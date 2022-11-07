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Папа Римский невнимательно читал Достоевского, иначе не удивлялся бы жестокости россиян, - посол Маркарова

маркарова

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова прокомментировала заявление Папы Римского Франциска, заявившего о "присущем россиянам гуманизме".

Свою позицию она озвучила в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Папа Римский как-то невнимательно читал Достоевского. Иначе Его Святейшество не удивлялось бы жесткости россиян (которая как раз им естественно присуща). А несколько других произведений россиян писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547, ни в 1708, когда был жестоко вырезан Батурин, ни в каждом событии после того. "- указала Маркарова.

Ранее Папа Римский Франциск заявил о большом уважении к российскому гуманизму и вспомнил Достоевского.

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Папа Римский (439) россия (95683) Маркарова Оксана (280)


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Топ комментарии
+19
Руський ,перед тим як рубанути вас по голові сокирою, завжди перекреститься. Ось і вся їхня сутність православного гуманізму....
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07.11.2022 08:38
+15
Правильно все написала.Молодець.
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07.11.2022 08:38
+13
Цей папа просто ватнік та прарасєйскає гавно-інакше вже давно би поїхав до бункерного ублюдка та закликав би його припинити війну...
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07.11.2022 08:37
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Цей папа просто ватнік та прарасєйскає гавно-інакше вже давно би поїхав до бункерного ублюдка та закликав би його припинити війну...
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07.11.2022 08:37 Ответить
а мені цікаво, в цей раз, зʼявиться натовп, умовних кіней в вакуумі, на кшталт "маскодрочєрів", які почнуть захищати папку, бо він же так багато несе допомоги українській Армії в якості Віри! а Маркарова, така гадюка, все псує
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07.11.2022 08:50 Ответить
Руський ,перед тим як рубанути вас по голові сокирою, завжди перекреститься. Ось і вся їхня сутність православного гуманізму....
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07.11.2022 08:38 Ответить
Бабло, перемагає зло!
Банк Ватикану крутіший за швейцарскі- вся інфа записується вручну в банківських книжках і ніякі санкції "кривавому" баблу русні не страшні!..
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07.11.2022 11:07 Ответить
Правильно все написала.Молодець.
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07.11.2022 08:38 Ответить
вікі - лайно, форум ЦН - джерело інфи.
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07.11.2022 08:50 Ответить
крім "мабуДь", що для дипломатки такого рівня якийсь відвертий сором. (За коми навіть не заїкаюсь)
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07.11.2022 09:57 Ответить
Цікаво, чому це коментує посол України у США?
А посол у Ватикані, тато дєпутата-слуги народа, Андрій Юраш може якось прокоментувати це лайно понтифіка? Чи його туди не для того відрядили?
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07.11.2022 12:25 Ответить
Старшина Запаса

@StarshinaZapasa

·

https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1589503865631936512 16 мин

Осталось собрать 260 000 гривен на 100 медицинских тактических рюкзаков UTactic.

Друзья! Наполним банку! МЕДИКАМ

Карта Банки 5375 4112 0128 5108

PayPal:

