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Новости Война
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Из-за роста потребления электроэнергии в Киеве 7 ноября будут экстренные отключения, - ДТЭК

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7 ноября в Киеве из-за роста потребления электроэнергии будут проводиться экстренные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Уважаемые клиенты! Из-за роста потребления в Киеве сегодня 7 ноября НЭК "Укрэнерго" предоставил распоряжение провести экстренные отключения. Обращаем ваше внимание, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют", - говорится в сообщении.

Читайте: Новые обстрелы могут повлечь за собой полный блэкаут в Киеве. Может возникнуть вопрос эвакуации, - ДТЭК

Киев (25580) Тарифы на электроэнергию (2170) ДТЭК (520) Укрэнерго (659)


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Вєталя вже дав опалення майже по всьому місту. Пересічні громадяни повимикали електрообігрівачі. Розкажіть чому зростає споживання??? Можливо міській владі спільно з ДТЕК виявляти хто збільшує споживання?? Вечорами купа реклами світить..
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07.11.2022 09:32 Ответить
Вы ждёте, что киевляне сами будут ломами вырубать световую рекламу ?
И искать у кого включены обогреватели ?
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07.11.2022 10:07 Ответить
Люди чекають поки не зіпсуються продукти в холодильниках та морозильних камерах, а в магазинах морозиво "потече".
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07.11.2022 10:34 Ответить
На балконі всі продукти збережуться.
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07.11.2022 10:51 Ответить
троллейбусы - трамваи как шастают? пусть ездят или отключите. А вот электрозаправки для электромобилей отключите. Нечего жопу возить, а другие жопы чтоб мёрзли. Виталя - учись !))
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07.11.2022 10:36 Ответить
Это не реклама на магазинах жрет, как выше говорят. Она ерунду жрет. Просто задекларированая на бумаге подача отопления в реале пока не произошла.
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07.11.2022 11:38 Ответить
 
 