙

@Wandere51226593

·

https://twitter.com/Wandere51226593/status/1589479358565343233 3 год

Мощнейшее видео наступательной операции, в ходе которой «KRAKEN» и другие подразделения освободили Купянск и соседние пгт в Харьковской области Полностью и в хорошем качестве на

https://www.youtube.com/watch?v=jVvgnHxJoSY&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%86%D0%9B%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%9C%D0%9E%22KRAKEN%22
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07.11.2022 09:49 Ответить
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07.11.2022 10:09 Ответить
 
 