Папа Римский невнимательно читал Достоевского, иначе не удивлялся бы жестокости россиян, - посол Маркарова

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова прокомментировала заявление Папы Римского Франциска, заявившего о "присущем россиянам гуманизме".

Свою позицию она озвучила в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Папа Римский как-то невнимательно читал Достоевского. Иначе Его Святейшество не удивлялось бы жесткости россиян (которая как раз им естественно присуща). А несколько других произведений россиян писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547, ни в 1708, когда был жестоко вырезан Батурин, ни в каждом событии после того. "- указала Маркарова.

Ранее Папа Римский Франциск заявил о большом уважении к российскому гуманизму и вспомнил Достоевского.

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