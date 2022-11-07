РФ не сможет получить преимущество в воздухе в ближайшие месяцы, - британская разведка
РФ столкнулась с рядом проблем, которые не позволят ей получить преимущество в воздухе в ближайшие месяцы.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 3 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия потеряла в Украине более чем вдвое больше самолетов, чем в советско-афганской войне. В Украине, по его словам, РФ потеряла 278 самолетов, тогда как в Афганистане – 119.
"Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, продолжающееся отсутствие у России преимущества в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском предоставления непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны. Вряд ли это изменится в ближайшие несколько месяцев ", – говорится в сводке.
Потери самолетов в России, вероятно, значительно превышают возможности РФ по производству новых корпусов, говорится в сводке. А время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше снижает возможности России по возобновлению боевой авиации.
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А если Украина получит самолеты, хотя бы те самые пресловутые польские МиГи, то ситуация изменится еще больше.
Господи, кто там работает в этой британской разведке?!
Peace-time price of a Su-Fighter jet $40 mio,
a Ka-Hellicopter at $25 mio.
A dictatorship might cut costs down to a tenth of those vehicles,
especially if no raw materials need to be imported.