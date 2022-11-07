"Энергоатом" проводит анализ влияния возможного подрыва дамбы Каховской ГЭС на безопасность Запорожской АЭС

НАЭК "Энергоатом" проводит анализ влияния возможного подрыва россиянами дамбы Каховской гидроэлектростанции на безопасность работы Запорожской атомной электростанции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании в телеграмме.

"Учитывая информацию о минировании дамбы Каховского водохранилища, шлюзов и опор Каховской ГЭС и, соответственно, высокую угрозу подрыва этих сооружений, ГП "НАЭК "Энергоатом" по требованию Госатомрегулирования срочно анализирует влияние последствий, которые такой подрыв будет иметь на безопасность эксплуатации Запорожской атомной электростанции" – говорится в сообщении.

Разрушение дамбы может привести к необратимому падению уровня воды в Каховском водохранилище, из которого подается охлаждающая вода для ЗАЭС.

"Результаты анализа, а также перечень первоочередных компенсационных мер по обеспечению безопасности эксплуатации энергоблоков ЗАЭС в режиме потери подпитки охлаждающей воды из Каховского водохранилища будут направлены в ДИЯР не позднее 9 ноября 2022 года", - добавили в "Энергоатоме".

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