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07.11.2022 08:42 Ответить
ну хорошо хоть ***** не послала
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07.11.2022 08:44 Ответить
Жалко, что не послала
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07.11.2022 09:54 Ответить
Так є Преступление, а за ним слідує Наказание за війну проти мирної України
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07.11.2022 08:44 Ответить
Или он не читал ,а если читал- то забыл,если не забыл то - не понял. Российские деньги в ватиканском банке , проявляют чудодейственный гуманизм, на держателей этих денег .
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07.11.2022 08:45 Ответить
Опять ты этот бред несёшь. Само название "Рязань" пошло от народя эрзя. Какие нах русские в рязани, да и кто такие вообще русские
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07.11.2022 08:55 Ответить
"рязанская морда"....
так ласкага назьівалі мєстгьіх істінньій глубінньій народ...
(вибч за офтоп)
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07.11.2022 10:17 Ответить
"Русских" придумало политбюро ЦК ВКП(б) между 1928 и 1930 гг. Ты бы хоть поинтересовался, что за бред ты несешь. До так называемых "русских" на территории улуса Джучи проживали "великороссы"- дикая помесь угро-финских племен с волжскими татарами и другими тюркоязычными народами.
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07.11.2022 10:43 Ответить
Франциск нікчема напроти Варфоломія
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07.11.2022 08:49 Ответить
Гуманизм у русских , это как вторая наисильнейшая армия - искажённый стереотип в мире …
Уже достаточно доказательств , что это не так .
Этот старый дурак постоянно несёт какую-то ахинею !
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07.11.2022 08:51 Ответить
Цікаво, в яких саме творах достоєвского Папа побачив "гуманізм"? В "преступлении и наказании", чи в творі "Ідіот", чи в творі "Бєси"??? Його "твори " вивчати повинні психіатри...
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07.11.2022 08:54 Ответить
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07.11.2022 08:58 Ответить
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07.11.2022 08:59 Ответить
На жаль Папа - невіглас. Він не читав Достоєвського, але чув це прізвище. Папа невіглас. Він не знає, що "гуманізм" у так звану, "російську літературу", створену Ломоносовим, принесли етнічний ефіоп Пушкін, етнічний шотландець Лєрмонтов, українець Гоголь, німець Фонвізін, татарин Аксаков і т.д. А окрім вирізаного Батурина на рахунку кацапів є вирізані Новгород, Казань, Астрахань і навіть сьогоднішній Маріуполь.
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07.11.2022 09:00 Ответить
папік. какая разница?
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07.11.2022 09:07 Ответить
Его святость обосрался , давайте следующего .
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07.11.2022 09:11 Ответить
Папа тут ні до чого.
система Ватикану така
люди, які не можуть думати, приймати рішення, маючи похилий вік або погане здоров,я
не повинні займати посади Пап, президентів, канслерів, і взагалі, посади високих державних рівнів
коли з посади в перед ногами, це монархія,
а в нашому пипадку, ідіотизм..
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07.11.2022 09:22 Ответить
Папа,п.ідар кончений. Що тут не зрозуміло?
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07.11.2022 09:25 Ответить
Дуже авторитетна думка людей, які бачили руzкій мір тільки в кіно. Папа нас послухай.
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07.11.2022 09:31 Ответить
по ходу гундяева наслушался..........................................
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07.11.2022 09:43 Ответить
Папа канает под идиота но на самом деле очень любит бабосы Владимира.
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07.11.2022 10:05 Ответить
Возьмём русскую литературу для детей: мальчик давал своей собаке кусок мяса, привязанный веревочкой - собака его глотала, а он потом с наслаждением вытаскивал его обратно.
Классический садизм.
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07.11.2022 10:15 Ответить
Иван Тургенев: "Каштанка".
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07.11.2022 10:16 Ответить
Папа, папа
Что мы будем делать
Когда настанут
Зимни холода?

Ну в смысле когда народ-богоносец ********* нам все ТЭЦ и электроподстанции?
Топить буржуйки собранием сочинений Достоевского?
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07.11.2022 10:28 Ответить
Чтобы хватило на всю зиму, лучше топить полным собранием "сочинений" В.И. Ленина.
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07.11.2022 10:55 Ответить
Хтось нарешті нагадає Папі слова Ісуса Христа із Біблії: "не по словах судите, а по делах их" - так він закликав розпізнавати диявола і його прислужників. Гучні заяви про гуманізм і тотальну владу грошей лаврова і всіх кацапів нічого не варті на фоні їх звірств в Україні. Папа хоч поцікавився, які статки у "гуманіста" лаврова? І чому ж Папу не захотіли в кремлі бачити? Бо відповідь очевидна: Папа для них - ніщо зі своїми заявами про гуманізм.
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07.11.2022 10:29 Ответить
старческую деменцию еще никто не смог "отменить"! люди глубоко заблуждаются предполагая, что в 85 лет человек полон сил и здоровья...
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07.11.2022 10:30 Ответить
https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy?__cft__[0]=AZVdKd0SbVqt7L29rXjF5NalujyQEq8tFX5cVb0hAgWSAN361OyQgsnSMUm47_UoCLNilJVrUTocqQTm1rQVVS_YlXjWfFbj-2sRmEjghCb65wC3KKN92l658P5zd7nJNtZELU24ktS4u0lIIfqRSj22XxhaaNd_g7XsliqGYncuYMolwlsuw10BGzsRnmxQv_8&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Чекалкин

https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy/posts/pfbid02iCZVfZbnnCBH4tACVPYbPBdsQd8zzdH6mZMEXUp2p41uWFTTdCiTAvuEQtgZCb6il?__cft__[0]=AZVdKd0SbVqt7L29rXjF5NalujyQEq8tFX5cVb0hAgWSAN361OyQgsnSMUm47_UoCLNilJVrUTocqQTm1rQVVS_YlXjWfFbj-2sRmEjghCb65wC3KKN92l658P5zd7nJNtZELU24ktS4u0lIIfqRSj22XxhaaNd_g7XsliqGYncuYMolwlsuw10BGzsRnmxQv_8&__tn__=%2CO%2CP-R 11 ч. ·

Оксана Маркарова:

￼"Соррі, не стримаюсь. Папа Римський мабудь якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна).

