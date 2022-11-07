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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ не сможет получить преимущество в воздухе в ближайшие месяцы, - британская разведка

літак,авіація,збитий

РФ столкнулась с рядом проблем, которые не позволят ей получить преимущество в воздухе в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 3 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия потеряла в Украине более чем вдвое больше самолетов, чем в советско-афганской войне. В Украине, по его словам, РФ потеряла 278 самолетов, тогда как в Афганистане – 119.

"Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, продолжающееся отсутствие у России преимущества в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском предоставления непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны. Вряд ли это изменится в ближайшие несколько месяцев ", – говорится в сводке.

Потери самолетов в России, вероятно, значительно превышают возможности РФ по производству новых корпусов, говорится в сводке. А время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше снижает возможности России по возобновлению боевой авиации.

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авиация (2834) Великобритания (4983) разведка (4179) россия (95683)


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07.11.2022 08:47 Ответить
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07.11.2022 08:49 Ответить
Коли Україна попросила надати літаки ,Європа відповіла,що Україна нарівні в повітрі з орками. На основі аналізу,а це означає, що Залужний має рацію,підраховано,що знешкоджено. Наступний етап підготовка українських льотчиків до американських літаків. А це ,як мінімум, 8 місяців.
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07.11.2022 08:49 Ответить
По-ходу у них вообще не будет преимущества, от слова СОВСЕМ.
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07.11.2022 08:53 Ответить
есть - крылатые и баллистические ракеты, причём даже без учёта возможных иранских. Да их в запасе гораздо меньше, чем в начале, но всё равно имеются. И это будет до самого конца войны.
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07.11.2022 09:25 Ответить
Значит поясняю британской разведке, в ближайшие несколько месяцев ситуация как раз таки ИЗМЕНИТСЯ... потому, как рашисты не только несут потери в авиации и лётном составе, но главное Украина получает всё больше и больше современной (ну или хотя бы эффективной) ПВО. Так, что чем дальше, тем больше будет таять превосходство РФ в воздухе.
А если Украина получит самолеты, хотя бы те самые пресловутые польские МиГи, то ситуация изменится еще больше.
Господи, кто там работает в этой британской разведке?!
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07.11.2022 09:30 Ответить
Ruzsia might burn young pilots like Germany during WW2.

Peace-time price of a Su-Fighter jet $40 mio,
a Ka-Hellicopter at $25 mio.

A dictatorship might cut costs down to a tenth of those vehicles,
especially if no raw materials need to be imported.
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07.11.2022 13:19 Ответить
 
 