Папа Римский невнимательно читал Достоевского, иначе не удивлялся бы жестокости россиян, - посол Маркарова
Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова прокомментировала заявление Папы Римского Франциска, заявившего о "присущем россиянам гуманизме".
Свою позицию она озвучила в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Папа Римский как-то невнимательно читал Достоевского. Иначе Его Святейшество не удивлялось бы жесткости россиян (которая как раз им естественно присуща). А несколько других произведений россиян писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы что гуманизмом не пахло в Московии ни при Иване Грозном в 1547, ни в 1708, когда был жестоко вырезан Батурин, ни в каждом событии после того. "- указала Маркарова.
Ранее Папа Римский Франциск заявил о большом уважении к российскому гуманизму и вспомнил Достоевского.
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Банк Ватикану крутіший за швейцарскі- вся інфа записується вручну в банківських книжках і ніякі санкції "кривавому" баблу русні не страшні!..
А посол у Ватикані, тато дєпутата-слуги народа, Андрій Юраш може якось прокоментувати це лайно понтифіка? Чи його туди не для того відрядили?
@StarshinaZapasa
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Осталось собрать 260 000 гривен на 100 медицинских тактических рюкзаков UTactic.
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так ласкага назьівалі мєстгьіх істінньій глубінньій народ...
(вибч за офтоп)
Уже достаточно доказательств , что это не так .
Этот старый дурак постоянно несёт какую-то ахинею !
система Ватикану така
люди, які не можуть думати, приймати рішення, маючи похилий вік або погане здоров,я
не повинні займати посади Пап, президентів, канслерів, і взагалі, посади високих державних рівнів
коли з посади в перед ногами, це монархія,
а в нашому пипадку, ідіотизм..
Классический садизм.
Что мы будем делать
Когда настанут
Зимни холода?
Ну в смысле когда народ-богоносец ********* нам все ТЭЦ и электроподстанции?
Топить буржуйки собранием сочинений Достоевского?
https://www.facebook.com/Chekalkin.Dmitriy/posts/pfbid02iCZVfZbnnCBH4tACVPYbPBdsQd8zzdH6mZMEXUp2p41uWFTTdCiTAvuEQtgZCb6il?__cft__[0]=AZVdKd0SbVqt7L29rXjF5NalujyQEq8tFX5cVb0hAgWSAN361OyQgsnSMUm47_UoCLNilJVrUTocqQTm1rQVVS_YlXjWfFbj-2sRmEjghCb65wC3KKN92l658P5zd7nJNtZELU24ktS4u0lIIfqRSj22XxhaaNd_g7XsliqGYncuYMolwlsuw10BGzsRnmxQv_8&__tn__=%2CO%2CP-R 11 ч. ·
Оксана Маркарова:
￼"Соррі, не стримаюсь. Папа Римський мабудь якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна).
А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того …"
Декілька яскравих проявів "російського гуманізму"￼:
Всеволоду Мейерхольду после всех изощрённых пыток, перед смертью, по очереди сломали все пальцы. A потом утопили в нечистотах - всё это мы узнали спустя много лет, после вскрытия архивов. Для отчётности написали, как положено: расстрелян, похоронен в общей могиле…
Место смерти Осипа Мандельштама - лагерный пункт Вторая речка. Так называемые «зимние трупы» складывали штабелями, а весной хоронили в братских могилах. В одной из таких безымянных могил покоится и великий русский поэт.
Михоэлса по личному распоряжению Сталина убили на даче. А потом выкинули на дорогу, чтобы озвучить версию: «Был сбит машиной». Правда открылась только после расследования этого дела в 1953 году.
Бабеля не расстреляли, как это принято считать, в сороковом году. Он шёл по этапу и, обессилев, упал. И его просто оставили умирать на дороге. Написано, что его похоронили в общей могиле - но вряд ли кто-то вернулся за ним, мёртвым, чтобы донести его тело до общей могилы. Великий писатель умер в сугробе, в лесу - в сороковом.
Ha поэта Даниила Хармса донесла гражданка Антонина Оранжереева. В 1942 году он был помещён в психиатрическую больницу «Кресты». Найдена справка в архивах КГБ, что Хармс умер не от голода - его расстреляли.
Поэта Николая Заболоцкого посадили за то, что он рыл подземный ход до Бомбея. И он подписал, что рыл. Все бы подписали.
Академику Козыреву дали десять лет за попытку угнать реку Волгу. В обвинении так и было написано: «Пытался угнать Волгу из России на Запад».
- Я уже был тогда грамотным физиком, - рассказывал он Сергею Довлатову.- Поэтому, когда сформулировали обвинение, я рассмеялся. Зато, когда объявили приговор, мне уже было не до смеха…
В дом Бориса Пильняка постучали поздним вечером, в день рождения его сына: человек в белом торжественном костюме вежливо попросил писателя заехать на часик к Ежову - сейчас, ночью, это срочно. Жена Пильняка попыталась дать ему собранный заранее узелок с одеждой (стука в дверь ждал, практически, каждый), но он отказался поверить, что это уже всё, и не взял. Пильняк поехал к комиссару госбезопасности сам, на своей машине, и домой уже не вернулся: после работы костоломов он подписал признание, что является японским шпионом, тут же состоялся суд и в этот же день он был расстрелян.
Следом за Пильняком была арестована его жена, актриса Кира Андроникашвили, и сослана в лагерь жён изменников Родины (АЛЖИР).
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