А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того …"

Декілька яскравих проявів "російського гуманізму"￼:

Всеволоду Мейерхольду после всех изощрённых пыток, перед смертью, по очереди сломали все пальцы. A потом утопили в нечистотах - всё это мы узнали спустя много лет, после вскрытия архивов. Для отчётности написали, как положено: расстрелян, похоронен в общей могиле…

Место смерти Осипа Мандельштама - лагерный пункт Вторая речка. Так называемые «зимние трупы» складывали штабелями, а весной хоронили в братских могилах. В одной из таких безымянных могил покоится и великий русский поэт.

Михоэлса по личному распоряжению Сталина убили на даче. А потом выкинули на дорогу, чтобы озвучить версию: «Был сбит машиной». Правда открылась только после расследования этого дела в 1953 году.

Бабеля не расстреляли, как это принято считать, в сороковом году. Он шёл по этапу и, обессилев, упал. И его просто оставили умирать на дороге. Написано, что его похоронили в общей могиле - но вряд ли кто-то вернулся за ним, мёртвым, чтобы донести его тело до общей могилы. Великий писатель умер в сугробе, в лесу - в сороковом.

Ha поэта Даниила Хармса донесла гражданка Антонина Оранжереева. В 1942 году он был помещён в психиатрическую больницу «Кресты». Найдена справка в архивах КГБ, что Хармс умер не от голода - его расстреляли.

Поэта Николая Заболоцкого посадили за то, что он рыл подземный ход до Бомбея. И он подписал, что рыл. Все бы подписали.

Академику Козыреву дали десять лет за попытку угнать реку Волгу. В обвинении так и было написано: «Пытался угнать Волгу из России на Запад».

- Я уже был тогда грамотным физиком, - рассказывал он Сергею Довлатову.- Поэтому, когда сформулировали обвинение, я рассмеялся. Зато, когда объявили приговор, мне уже было не до смеха…

В дом Бориса Пильняка постучали поздним вечером, в день рождения его сына: человек в белом торжественном костюме вежливо попросил писателя заехать на часик к Ежову - сейчас, ночью, это срочно. Жена Пильняка попыталась дать ему собранный заранее узелок с одеждой (стука в дверь ждал, практически, каждый), но он отказался поверить, что это уже всё, и не взял. Пильняк поехал к комиссару госбезопасности сам, на своей машине, и домой уже не вернулся: после работы костоломов он подписал признание, что является японским шпионом, тут же состоялся суд и в этот же день он был расстрелян.

Следом за Пильняком была арестована его жена, актриса Кира Андроникашвили, и сослана в лагерь жён изменников Родины (АЛЖИР).

Николая Олейникова, одного из знаменитых ОБЭРИУтов, редактора журналов «Ёж» и «Чиж», в 37-м расстреляли, как пособника троцкизму. И ещё в архивах было найдено, что он подписал признание в убийстве собственного отца - видимо, для следователя одного троцкизма было мало, хотелось чего-то ещё и для души - убийство родителя, например.
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07.11.2022 10:45 Ответить
Если быть объективным, то «жорстокості росіян» я бы не ограничивал годом венчания на царство московского великого князя Ивана IV Васильевича (1547), тогда, к слову, ещё далеко не «Грозного». Начало всех бед и жестокостей необходимо начинать с момента гибели в 882 году киевских князей Аскольда и Дира, погибших от руки новгородского князя Олега. В итоге, автохтонная полянская династия Киевичей (если придерживаться версии Длугоша) была свергнута и власть в Киеве на столетия узурпировали Рюриковичи. Первые их князья действовали как репрезентанты Новгорода, Пскова, Ладоги, и вообще всей северной Ойкумены, ставшей в дальнейшем прообразом будущей России.
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07.11.2022 12:09 Ответить
эта мразь в рясе заявила вчера что русня великий народ!чтоб он сдох,лицимерый поп,такой же как кирюха!
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07.11.2022 13:45 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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07.11.2022 14:18 Ответить
Дивний якийсь цей Папа, а також ті що його оточують і подають інформацію. Думаю тут головну роль грає російське золото та інші дорогоцінності що зберігаються у Банку Ватикану. Майже впевнений у цьому, бо не думаю що у Ватикані настільки недолугі служаки.
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07.11.2022 14:22 Ответить
 
 