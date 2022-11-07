Общие боевые потери РФ с начала войны – около 76 460 человек (+530 за сутки), 2 771 танк, 1 782 артсистемы, 5 630 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. Еще 530 российских оккупантов ликвидированы в Украине - наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. По состоянию на утро 7 ноября потери личного состава противника составляют около 76 460 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 07.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 76 460 (+530) человек ликвидировано,

танков ‒ 2771 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5630 (+19) ед,

артиллерийских систем – 1782 (+1) ед,

РСЗВ – 391 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 202 (+0) ед,

самолетов – 277 (+0) ед,

вертолетов – 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7),

крылатые ракеты ‒ 399 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8) ед,

специальная техника ‒ 157 (+2).

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