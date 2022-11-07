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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 76 460 человек (+530 за сутки), 2 771 танк, 1 782 артсистемы, 5 630 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. Еще 530 российских оккупантов ликвидированы в Украине - наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. По состоянию на утро 7 ноября потери личного состава противника составляют около 76 460 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 07.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 76 460 (+530) человек ликвидировано,

танков ‒ 2771 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5630 (+19) ед,

артиллерийских систем – 1782 (+1) ед,

РСЗВ – 391 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 202 (+0) ед,

самолетов – 277 (+0) ед,

вертолетов – 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7),

крылатые ракеты ‒ 399 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8) ед,

специальная техника ‒ 157 (+2).

Читайте: Более 30 убитых, до 15 раненых: ВСУ поразили подразделение батальона "Ахмат" в Лисичанске, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 76 460 человек (+530 за сутки), 2 771 танк, 1 782 артсистемы, 5 630 бронированных машин 01

армия РФ (19375) Генштаб ВС (6335) потери (4398)


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07.11.2022 09:20 Ответить
Лізуть як сарана. Завалюють м'ясом.
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07.11.2022 09:22 Ответить
Шось космолайнери кацапляндії перерву взяли. Москалики, піднапружтесь та загоніть у землю парочку аналоговєтов.
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07.11.2022 09:23 Ответить
Ну коли прсять - то Су-25 .
ось молодця.
Ладно, то шутки, алеж падло вилетіло -було збито.
Психологфчно для пілотів то дупа.
Слава ЗСУ!
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07.11.2022 11:38 Ответить
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07.11.2022 09:40 Ответить
Подякуємо ЗСУ за добре виконану роботу та побажаємо подальших успіхів! Бережи вас Бог, наші рідні захисники, і повертайтесь живими!
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07.11.2022 09:49 Ответить
Однозначно день ББМ )) , ну і орків ))
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07.11.2022 09:56 Ответить
Танків у рашистівявно вже не вистачає, а от по головам орків тенденція чітка - кожну добу по 500 +. Це чмобики стараються за карліка і родіну-мать.
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07.11.2022 10:47 Ответить
Уточнення касапських втрат від наших атак з 31 жовтня продовжуються...
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07.11.2022 12:30 Ответить
 
 