Общие боевые потери РФ с начала войны – около 76 460 человек (+530 за сутки), 2 771 танк, 1 782 артсистемы, 5 630 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. Еще 530 российских оккупантов ликвидированы в Украине - наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. По состоянию на утро 7 ноября потери личного состава противника составляют около 76 460 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 07.11 ориентировочно составили:
личного состава – около 76 460 (+530) человек ликвидировано,
танков ‒ 2771 (+6) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5630 (+19) ед,
артиллерийских систем – 1782 (+1) ед,
РСЗВ – 391 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 202 (+0) ед,
самолетов – 277 (+0) ед,
вертолетов – 260 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7),
крылатые ракеты ‒ 399 (+0),
корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8) ед,
специальная техника ‒ 157 (+2).
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ось молодця.
Ладно, то шутки, алеж падло вилетіло -було збито.
Психологфчно для пілотів то дупа.
Слава ЗСУ!