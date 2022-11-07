Из-за роста потребления электроэнергии в Киеве 7 ноября будут экстренные отключения, - ДТЭК
7 ноября в Киеве из-за роста потребления электроэнергии будут проводиться экстренные отключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"Уважаемые клиенты! Из-за роста потребления в Киеве сегодня 7 ноября НЭК "Укрэнерго" предоставил распоряжение провести экстренные отключения. Обращаем ваше внимание, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют", - говорится в сообщении.
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